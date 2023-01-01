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ЖК Ko’kcha-Oqtepa

Tashkent, O‘zbekiston
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Kompleks haqida

Жилой комплекс «Ko’kcha-Oqtepa» предлагает покупателям не только квартиры для проживания, но и 1 и 2 этажи для ведения собственного бизнеса. Наш комплекс, состоящий из 12 блоков с развитой инфраструктурой в деловой и коммерческой сфере и рассчитанный на 1000+ квартир, поддержит развитие вашего бизнеса!

Добро пожаловать в «Ko’kcha-Oqtepa», известную строительную компанию в городе Ташкенте, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном Шайхонтохурском районе. Стремясь к первоклассным строительным услугам, мы гордимся тем, что поставляем высококачественные и современные дома, представляя лучшие адреса в Ташкенте.

В «Ko’kcha-Oqtepa» наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством.

Мы уделяем приоритетное внимание энергоэффективности и устойчивым методам строительства, создавая экологически чистые объекты, которые не только уменьшают ваш углеродный след, но и обеспечивают значительную экономию затрат на коммунальные услуги.

Инвестировать в дом своей мечты с «Ko’kcha-Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.

Откройте для себя роскошь и комфорт в наших апартаментах премиум-класса. Каждая квартира спроектирована так, чтобы обеспечить жилое пространство, излучающее изысканность и стиль, гарантируя, что вы испытаете лучшее из современной жизни.

Как ваш надежный партнер в строительстве, мы стремимся превзойти ваши ожидания, предоставляя вам первоклассный сервис и квартиры высшего качества, которые соответствуют вашим потребностям и желаниям.

Выбирайте «Ko’kcha-Oqtepa» в качестве своей строительной компании, а мы построим фундамент вашей мечты. С нами вы можете быть уверены в доме, который предлагает не только роскошь и комфорт, но и непреходящую ценность и счастье.

Yangi bino joylashgan joy
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Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Fergana City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.  Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой. Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.  
Turar-joy majmuasi "Eco Dream"
Turar-joy majmuasi "Eco Dream"
Sabzavot, O‘zbekiston
dan
227,36M soʻm
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Eco Dream
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
Shofirkon, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: MIROBI BUXORO
ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные деревья, прогулочные дорожки, навесы для бесед и интерактивные игровые площадки для детей разных возрастов, выполненные в основном из экологически чистых материалов. Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса "Shofirkon Markaz" Окунитесь в роскошную и комфортную жизнь в этом замечательном жилом комплексе, где каждая деталь предназначена для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше.