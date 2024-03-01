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ЖК «Prime Residence»

Toshkent, O‘zbekiston
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23
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Kompleks haqida

Жилой комплекс Prime Residence

 

Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.

 

Инфраструктура

Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.

 

Особенности клубного дома

Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.

 

Квартирография

При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой.

. Высота потолков 3.10

. Срок рассрочки (до 12 месяцев)

. Количество квартир 88

. Этажность 9+терраса

. Срок сдачи 03.2024

. Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, )

. Тип дома ( Монолитно-кирпичный )

. Парковка (Подземная )

. Время до метро ( 2 мин пешком)

. Отделка (White box)

. Балкон (Терраса, Балкон)

. Система отопления (Автономное)

. Территория (Охраняемая)

. Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад)

.двухуровневые пентхаусы

 

Yangi bino joylashgan joy
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7,50M soʻm
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Qo'yliq ЖК Yangi Qo'yliq Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Площадь квартиры: 20,2 м2 – 165 млн 1 квартира (оплата 100%); 24,7 м2 – 181 млн (оплата 100%); 34,5 м2 - 252 млн (100% оплата) 40 м2 - Основной платеж 104 млн сум, от 6 700 000 сум в месяц. 55,4м2; 70,2м2; Также имеются квартиры площадью 76м2. Торопитесь, акция продлится до 1 ноября. 9-этажки будут готовы в 2025 году в 4 кварталах Адрес нашего офиса г. Ташкент, улица Аккоргон, 31А. 
Quruvchi
ETALON BUILDING
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ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi NRG "JOMIY"
Turar-joy majmuasi NRG "JOMIY"
Sabzavot, O‘zbekiston
dan
778,15M soʻm
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG JOMIY - новый жилой комплекс от NRG Uzbekistan названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами как и местность в которой он расположен, а именно в Алмазарском районе по улице Уста Ширин. Передача ключей первой очереди - Июнь 2024 В NRG JOMIY будут учтены все потребности сегодняшнего потребителя современной недвижимости. Новые тенденции урбанистики и использование передовых строительных технологий - основной принцип на который полагается застройщик при освоении данной территории. Жилой комплекс обладает продуманными планировками и всеми удобствами в которых предусмотрено множество преимуществ. Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса никого не оставит равнодушным. Его отличительными характерными особенностями являются функционализм, лаконичность в деталях, приверженность принципу создания комфортной среды для человека. Действует акция: Удобная рассрочка Только 3-4 комнатные квартиры 30/30/40 без скидки (30 % сейчас, 30% в середине СМР, 40% при получении ключей). 50/25/25 со скидкой 5% (50 % сейчас, 25% в середине СМР, 25% при получении ключей). Лимит 10 квартир Фасад: Первые этажи - Клинкерная плитка Типовые этажи – Алюминиевые панели Стены: Наружные - Газоблок Межквартирные - Керамический кирпич Межкомнатные - Газоблок Окна: Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием). Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях. Дворовое пространство Главное преимущество жилого комплекса NRG JOMIY - безопасный двор. Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории. Новый формат жилья и дворовой площади, где Вы и Ваши дети будут с радостью проводить время, не переживая за безопасность. Авторский ландшафтный дизайн Двор без машин Тихие зоны отдыха Видеонаблюдение и охрана 24/7 Игровые площадки с безопасным покрытием Workout – зона Дорожка для мам с колясками Барбекю зона Парковочные и гостевые места для ваших автомобилей Позаботьтесь заранее о безопасности и уходе своего автомобиля, а также о хранении сезонных вещей. Для этого в нашем комплексе предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. Это удобно и практично, ведь подобные приобретения - это настоящая забота не только о вещах, но и о себе любимых. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.  
Quruvchi
NRG
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Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Qurilish jarayoni 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich yakunlanib, 2 blok foydalanishga topshirildi, ikkinchi bosqichda 10 qavatli bino qurilmoqda, 2022 yilning 4-choragida topshiriladi. Uchinchi bosqich qurilmoqda, ob'ekt 2024 yilning 2-choragida topshiriladi.   . To'lov turlari: 100% toʻlov  To'lov 48 oyga. PV 25-30% Kvartira narxiga quyidagilar kiradi:  Qo'pol ta'mirlar  Ichki bo'limlar aerokrot  Metal kirish eshigi   Akfa windows 2 konturli qozon  Fasad va tashqi ko'rinish: Suyuq travertin
Quruvchi
Oltin Baliq
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Oltin Baliq
Aloqa tillari
Русский