Turar-joy majmuasi "BI Sad’O (Komfort)"

Sad’O turar-joy majmuasi — Toshkent shahri Yashnobod tumanida, Parkent ko‘chasida joylashgan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasi. Loyiha shahar hayoti qulayligi, osoyishta muhit hamda oila va dam olish uchun puxta o‘ylangan makonni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan.
✨ Konsepsiya va arxitektura
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, qulaylik va uyg‘unlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan. Past qavatli qurilish, fasadlarning sokin ranglari va ixcham arxitektura chiziqlari yoqimli yashash muhitini hamda uy qulayligi hissini yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Qavatlar soni: 9 qavatgacha
Shift balandligi: 3 – 3,3 m
Kvartiralar maydoni: 37 dan 118 m² gacha
Amaliy va qulay rejalashtirish yechimlari
Kvartiralar makondan maksimal darajada foydalanish va kundalik hayot uchun qulaylikni ta’minlash maqsadida loyihalashtirilgan.
🏢 Jamoat hududlari
Kirish zonalari va hollari tabiiy ranglardan foydalangan holda, shinam zamonaviy uslubda yaratilgan. Ushbu makonlar uyga kirishning ilk qadamlari부터 iliq va qulay muhitni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi osoyishta oilaviy hayotga yo‘naltirilgan:
avtomobilsiz yopiq hovli
yashil sayr zonalari
zamonaviy bolalar maydonchalari
dam olish va muloqot joylari
xavfsiz ichki muhit
Hovli hududi aholining toza havoda ko‘proq vaqt o‘tkazishi uchun qulay tarzda loyihalashtirilgan.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
yer usti va yer osti avtoturargoh
saqlash xonalari
velosiped saqlash joylari
zamonaviy ehtiyojlar uchun infratuzilma
📍 Lokatsiya
Majmua Yashnobod tumanida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma, qulay yo‘llar va kundalik hayot uchun zarur barcha sharoitlarga ega hudud hisoblanadi.