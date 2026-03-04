Turar-joy maydoni Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP

Yangi O‘zbekiston Massivi — Sergelidagi zamonaviy turar-joy majmuasi
Yangi O‘zbekiston Massivi — Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulay yashash, oilaviy hayot va quruvchidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kvartira xarid qilish uchun yaratilgan. Loyiha qulay joylashuv, rivojlangan infratuzilma, zamonaviy muhandislik yechimlari va tayyor ta’mirlangan xonadonlarni o‘zida mujassam etadi.
Turar-joy majmuasi Sergeli tumanida, “Tolariq” metro bekatidan piyoda masofada joylashgan. Bunday joylashuv kundalik hayot uchun katta qulaylik yaratadi: yaqin atrofda maktablar, dorixonalar, Havas va Makro supermarketlari, KFC hamda boshqa zarur xizmatlar mavjud.
Sergelidagi qulay joylashuv
Sergeli bugungi kunda Toshkentning eng faol rivojlanayotgan tumanlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda yangi turar-joy majmualari qurilmoqda, transport infratuzilmasi kengaymoqda, savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari soni ortib bormoqda.
Yangi O‘zbekiston Massivi Toshkentda kvartira sotib olishni rejalashtirayotgan va qulay transport aloqalariga ega hududda yashashni istagan xaridorlar uchun yaxshi tanlovdir. “Tolariq” metro bekatiga yaqinligi tufayli shaharning istalgan nuqtasiga tez yetib borish mumkin. Xalqaro aeroportga yaqin joylashgani esa tez-tez safar qiladigan insonlar uchun qo‘shimcha afzallik yaratadi.
Tayyor ta’mirlangan kvartiralar
Loyihaning muhim afzalliklaridan biri — kvartiralarning tayyor ta’mir bilan topshirilishidir. Bu xaridorlarga qo‘shimcha ta’mirlash xarajatlarini kamaytirish va yangi uyga tezroq ko‘chib o‘tish imkonini beradi.
Kvartiralarda laminat, kafel, sanitariya jihozlari va oshxona mebellari o‘rnatilgan. Yorug‘ xonalar, qulay rejalashtirish va zamonaviy yechimlar yashash uchun yuqori darajadagi qulaylik yaratadi.
Tayyor ta’mirlangan kvartira xarid qilish xaridorlarga yakuniy budjetni oldindan rejalashtirish imkonini beradi.
Majmua infratuzilmasi
Yangi O‘zbekiston Massivi zamonaviy turmush uchun zarur bo‘lgan barcha imkoniyatlarni bir hududda jamlagan loyihadir.
Majmuada quyidagilar ko‘zda tutilgan:
• ochiq va yerosti avtoturargohi
• elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari
• minibank va bankomatlar
• supermarket
• aqlli shlagbaum tizimi
• yashil xiyobonlar
• bolalar maydonchalari
• sport maydonlari
• dam olish hududlari
Bunday infratuzilma oilalar, yosh mutaxassislar va qulaylikni qadrlaydigan xaridorlar uchun ideal sharoit yaratadi.
Qurilish sifati
TOWERUP kompaniyasi loyihalarni sifatli gazobloklar yordamida barpo etadi, bu esa binolarning mustahkamligi va energiya samaradorligini oshiradi. Kompaniyaning o‘z beton zavodi PROMAX, PEARL PROJECT loyiha instituti, sifat nazorati laboratoriyasi va boshqaruv kompaniyasi mavjud.
Bunday yondashuv qurilish jarayonini barcha bosqichlarda nazorat qilish imkonini beradi va loyiha ishonchliligini oshiradi.
Yashash va investitsiya uchun qulay tanlov
Yangi O‘zbekiston Massividagi kvartiralar nafaqat yashash, balki ko‘chmas mulkka investitsiya qilish uchun ham mos keladi. Sergeli tumani faol rivojlanayotgan hudud bo‘lib, zamonaviy turar-joylarga bo‘lgan talab muntazam ortib bormoqda.
Loyiha Toshkentda zamonaviy kvartira izlayotgan, kapitalini saqlashni istagan yoki ko‘chmas mulkni ijaraga berish orqali daromad olishni rejalashtirayotgan xaridorlar uchun qiziqarli tanlov bo‘lishi mumkin.
Yangi O‘zbekiston Massivining afzalliklari
• Sergeli tumanidagi zamonaviy turar-joy majmuasi
• “Tolariq” metro bekatiga yaqin joylashuv
• tayyor ta’mirlangan kvartiralar
• zamonaviy rejalashtirish yechimlari
• ochiq va yerosti avtoturargohi
• yashil xiyobonlar va dam olish hududlari
• bolalar va sport maydonchalari
• maktablar, supermarketlar va dorixonalarga yaqinlik
• aeroportga qulay transport aloqasi
• investitsiya uchun istiqbolli hudud
Yangi O‘zbekiston Massivi — Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, rivojlangan infratuzilma va zamonaviy yashash muhitini o‘zida birlashtiradi. Loyiha yashash, oilaviy hayot va uzoq muddatli ko‘chmas mulk investitsiyalari uchun munosib tanlov hisoblanadi.