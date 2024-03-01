ЖК «Prime Residence»

Жилой комплекс Prime Residence

Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.

Инфраструктура

Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.

Особенности клубного дома

Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.

Квартирография

При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой.

. Высота потолков 3.10

. Срок рассрочки (до 12 месяцев)

. Количество квартир 88

. Этажность 9+терраса

. Срок сдачи 03.2024

. Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, )

. Тип дома ( Монолитно-кирпичный )

. Парковка (Подземная )

. Время до метро ( 2 мин пешком)

. Отделка (White box)

. Балкон (Терраса, Балкон)

. Система отопления (Автономное)

. Территория (Охраняемая)

. Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад)

.двухуровневые пентхаусы