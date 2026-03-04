  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy maydoni Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP

Turar-joy maydoni Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP

Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
dan
$39,800
QQS
dan
$1,200/m²
;
9
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38137
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Qishloq
    Кухна Кумарык

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Yangi O‘zbekiston Massivi — Sergelidagi zamonaviy turar-joy majmuasi

Yangi O‘zbekiston Massivi — Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulay yashash, oilaviy hayot va quruvchidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kvartira xarid qilish uchun yaratilgan. Loyiha qulay joylashuv, rivojlangan infratuzilma, zamonaviy muhandislik yechimlari va tayyor ta’mirlangan xonadonlarni o‘zida mujassam etadi.

Turar-joy majmuasi Sergeli tumanida, “Tolariq” metro bekatidan piyoda masofada joylashgan. Bunday joylashuv kundalik hayot uchun katta qulaylik yaratadi: yaqin atrofda maktablar, dorixonalar, Havas va Makro supermarketlari, KFC hamda boshqa zarur xizmatlar mavjud.

Sergelidagi qulay joylashuv

Sergeli bugungi kunda Toshkentning eng faol rivojlanayotgan tumanlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda yangi turar-joy majmualari qurilmoqda, transport infratuzilmasi kengaymoqda, savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari soni ortib bormoqda.

Yangi O‘zbekiston Massivi Toshkentda kvartira sotib olishni rejalashtirayotgan va qulay transport aloqalariga ega hududda yashashni istagan xaridorlar uchun yaxshi tanlovdir. “Tolariq” metro bekatiga yaqinligi tufayli shaharning istalgan nuqtasiga tez yetib borish mumkin. Xalqaro aeroportga yaqin joylashgani esa tez-tez safar qiladigan insonlar uchun qo‘shimcha afzallik yaratadi.

Tayyor ta’mirlangan kvartiralar

Loyihaning muhim afzalliklaridan biri — kvartiralarning tayyor ta’mir bilan topshirilishidir. Bu xaridorlarga qo‘shimcha ta’mirlash xarajatlarini kamaytirish va yangi uyga tezroq ko‘chib o‘tish imkonini beradi.

Kvartiralarda laminat, kafel, sanitariya jihozlari va oshxona mebellari o‘rnatilgan. Yorug‘ xonalar, qulay rejalashtirish va zamonaviy yechimlar yashash uchun yuqori darajadagi qulaylik yaratadi.

Tayyor ta’mirlangan kvartira xarid qilish xaridorlarga yakuniy budjetni oldindan rejalashtirish imkonini beradi.

Majmua infratuzilmasi

Yangi O‘zbekiston Massivi zamonaviy turmush uchun zarur bo‘lgan barcha imkoniyatlarni bir hududda jamlagan loyihadir.

Majmuada quyidagilar ko‘zda tutilgan:

• ochiq va yerosti avtoturargohi

• elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari

• minibank va bankomatlar

• supermarket

• aqlli shlagbaum tizimi

• yashil xiyobonlar

• bolalar maydonchalari

• sport maydonlari

• dam olish hududlari

Bunday infratuzilma oilalar, yosh mutaxassislar va qulaylikni qadrlaydigan xaridorlar uchun ideal sharoit yaratadi.

Qurilish sifati

TOWERUP kompaniyasi loyihalarni sifatli gazobloklar yordamida barpo etadi, bu esa binolarning mustahkamligi va energiya samaradorligini oshiradi. Kompaniyaning o‘z beton zavodi PROMAX, PEARL PROJECT loyiha instituti, sifat nazorati laboratoriyasi va boshqaruv kompaniyasi mavjud.

Bunday yondashuv qurilish jarayonini barcha bosqichlarda nazorat qilish imkonini beradi va loyiha ishonchliligini oshiradi.

Yashash va investitsiya uchun qulay tanlov

Yangi O‘zbekiston Massividagi kvartiralar nafaqat yashash, balki ko‘chmas mulkka investitsiya qilish uchun ham mos keladi. Sergeli tumani faol rivojlanayotgan hudud bo‘lib, zamonaviy turar-joylarga bo‘lgan talab muntazam ortib bormoqda.

Loyiha Toshkentda zamonaviy kvartira izlayotgan, kapitalini saqlashni istagan yoki ko‘chmas mulkni ijaraga berish orqali daromad olishni rejalashtirayotgan xaridorlar uchun qiziqarli tanlov bo‘lishi mumkin.

Yangi O‘zbekiston Massivining afzalliklari

• Sergeli tumanidagi zamonaviy turar-joy majmuasi

• “Tolariq” metro bekatiga yaqin joylashuv

• tayyor ta’mirlangan kvartiralar

• zamonaviy rejalashtirish yechimlari

• ochiq va yerosti avtoturargohi

• yashil xiyobonlar va dam olish hududlari

• bolalar va sport maydonchalari

• maktablar, supermarketlar va dorixonalarga yaqinlik

• aeroportga qulay transport aloqasi

• investitsiya uchun istiqbolli hudud

Yangi O‘zbekiston Massivi — Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, rivojlangan infratuzilma va zamonaviy yashash muhitini o‘zida birlashtiradi. Loyiha yashash, oilaviy hayot va uzoq muddatli ko‘chmas mulk investitsiyalari uchun munosib tanlov hisoblanadi.

Joylashuvi xaritada

Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
ta'lim
transport

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy maydoni Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
dan
$39,800
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish