Turar-joy majmuasi "BI Sad’O (Komfort)"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$41,290
dan
$1,486/m²
23/02/26
$41,290
23/02/26
$74,621
;
9
ID: 33895
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Sad’O turar-joy majmuasi — Toshkent shahri Yashnobod tumanida, Parkent ko‘chasida joylashgan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasi. Loyiha shahar hayoti qulayligi, osoyishta muhit hamda oila va dam olish uchun puxta o‘ylangan makonni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan.

Konsepsiya va arxitektura

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, qulaylik va uyg‘unlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan. Past qavatli qurilish, fasadlarning sokin ranglari va ixcham arxitektura chiziqlari yoqimli yashash muhitini hamda uy qulayligi hissini yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Qavatlar soni: 9 qavatgacha

  • Shift balandligi: 3 – 3,3 m

  • Kvartiralar maydoni: 37 dan 118 m² gacha

  • Amaliy va qulay rejalashtirish yechimlari

Kvartiralar makondan maksimal darajada foydalanish va kundalik hayot uchun qulaylikni ta’minlash maqsadida loyihalashtirilgan.

🏢 Jamoat hududlari

Kirish zonalari va hollari tabiiy ranglardan foydalangan holda, shinam zamonaviy uslubda yaratilgan. Ushbu makonlar uyga kirishning ilk qadamlari부터 iliq va qulay muhitni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi osoyishta oilaviy hayotga yo‘naltirilgan:

  • avtomobilsiz yopiq hovli

  • yashil sayr zonalari

  • zamonaviy bolalar maydonchalari

  • dam olish va muloqot joylari

  • xavfsiz ichki muhit

Hovli hududi aholining toza havoda ko‘proq vaqt o‘tkazishi uchun qulay tarzda loyihalashtirilgan.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • yer usti va yer osti avtoturargoh

  • saqlash xonalari

  • velosiped saqlash joylari

  • zamonaviy ehtiyojlar uchun infratuzilma

📍 Lokatsiya

Majmua Yashnobod tumanida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma, qulay yo‘llar va kundalik hayot uchun zarur barcha sharoitlarga ega hudud hisoblanadi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
