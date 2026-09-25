Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Turar joy
  3. Pentxaus

O‘zbekistonda Pentxauslar

;
Toshkent
11
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
13 ob'ektlar topildi
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 135 m²
Qavat 7/7
UMUMIY MA'LUMOT Toshkent uchun chinakam noyob format: keng terasli, 5 metrli shiftli yuqori…
$267 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 111 m²
Qavat 8/9
Qushbegi turar-joy majmuasi Ikki tomonlama - Or-r Qanotchi - 4/8-9/9 111m2 - G'isht - alohid…
$112 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Pentxaus 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 500 m²
Qavat 12/14
Продается Новостройка #Мирабадский район ЖК Mirabad Avenue Общ. пл 500 кв.м 3 этажа 12-1…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 146 m²
Qavat 9/10
Dream uyi turar-joy majmuasi - Or-r 8-tug'ruqxona - 4/9-10/10 146m2 - G'isht - alohida xonal…
$249 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 500 m²
Qavat 12/14
Продается Новостройка #Мирабадский район ЖК Mirabad Avenue 3-этажа 12-13-14 Общ пл 500 к…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 123 m²
Qavat 8/8
🏙️ Seul Mun turar-joy majmuasida terasli eksklyuziv penthaus sotiladi 📍 Yakkasaroy tumani…
$265 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 110 m²
Qavat 9/10
Solaris turar-joy majmuasi - Or-r Qardoshlik - 4/9+10/10 110m2 - Monolit - alohida xonalar -…
$183 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 139 m²
Qavat 8/8
🌟 Noyob pentxaus sotiladi | Seul Mun turar-joy majmuasi 🌟 🌟Manzil: Yakkasaroy tumani, Seul M…
$299 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 250 m²
Qavat 9/10
“London” turar-joy majmuasida lyuks pentxaus sotiladi  Mirzo Ulug'bek tumani, diqqatga sazov…
$435 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Pentxaus 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 296 m²
Qavat 7/7
Pentxaus qutisi Pentxaus Mirobod tumanidagi diqqatga sazovor joy Rossiya elchixonasi Kapita…
$399 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 101 m²
Qavat 4/6
kvartira bu park ♦ ♦ RIION: Mirzo Ulug'bek ♦ ♦ Ofis: 3 Qavat: 4 ♦ icenity: 6 ♦ ️ Rejala…
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Integra Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Pentxaus 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 57 m²
Qavat 5/5
Murojat uchun jonibek
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Pentxaus 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 411 m²
Qavat 8/8
Sotish: Penthal Gabus Tuman: Mirobod Modomk: Taras Shevchenko Xonalar soni: 7 So…
$975 898
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nigina Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita