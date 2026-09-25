  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Olmazor Tumani

in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
16
uyda
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$805
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Riverside qarorgohi Foydali zamonaviy makonga xush kelibsiz! Riverside Residence ⠀ Bizning noyob turar-joy majmualarimiz hayotingiz uchun eng zo'r joy. Konfor va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi bizni ideal tanlovga aylantiradi! ⠀ Komplekslarimiz shaharning go'zal burchaklarida joy…
Quruvchi
Median Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Silver Tower Silver Tower - bu noodatiy va yorqin bino fasadiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u beriladi. J.K. konfor klassi 1000…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$689
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Chashma Residence — 4000 m² boʻlgan noyob va oʻziga xos loyiha boʻlib, u tijorat maydonisiz qulay yashash va hordiq chiqarish uchun moʻljallangan. Uy ikki tomondan daryo bilan o'ralgan bo'lib, bu deraza yoki balkondan chiroyli ko'rinishni kafolatlaydi. Va yopiq platforma va ko'chada yo'qligi…
Quruvchi
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$31 481
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Maydoni 52–274 m²
20 ko'chmas mulk ob'ektlari 20
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
51.8 – 76.7
73 923 – 124 310
Apartment 2 xonalar
79.8
111 870
Kvartira
165.0 – 273.6
345 620 – 491 023
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Quruvchi
Murad Buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Murad Buildings
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Français, Italiano
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG JOMIY - shoir Abdurahmon Jomiy nomidan ilhomlangan zamonaviy biznes-klassNRG kompaniyasining yangi turar-joy majmuasi Olmazor tumanida, Jomiy bozori yonida joylashgan - boy infratuzilma, qulay transport aloqalari va barqaror talabga ega joy. Loyiha shahar hayotidagi qulaylik qulaylik, xa…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$190 000
Maydoni 26–500 m²
56 ko'chmas mulk ob'ektlari 56
🔥 Cambridge Residence turar-joy majmuasida noyob ikki qavatli kvartira - ideal hayot uchun sizning imkoniyatingiz! 🔥 🌟 Manzil: Nufuzli Olmazor tumani, Kembrij turar-joy majmuasi - qulaylik va qulaylik yuqori darajadagi xavfsizlik va infratuzilma bilan uyg'unlashgan joy! 🏡 Hudud: 82,7 m² - ke…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
31.0 – 62.0
54 000 – 135 000
Apartment 2 xonalar
26.0 – 100.0
33 000 – 320 000
Apartment 3 xonalar
36.0 – 500.0
93 000 – 1,80M
Apartment 4 xonalar
70.0
135 000
Kvartira
40.0 – 55.0
39 000 – 118 000
Kottej
180.0 – 400.0
190 000 – 315 000
Agentlik
Baht
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "JOMIY RESIDENCE"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42 143
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 16
Jomiy Residence — qulaylik, funksionallik va osoyishta shahar hayot sur’atini tanlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasidir. Loyiha amaliy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, kundalik hayotda qulaylikn…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "NRG JOMIY"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$53 423
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 12
NRG JOMIY — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotining dinamik ritmini, qurilish sifati va qulay yashash muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan yechimlar va funksional makonlarni uyg‘unlashtiri…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Новостройка в городе Ташкенте «Nurafshon Saroy» — это новый жилой комплекс в Алмазарском районе, предлагающий своим жильцам все удобства городской жизни и уникальную архитектуру. 189 уютных и комфортабельных квартир расположились в 10-этажных домах и окружены развитой инфраструктурой. Первый…
Quruvchi
NURAFSHON STROY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NURAFSHON STROY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Карасарай"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
“Qorasaroy” turar-joy majmuasining tavsifi 1.“QARASAROY” turar-joy majmuasining nomi 2. “YAGIN SHARG TOSHKENT” MChJ quruvchi 3.Tuman-ALMZAR 4. Sinf LCD-Komfort 5. Qurilish texnologiyasi  Rama-transom, pol ichki shiftlari - Plitalar 6. Devor materiali - G'isht 7. 1 m2 uchun narx   7+ terrasa …
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$600
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 13
"RIVERSIDE PALACE  – mijozlar talabiga zamonaviy javob! Kompaniyamiz tomonidan bunyod etilayotgan ushbu loyiha nafaqat mukammalligi, balki qulay joylashuvi bilan ham afzaldir. "RIVERSIDE PALACE" ishonch va sifat uchun harakatda. 🕒 Foizsiz muddatli to'lov 30 oyga;  📃 Barcha hujjat…
Quruvchi
Neo Construction Premium
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Neo Construction Premium
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Farabi Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Farabi Residence расположенный в алмазарском районе. на территории комплекса расположена парковочная зона, детская площадка, развитая инфраструктура с тц, спортзалом, кафе, просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни
Quruvchi
ООО " CRYSTAL GOLD"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО " CRYSTAL GOLD"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 061
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Yangi NRG Jomiy turar joy majmuasi biznes toifaga mansub bo‘lib, mashhur o‘rta Osiyo shoiri Abdurahmon Jomiy nomi bilan atalgan. Majmua Olmazor tumanida, Jomiy bozori yonida joylashgan. NRG Jomiy majmuasining asosiy afzalliklaridan biri —  bu xavfsiz hamda qulay hovli maydonidir. Uy joyni…
Quruvchi
NRG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$175 000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 3
Hovli Beltepa kottejlar jamoasi Biz mijozlarimizga HOVLI BELTEPA turar-joy majmuasining faol qurilishini ham fotosuratlarda, ham videoda kuzatishni taklif qilamiz... Biz mijozlarimizga HOVLI BELTEPA turar-joy majmuasining faol qurilishini ham fotosuratlarda, ham videoda kuzatishni taklif …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Олимпия "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Yangi turar-joy majmuasi " LCD "Olympia" U zamonaviy arxitektura va tashqi jabhaga ijodiy yondashuv bilan ajralib turadi. Binolar uchun samarali texnologiya tanlandi va katta miqdorda ekologik toza qurilish materiallaridan foydalanildi. Turar-joy binolari qo'pol pardozlash bilan egalariga ij…
Quruvchi
Оlimpiya Story
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Оlimpiya Story
Aloqa tillari
Русский
Savdo markazi Jomiy Mall ТЦ
Savdo markazi Jomiy Mall ТЦ
Savdo markazi Jomiy Mall ТЦ
Savdo markazi Jomiy Mall ТЦ
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 4
О проекте Компания The Pirzada Group представляет Вашему вниманию концептуальный проект строительно-торгового центра - Jomiy Mall. Здесь Вы сможете найти всё необходимое для строительных работ любой сложности. Нашей первостепенной задачей является объединение всех крупных компаний, дистри…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "NRG Jomiy"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
R> Turar joy majmuasi diqqat bilan va NBSP; kvartiralar va NBSP; va qulayliklar. Hovlidagi turli xil jamoat joylari nbsp; Sovuq va NBSP; har biri uchun. > haqiqatdagi orzu va mdash; Xarid qilish va NBSP; qulay va qulay   NRG Jommi;   alyuminiy plitkalar, klinker plitkalar va nbsp; va ulard…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xaritada