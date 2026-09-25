Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yer

O'zbekistonda yer uchastkalari sotib olish

;
622 ob'ekt topildi
Yer uchastkasi _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Premium Premium
Yer uchastkasi
Kibray, Oʻzbekiston
Продам для строительства дома отличный угловой участок 5.5 соток земли с фасадом 23 м на 29 …
$88 126
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Premium Premium
Yer uchastkasi
Kibray, Oʻzbekiston
Продам для строительства дома отличный угловой участок 5.5 соток земли с фасадом 23 м на 29 …
$87 878
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Klinik, restoranni qurish uchun sotiladigan er uchastkasi!  7 yuz 18 ta tog'lar kasalxona…
$525 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsion taklif. Shahar hududida tijorat yer uchastkasi sotiladi. Maydoni — 14 sotix. F…
$1,26M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Markazda Moskva halqa yo'li bo'ylab katta yer sotiladi! Manzil: Mirobod tumani, Malaya Kol…
$109 865
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
UP UP
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Gaz, elektr, suv bor. Yaqin atrofda Diamondar metro bekati va Do'mbirobod qurilish bozori joylashgan
$1,26M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
🌳 ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 📍 Адрес: Чиланзарский район 📌 Ориентир: Городская больница…
$950
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Продам для строительства дома отличный участок 3 сотки земли с фасадом 10 м на 30 м . Все ко…
$72 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся участок, при продаже участок, дом, находящийся на участке, не учитывается, продаю …
$216 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Bogistan, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Bogistan, Oʻzbekiston
Сырдарьинская область, Мирзаабадский район Предлагается к продаже земельный участок площа…
$85
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
🌳 ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 📍 Адрес: Новый Узбекистан, за университетом AKFA 📌 Ориенти…
$30
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Продам для строительства отличный участок земли 7.8 соток с небольшим 4 комнатным домом. …
$33 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Qibray tumani, Parvoz mahallasi Belgilangan joy: post UZ QAHRAMON Uchastka maydoni - 5,8 akr…
$109 865
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Uy qurish uchun fasadi 20 m dan 40 m gacha bo'lgan 8 sotix ajoyib er uchastkasini sotaman. B…
$109 157
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Продам для строительства отличный участок земли 7.8 соток с небольшим 4 комнатным домом. …
$33 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Uskuna uchun uy sotiladi Yo'l bo'ylab birinchi qator Botanika-tosh qamoqxonasi 5,17 sotix …
$401 537
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 600 m²
❕❕❕❕❕   🔷 #Ер #Участка СРОЧНО Сотилади❗️   ➡️ Тўлиқ расмини кўриш 🖼   🌐 Ма…
$15 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Yer uchastkasi _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Sirdaryo, Syrdaryoning chap qirg'og'ida savdo yarmarkasi va ko'ngilochar majmuasi qurilishi …
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Er sotiladi birinchi qator 4,5 sotix fasad 15 m Avtomobil yuvish avtoservisi ostida mehmonx…
$291 114
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Ⓜ️ Maydoni: 13 akr ✅ Hujjatlar (kadastr) joyida, sotuvga tayyor ✅ Turar-joy boʻlmagan (nos…
$149 500
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi 5 sot, turar joy, kadastr bilan, fasad 12 m, st. KumArik Markaziy yo'ldan (15…
$135 000
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Batafsil ma'lumot uchun telefon
$35 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Chimkent shaxar shaxar posyolkasi Qoratau tumani turar joy massivi 20+10 sotix gaz suv svet …
$3 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Uy qurish uchun 16x23 metr old qismi bilan 3,68 sotix ajoyib yer sotaman. Barcha kommunal xi…
$112 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Tanagul, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Tanagul, Oʻzbekiston
Savdolashish maqsadga muvofiqdir. 8 sotix yer uchastkasi sotiladi. Hududda eski turar-joy bi…
$100 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Qibray district, Oʻzbekiston
Joylashuv: Mirzo Ulug'bek tumani Toshkent shahrining nufuzli tumanlaridan biri hisoblanadi. …
$465 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Yerlarni sotish Yashnobod tumani. ID V0009 ID: V0009 Yer maydoni: 4,5 akr. Bundan tashqari…
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
O'zlashtirish uchun yerlarni sotish Quyidagilar uchun ideal: • Mehmonxonalar • Biznes marka…
$580 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Parkent district, Oʻzbekiston
QURILISh UCHUN YERLAR TEZDA SOTILADI UCHUN IDEAL: HAR QANDAY BIZNES O'QUV MARKAZI BIZNES MA…
$10 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Imorat uchastkasi, keng yo'llari bor ko'cha, avtoturargoh, internet, shahar kanalizatsiya, s…
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский