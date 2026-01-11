  1. Realting.uz
  Yangi binolar
  Turar-joy majmuasi "Darkhan Avenue 2"

Turar-joy majmuasi "Darkhan Avenue 2"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$201,600
dan
$2,100/m²
;
2
ID: 33972
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Hamid Olimjon (~ 1000 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Kompleks haqida

Darxan Avenue 2 — Toshkentning biznes-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, kundalik hayotda qulaylik, sifat va funksionallikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtiradi, shunda qulaylik har kuni hayotning bir qismiga aylanadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy uslubda qurilgan:

  • Soddalashtirilgan fasadlar va sifatli qurilish materiallari

  • Estetik va zamonaviy ko‘rinish

  • Biznes-sinf maqomini ta’kidlaydigan nafis yechimlar

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: biznes

  • Qurilish turi: yig‘ma-monolit

  • Qavatlar soni: 12

  • Chernovoy qoplama

  • Shift balandligi: ~3,3 m

  • Devor materiali: gazoblok

  • 1–4 xonali kvartiralar, oilaviy yoki shahar hayotiga mos

🏢 Qulaylik va infratuzilma

  • Zamonaviy kirish zonalari va umumiy maydonlar

  • Quvvatli liftlar va qulay kirish yo‘llari

  • Kundalik harakat va yashash uchun maksimal qulaylik

🌿 Hududni obodonlashtirish

  • Obodon ichki hovli

  • Sayr qilish va dam olish zonalari

  • Bolalar maydonchalari

  • Qo‘shnilar bilan muloqot qilish joylari

  • Xavfsiz hudud: video nazorat va patrul

  • Yer osti va yer usti avtoturargohi

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Avtoturargohlar (yer osti va yer usti)

  • Yaqin atrofda rivojlangan infratuzilma

  • Jamoat transporti va shahar nuqtalariga qulay kirish

📍 Joylashuv

Darxan Avenue 2 Mirzo-Ulug‘bek tumanida, Parkent ko‘chasida joylashgan. Yaqin atrofda maktablar, supermarketlar va jamoat transporti mavjud, bu esa kundalik hayotni maksimal darajada qulay qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Darkhan Avenue 2"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$201,600
