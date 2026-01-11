Turar-joy majmuasi "Darkhan Avenue 2"

Darxan Avenue 2 — Toshkentning biznes-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, kundalik hayotda qulaylik, sifat va funksionallikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtiradi, shunda qulaylik har kuni hayotning bir qismiga aylanadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy uslubda qurilgan:
Soddalashtirilgan fasadlar va sifatli qurilish materiallari
Estetik va zamonaviy ko‘rinish
Biznes-sinf maqomini ta’kidlaydigan nafis yechimlar
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: biznes
Qurilish turi: yig‘ma-monolit
Qavatlar soni: 12
Chernovoy qoplama
Shift balandligi: ~3,3 m
Devor materiali: gazoblok
1–4 xonali kvartiralar, oilaviy yoki shahar hayotiga mos
🏢 Qulaylik va infratuzilma
Zamonaviy kirish zonalari va umumiy maydonlar
Quvvatli liftlar va qulay kirish yo‘llari
Kundalik harakat va yashash uchun maksimal qulaylik
🌿 Hududni obodonlashtirish
Obodon ichki hovli
Sayr qilish va dam olish zonalari
Bolalar maydonchalari
Qo‘shnilar bilan muloqot qilish joylari
Xavfsiz hudud: video nazorat va patrul
Yer osti va yer usti avtoturargohi
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Avtoturargohlar (yer osti va yer usti)
Yaqin atrofda rivojlangan infratuzilma
Jamoat transporti va shahar nuqtalariga qulay kirish
📍 Joylashuv
Darxan Avenue 2 Mirzo-Ulug‘bek tumanida, Parkent ko‘chasida joylashgan. Yaqin atrofda maktablar, supermarketlar va jamoat transporti mavjud, bu esa kundalik hayotni maksimal darajada qulay qiladi.