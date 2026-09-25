  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Mirzo Ulug‘bek Tumani

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
43
uyda
3
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Premium Premium
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Saadiyat"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$82 284
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 14
Saadiyat — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotining dinamikasi va sharqona arxitektura estetikasi uyg‘unlashgan makon sifatida yaratilgan. Loyiha shaxsiylik, qulaylik va yuqori hayot sifati g‘oyasidan ilhomlangan bo‘lib, nomi bejizga “Baxt o…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 073
Qavatlar soni 16
Vatan   baxtli hayot maskani  Poytaxtimizning markazida- Mirzo Ulug’;bek tumani, Ravnaq kochasi 1 uy, Bo’;z bozor yaqinida  2 Ga maydonga qad rostlaydigan Vatan recidence loyihasi. Loyiha umumiy 13 blokdan iborat - xar bir blok 16 qavatdan.  Umumiy xonadonlar soni: 1600 t  Qulayliklar:  …
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$700
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Toshkentdagi yangi bino – Do'rmon saroyi Binoning hashamatli oq jabhasi bilan komfort toifasidagi zamonaviy turar-joy majmuasi. Qurilish miqyosi tufayli u xavfsiz yashash uchun yaratilgan mikrorayonni tashkil etadi. U 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan va 14 ta 7 qavatli binoga ega. U…
Quruvchi
Do'rmon Saroyi
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Do'rmon Saroyi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
BPNBPN
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "IPAK YO'LI"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Umumiy maydoni 2,3 gektar bo‘lgan “Ipak yo‘;li” loyihamiz 12 qavatli binolardan iborat 5 blokdan iborat: - umumiy maydoni 32,3 m2 dan 80 m2 gacha bo'lgan kvartiralar; - 3,8 m2 dan 10 m2 gacha bo'lgan ochiq terasli balkonlar; - tomida shaxsiy hovlisi bo'lgan kvartiralar; - o'yin maydonchasi v…
Quruvchi
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$900
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Coracamish Riverside  Olmazor tumani, Qoraqamish 2/4 da joylashgan “Riverside Residence”loyihamizda sotuvlar boshlandi. Loyihamizning afzalliklari: - Soy bo'yida joylashgan; - Arzon narxlar davom etmoqda" chuqur",  - Yaqin atrofda supermarket, maktab, bolalar bog'chasi, yoqilg'i quy…
Quruvchi
Median Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$896
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
«brooklyn» turar-joy majmuasi Mirzo Ulugʻbek tumanida, Sayram koʻchasida, «The British School» yaqinida joylashgan. Lcd «Brooklyn» — - bu yuqori hayot sifati! O'n olti qavatli ko'p qavatli binolarda sevgi uchun kvartiralar mavjud. Shinam studiyadan tortib, keng premium kvartiralargacha. Qula…
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 121
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Turar-joy majmuasi «Chimgan Hills» Bu 40 000 m2 dan ortiq turar-joy va noturarjoy hashamatli ko'chmas mulk bo'lib, u turli xil tartibdagi kvartiralar va tijorat binolarini o'z ichiga oladi. Turar-joy majmuasining 15 ta blokining har biri o'zining yer usti va er osti to'xtash joyiga ega, bu s…
Quruvchi
CHIMGAN HILLS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
CHIMGAN HILLS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$2 214
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
NRG VOHA — premium toifa turar-joy majmuasi, o‘zi va yaqinlari uchun qulay uy va nafis muhitning eng yaxshi uyg‘unligini izlayotganlar uchun ideal tanlov bo‘ladi. Osoyishtalik vohasi sokin Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan. Bu ko‘p qavatli ko‘kalamzorlashtirish, ko‘rkam Qorasuv kanali ha…
Quruvchi
NRG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 031
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
DARXAN RESIDENCE-  Yuqori texnologiyali 12 qavatli uy boy infratuzilma, a'lo ekologiya, yashil maydon va yaqin atrofdagi parklar joylashgan hududda joylashgan  Fasad uchun faqat yuqori sifatli materiallar ishlatiladi, uy qishda va yozda salqin issiqlikni saqlashning maksimal samaradorlig…
Quruvchi
ATREZZO GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ATREZZO GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$32 820
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Maydoni 29–257 m²
122 ko'chmas mulk ob'ektlari 122
Эко-квартал Assalom Bog’;lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармон…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
29.1 – 53.7
42 934 – 107 550
Apartment 2 xonalar
40.0 – 84.2
56 840 – 146 604
Apartment 3 xonalar
76.7 – 86.5
107 687 – 154 410
Kvartira
99.2 – 256.9
158 972 – 418 612
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$55 014
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Maydoni 38–182 m²
158 ko'chmas mulk ob'ektlari 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
38.2 – 80.1
69 996 – 173 052
Apartment 2 xonalar
68.2 – 75.0
111 436 – 126 975
Kvartira
47.8 – 182.0
166 450 – 316 523
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают сво…
Quruvchi
Murad Buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Murad Buildings
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Français, Italiano
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$83 966
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 11
Maydoni 39–88 m²
19 ko'chmas mulk ob'ektlari 19
"Mustaqillik Avenue" - новый жилой комплекс премиум класса, сочетающий все преимущества жизни в центре столицы. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе, в 2 минутах ходьбы от станции метро "Хамид Алимджан". В жилом комплексе представлены квартиры от одной до трех комнат. Комнаты наполнены свет…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
65.0 – 75.0
66 107 – 158 753
Apartment 2 xonalar
88.0
186 270
Studiya kvartirasi
39.0 – 47.0
82 552 – 133 352
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Flagman - Mirzo-Ulug'bek tumanida, "Buyuk Ipak yo'li" metro bekatidan bir necha daqiqalik piyoda masofada joylashgan BI Group kompaniyasining biznes+ sinfidagi intim klub uyi. Sukunat, maqom va o‘ychanlikni qadrlaydiganlar uchun loyiha: me’moriy estetika, maxfiylik va rivojlangan infratuzilm…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
NRG Voha - shahar qoqidagi osoyishtalik vohasiNRG Voha - nufuzli Mirzo-Ulug'bek tumanida, Oltin tepa ko'chasidan pastda joylashgan kam qavatli turar-joy majmuasi. Bu yerda yashillik, sukunat va makon Toshkentning asosiy transport arteriyalariga qulay kirish bilan uyg‘unlashgan.Arxitektura va…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$87 130
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Pushkin Place — Toshkent markazidagi zamonaviy turar-joy majmuasi Pushkin Place — Toshkentdagi biznes toifadagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulay shahar hayoti, nufuzli joylashuv va sifatli me’morchilikni qadrlaydigan insonlar uchun yaratilgan. Loyiha markaziy lokatsiyaning afzal…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Regnum Plaza"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$73 414
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Regnum Plaza — Toshkent shahrining markaziy qismida joylashgan biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, yuqori hayot standartlari, estetika va puxta o‘ylangan qulaylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha arxitektura ifodadorligi, boy ichki infratuzilma va nufuzli shahar m…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$142 000
Maydoni 48–123 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
🏡 CENTRADO turar-joy majmuasida EKSKLUZIV 2 XONALI Kvartira 🏡 ✨ Konfor. Uslub. Qulaylik. ✨ 📍 Tuman: Mirzo-Ulug'bek 🕸 Diqqat: Centrado turar-joy majmuasi 🏗 Uy: g'isht - qishda issiq, yozda salqin 🔹 Kvartira HAQIDA 🔹 ✔️ 2 xonali - o'ylangan maket ✔️ 8/8 qavat - begona shovqin yo'q ✔️ 62 m² – f…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
48.0
89 000
Apartment 4 xonalar
123.0
465 000
Agentlik
Baht
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Mirzo Ulug'bek tumanida, Sainam ko'chasi bo'ylab joylashgan ishbilarmonlik sinfi turar-joy majmuasi. Manxetten ritmida yashash imkoniga ega bo'lgan 2 ta kompaniya - NRG-BIN va Al Bina tajribasini birlashtiradigan sheriklik loyihasi. Metropolning energiyasi va Kaliforniyadagi hashamatli hasha…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Regnum Plaza"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$75 760
QQS
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
🏙 Regnum Plaza turar-joy majmuasi — Toshkentda biznes-klass kvartiralar Regnum Plaza turar-joy majmuasi — bu zamonaviy Toshkentdagi yangi qurilish (novostroyka) bo‘lib, qulay yashash va foydali investitsiya uchun mo‘ljallangan. Loyiha Murad Buildings tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, za…
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Botanika saroyi - Toshkentning yashil markazida, Botanika bog'i yonida joylashgan noyob turar-joy majmuasi. Arxitektura va dizayn yechimida mujassamlangan zamonaviy sharqona uslub turar-joy majmuasi kontseptsiyasining asosini tashkil etadi. Bu erda Botanika bog'ining tabiati bilan uyg'unligi…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BI 4U Tashkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$59 467
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
🏙 4U turar-joy majmuasi — shahar hayotining zamonaviy ritmi 4U — Toshkent shahrida joylashgan biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, funksionallik va uslubni qadrlaydigan faol insonlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirish …
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BI Flagman"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$137 979
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
BI Flagman turar-joy majmuasi — biznes+ klassdagi zamonaviy loyiha bo‘lib, Toshkentning istiqbolli hududlaridan biri — Mirzo Ulug‘bek tumani, Muhammad Yusuf ko‘chasida joylashgan. Majmua NRG-BI va Al-Bina kompaniyalarining qo‘shma loyihasi sifatida yaratilgan bo‘lib, unda “hashamatli minimal…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Darkhan Avenue 2"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$201 600
Qavatlar soni 12
Darxan Avenue 2 — Toshkentning biznes-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, kundalik hayotda qulaylik, sifat va funksionallikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtiradi, shunda qulaylik har kuni hayotni…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Oltin Tepa"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$50 101
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 9
Oltin Tepa — Toshkentdagi premium-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar markazida yuqori darajadagi qulaylik, obro‘ va farovonlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, keng kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayot sifatini ta…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$89 250
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 25
Maydoni 49–91 m²
5 ko'chmas mulk ob'ektlari 5
ЖК 4U Tashkent Современные и стильные квартиры в жилом комплексе 4U Tashkent! Проект класса Бизнес, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе на ул. Сайрам. Комплекс объединяет престиж, комфорт и вдохновение, предлагая просторные планировки, развитую инфраструктуру и уникальную атмосферу…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
49.0 – 56.0
89 550 – 105 000
Apartment 3 xonalar
66.0 – 80.2
121 000 – 144 000
Apartment 4 xonalar
91.3
185 000
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BOTANIKA SAROYI"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$62 188
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Botanika Saroyi — tabiatdan ilhomlangan, biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, Toshkentning eng yashil hududlaridan birida — Botanika bog‘i yaqinida joylashgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, sharqona estetika va shahar infratuzilmasi qulayligini uyg‘unlashtirib, osoyishta va …
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Hammasini ko'rsatish Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Dacha Успейте КУПИТЬ качественный дом
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 2
Evro-kottej sotiladi | Ahmoq Qibray tumani, diqqatga sazovor joyi: Doʻrmon, Yangi Oʻzbekiston Xonalar: 7/3 hammom Uchastka maydoni: 3 sotix Uyning maydoni: 380 m2 Qavatlar soni: 2 Holati: evro ta'mirlangan Tartib:  1-qavat: zal, oshxona, hammom, yashash xonasi, yotoqxona, dam olish xonasi …
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "NRG VOHA"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$126 699
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 5
NRG VOHA — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, sifat va puxta o‘ylangan shahar makonini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional yechimlar va shinam muhitni uyg‘unlashtirib, katta shahar ritmida yashash uchun id…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$51 784
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 14
Botanika Saroyi turar-joy majmuasi – Bu Qozog‘iston ko‘chmas mulk bozorida yetakchi sifatida tan olingan BI Group xalqaro innovatsion qurilish xoldingining noyob loyihasidir. 1995-yilda tashkil etilganidan buyon xolding professional va ishonchli hamkor sifatida obro‘ qozondi va hozirda “Bota…
Quruvchi
Bi GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Bi GROUP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "VOHA"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
✨ nrg Voha - Tabiat va arxitekturadan ilhomlangan premium sinf NRG VOHA - bu nafaqat turar joy, dinamik shaharda tinchlik vohasi. Kompleks nufuzli Mirzo Ulug'bek tumanida, "Oltin tepa" tumanida, shahar shovqinidan uzoqda, ammo transportning asosiy almashinuvi yonida joylashgan "Oltin tepa"…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46 172
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 15
Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов. Закрытая придомовая террит…
Agentlik
TENCORP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "BI Botanika Saroyi"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
botanika saroyi - tabiat va shahar ritmidagi hayot siz qushlarning qo'shiqlari ostida uyg'onganingizda, deraza oching va botanika bog'ining toza havosini tasavvur qiling. Bu shunday atmosfera, biografiya turar-joy majmuasi - tabiat va arxitektura o'zaro bog'liq bo'lgan bi guruhdagi biznes …
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Hammasini ko'rsatish Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$89 520
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 30
Maydoni 30–71 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
C1 - Murad Buildings tomonidan imzolangan loyiha, O'zbekistondagi eng obro'li va taniqli dasturchilardan biri. Toshkentning ramziy markazida – nufuzli “Centre One” mavzesida joylashgan bu 30 qavatli ko‘p qavatli rezidensiya nafis estetika, funksional dizayn va premium-sinfdagi barcha qulayli…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
30.0 – 71.3
111 000 – 250 140
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BI Flagman"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
bi Flagman nafaqat turar-joy majmuasi. Bu kelajakda me'moriy bayonot, turmush tarzi va ishonch. Nufuzli hududda joylashgan bo'lib, u estetika, qulaylik va ular shahar atrofidagi eng yuqori darajadagi eng yuqori darajaga ega bo'lish uchun birlashtiradi. zamonaviy dizaynni klassika eleme…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Ishga tushirilgan, 2023. Bir nechta kvartira variantlari qoldi. Genus Development kompaniyasidan Caravan Avenue turar-joy majmuasidan kvartira sotib olish nimani anglatadi? ⁃ Qulay joylashuv, metrodan uch daqiqalik masofada; ⁃ Obodonlashtirilgan bolalar maydonchasi va 24 soatlik videokuzatuv…
Quruvchi
Genus Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Genus Development
Aloqa tillari
Русский
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Hammasini ko'rsatish Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$100 180
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Maydoni 53–78 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Flagman - BI Group kompaniyasining biznes+ klassidagi eksklyuziv uy-joy loyihasi bo'lib, Mirzo-Ulug'bek tumanida Buyuk Ipak yo'li metro bekati yaqinida joylashgan. Faqat 80 ta rezidensiyaga ega bu shaxsiy hayot, nafislik va yuqori darajadagi qulaylik uchun yaratilgan haqiqiy butik yashash ta…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
53.3
100 180
Apartment 2 xonalar
78.4
138 460
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85 000
Qavatlar soni 10
 SayRam minorasi (Saynam minorasi »turar-joy majmuasida yangi bino sotiladi 📍 Manzil: Metro BIY, uy 3/7/10  Rosti: oynasi (bezash uchun tugagan pallalar) 🏗 Konstruktiv: 100% g'isht uyi  Square: 67 M² (bepul tartib) 💰 Narx: $ 85 000 (belgilangan) 🚫 Ipoteka: qabul qilinmaydi ✅ afz…
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК " Parkent Avenue "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 10
“Parkent Avenue” - это жилой комплекс из 1 100 квартир, расположенный в Яшнабадском районе. Общая площадь комплекса составляет 35 000 м², а здания построены из кирпича. “Parkent Avenue” в настоящее время является одним из самых успешных проектов строительной компании VEK. Здесь вы можете уви…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк " Golden Hills "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенно…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Rishton turar-joy majmuasi  Media taraqqiyotiga xush kelibsiz – konfor sinfidagi ko'chmas mulkda zamonaviy hayotga yo'lingiz! Rishton turar-joy majmuasining yangi loyihasi  ⠀ Turar-joy binolarimiz zamonaviy uslub va zamonaviy inson uchun zarur bo'lgan qulaylikni o'zida mujassam etgan. B…
Quruvchi
Median Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78 500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 13
LCD "Caravan Avenue" ning yangi binosida 3 xonali kvartira | Buyuk Ipak Yo'li (Lafarga Sent-) | 60,2 m² | Katakcha | 78 200 $ 🔥 ③ Umumiy ma'lumotlar:
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
"Botanika" turar-joy majmuasi sinf qulayligi, monolit texnologiyadan foydalangan holda ishlab chiqarilgan  Mirzo Ulug‘bek tumani, Oliy Himmat mahallasida. Toshkentda yangi bino 9 qavatli turar-joy majmuasi Toshkent shahrida maroqli yashash uchun barcha zarur narsalar bilan jihozlangan. 24 so…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44 460
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 14
Botanika Saroyi — новый жилой комплекс бизнес-класса в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вблизи знаменитого Ботанического сада, который по праву называют «лёгкими столицы». Этот проект сочетает продуманную архитектуру, богатую инфраструктуру и исключительное внимание к озеленению — за расте…
Agentlik
TENCORP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63 210
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек …
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi PALAZZO
Turar-joy majmuasi PALAZZO
Turar-joy majmuasi PALAZZO
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$34 423
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 7
Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительн…
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Xaritada