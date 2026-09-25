Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Turar joy
  3. Saroy

O‘zbekistonda qasrlar

;
Toshkent
7
Saroy Oʻchirish
Tozalash
11 ob'ektlar topildi
Saroy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 1
Zamonaviy bir qavatli uy sotiladi - yangi ta'mirlash, maishiy texnika va "kiring va yashash"…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 6
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 1
Sanif (Yukoriyuz mahallasi)dagi uy sotiladi Belgilangan joy: TTZ bozoridan ikkita bekat bor.…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Nikitinada uy sotiladi. 5 xonali, 2 qavatli, 2 akr, 200 m2, 3 ta hammom. Mirzo-Ulug'bek tuma…
$299 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Saroy _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Saroy
Durmen, Oʻzbekiston
Maydoni 18 000 m²
Qavatlar soni 3
Предлагается к продаже большой и уютный дом, идеально подходящий для комфортной жизни большо…
$1,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 7
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 3
#Yakkasaroy #MBogshed - Or-r Germes oilasi 91-maktab - Fasad - 35 m 27 - gektar - 10 - Qavat…
$1,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 5
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Ushbu ajoyib 7 xonali durdona binoda mislsiz hashamat va qulaylik dunyosiga qadam qo'ying. I…
$650 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Wonderport
Aloqa tillari
English, Русский, עִברִית
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Saroy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 3
Uy sotiladi. 3 qavat. ikkita kirish. Samarqand markazida
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Saroy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 4
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 3
Продается дом в элитной махалле. Яккасарайский район.Ориентир ресторан Джуманджи. Общая п…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 11 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 11 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 9
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 3
🏡 Элитный дом в Яккасарае — VIP-резиденция для семьи или представительства     📍 Як…
$1,38M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 7 xonalar _just_in Kattaqo'rg'on, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Kattaqo'rg'on, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 12 m²
Qavatlar soni 1
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Saroy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Hammomlar soni 3
Maydoni 411 m²
Qavatlar soni 3
📍Uy sotiladi ▪️Rakatboshi shoh ko'chasi, 8-uyda, Elit mahallasida (shahar markaziga eng yaqi…
$1,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita