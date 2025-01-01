  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Tuman Mirobod

Toshkentda yangi binolar

kvartiralar
33
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Ro'yxat Xaritada
VIP
Turar-joy majmuasi Sun2Human
Turar-joy majmuasi Sun2Human
Toshkent, O‘zbekiston
dan
15,82M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
Siz bilan ajoyib yangiliklarni baham ko'rishdan mamnunmiz – turar-joy majmuamizdagi kvartiralarni sotishni boshladik Sun2Human Turar-joy majmuasi har bir raqam yuqori turmush darajasi haqida gapiradigan makondir. Konfor, uslub va qulaylikni o‘zida mujassam etgan yangi premium turar-joy majmuasi.  SUN2HUMAN kompaniyasida biz eng dadil g'oyalarni amalga oshirish va ijodiy salohiyatni yuzaga chiqarish uchun ijodiy maydonlarni ta'minlab, yangi avlod ko'rish qobiliyatini rivojlantirish uchun ideal sharoitlarni yaratamiz. Nufuzli hududda joylashgan majmuamiz barcha zarur ob'ektlarga piyoda masofada joylashgan bo'lib, farovon hayot uchun hamma narsani ta'minlaydi. Bu yerda hamma narsa eng mayda detallarigacha o‘ylab topilgan: shinam kvartiralardan tortib obodonlashtirilgan yashil maydonlargacha.
Quruvchi
Human2Human
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Human2Human
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Toshkentning yangi binosi - Newport Newport turar-joy majmuasi 19 qavatli turar-joy g'ishtli uylarning 15 binosidan iborat. Kompleks arxitekturasi zamonaviy uslubda yaratilgan bo'lib, u yangi texnologiya va qulaylik davrining timsoli sifatida loyiha tushunchasini to'liq ifodalaydi. Uy-joy, ofis, xizmat ko'rsatish va o'yin-kulgilarning muvozanatli kombinatsiyasi xavfsiz shahar makonini yaratadi. Infratuzilma Newport ko'p funktsiyali majmuasi Toshkentning nufuzli qismining markazida va to'rtta yo'lning kesishmasida qurilmoqda. Loyiha qulay joylashuvga ega, yaxshi transport almashinuvi va yaqin atrofdagi muhim shahar ijtimoiy ob'ektlari: parklar, maktablar, bolalar bog'chalari, klinikalar, mehmonxonalar, biznes markazlari, poytaxt aeroporti va 2 terminal stantsiyalari. Majmuaning boshqaruv kompaniyasi tozalash, itlarni yurish, taksiga qo'ng'iroq qilish va aeroport yoki stantsiyaga uchrashuvlar va simlarni tashkil qilish bo'yicha xizmatlarni taqdim etadi. Newport turar-joy majmuasidagi kvartiralarning narxi Xarid qilish uchun 42 dan 150 kvadrat metrgacha bo'lgan 2, 3 va 4-xonali kvartiralar mavjud. LCD-ning qurilishi uch bosqichda amalga oshiriladi, birinchisi 2024 yil 3-choragi oxirida yakunlanishi rejalashtirilgan. Kvartirani qismlarga bo'lib sotib olish imkoniyati mavjud. Newport-ning barcha binolari eng yaxshi xavfsizlik va xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan, ular seysmikka chidamli va « umny house » funktsiyasiga ega. Kompleks perimetri atrofida, lobbi va qulay kirish joylarida, shuningdek, konsyerj va sekuritda kechayu-kunduz videokuzatuv mavjud. Newport — bu ish, hayot va dam olish o'rtasidagi muvozanatning timsolidir, uni majmuaning joylashuvi va imkoniyatlarida ko'rish mumkin. Newport mulk egalari katta o'zgarishlarga, qiziqarli odamlar bilan o'ralgan holda, foydali biznes aloqalari bilan shug'ullanishlari, do'stlar bilan dam olishlari va oilaga yaqinroq bo'lishlari, ish o'yinlari muvozanatini osongina saqlashlari mumkin.
Quruvchi
Newport
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Newport
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, O‘zbekiston
dan
424,83M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Maydoni 25–68 m²
234 ob'ekt 234
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта. Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города.  Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Toshkent, O‘zbekiston
dan
450,72M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Maydoni 36–126 m²
80 ob'ektlar 80
LCD « O`Z Makon » – - bu 3 ta turar-joy maydonini bir vaqtning o'zida qavatli uylar va qulay kvartiralar bilan birlashtirgan zamonaviy turar-joy majmuasi. Aholining xavfsizligiga katta e'tibor beriladi, hovlining yopiq hududi begonalar paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladi, kechayu kunduz videokuzatuv va FACE-ID tizimi uyda doimo tinchlikni kafolatlaydi. Ehtiyotkorlik va aholini tashish bilan birga, 300 ta to'xtash joyi uchun alohida ko'p qavatli to'xtash joyi qurildi, aqlli tizim boshqa odamlarning mashinalaridan o'tmaydi. Majmuaga piyoda masofada turli xil do'konlar va butiklarga ega zamonaviy savdo hududi joylashgan. Majmua yaqinida maktablar, bolalar bog'chalari, dorixonalari bo'lgan shifoxonalar, shuningdek, xususiy klinikalar joylashgan. Yaqin atrofdagi muzeylar va bog'larning ko'pligi butun oila bilan toza havoda sayr qilish uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi. Xarid qilish uchun maydoni 28 dan 75 kvadrat metrgacha bo'lgan 1, 2 va 3 xonali kvartiralar mavjud. Rejalashtirish yechimlarining xilma-xilligi, o'zingiz uchun mukammal kvartirani tanlash qobiliyati mavjud. 
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 8
British Quarter « Greenwich » – yopiq kvartalni yagona Britaniya uslubida integratsiyalashgan rivojlantirish bo'yicha birinchi loyihadir. Yangi mikrorayon biznes va qulaylik sinfini birlashtiradi, bu esa bo'lajak aholiga o'zlarining dizayn g'oyalarini amalga oshirish qobiliyati bilan oldindan tozalangan kvartirani tanlash imkonini beradi, yoki allaqachon tugallangan toza tugatish bilan. Grinvich loyihani rejalashtirish va amalga oshirishga to'g'ri yondashuv orqali chinakam ingliz turmush tarzini o'zida mujassam etadi. Infratuzilma faqat aholi uchun qulay yashash uchun mo'ljallangan. Er osti va yer to'xtash joylarining yaxshi o'ylangan joylashuvi yopiq hovli kontseptsiyasini amalga oshirishga imkon beradi. Hovlida bolalar va o'yin maydonchalari bo'lgan yashil maydonlar, oilangiz, do'stlaringiz va qo'shnilaringiz bilan vaqt o'tkazishingiz mumkin bo'lgan dam olish joylari mavjud. Britaniya kvartalining jabhasi nafis ingliz uslubida bezatilgan. Fasad rangi qizil-to'q sariq, to'q kulrang va oq ranglarning soyalarini o'z ichiga oladi, bu esa to'g'ri lakonizm tuyg'usini yaratadi. Devorlari estetik jihatdan o'ylangan dekor tizimi, Rim bezaklari bilan shlyapa bilan bezatilgan. Kompleksning o'ziga xos xususiyati, shuningdek, Buyuk Britaniyadagi eng taniqli ramzlardan birining Big Ben soat minorasi – ga o'xshash qo'ng'iroqlarning mavjudligi.
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi "Келажак Уйлари"
Turar-joy majmuasi "Келажак Уйлари"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 9 этажный дом, выполненный из газоблока. Имеет 4 подъездов. Фасад: жидкий травертин. Общее количество квартир: 180. Сдача объекта: 2024 год 1 квартал Имеется рассрочка на 12 месяцев.   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 43 кв.м. до 106 кв.м.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Asl arxitektura va qurilish davridagi eng yaxshi materiallar Mirobod tumanida qulay joylashgan «Orzu Saroyi» yangi binosida 12 qavatli ajoyib binolarni yaratishga imkon berdi. Miran uyining yangi turar-joy majmuasi sizni balkonli qulay kvartiralar va rivojlangan infratuzilma bilan ta'minlaydi. U 21 000 kvadrat metr maydonni egallaydi va qulaylik va xavfsizlikda yashash uchun barcha sharoitlarga ega. Infratuzilma Yopiq ichki hududda bolalar maydonchasi va kechayu kunduz videokuzatuv mavjud. Avtomobil egalari uchun yer va er osti ikki qavatli to'xtash joyi mavjud bo'lib, u erda elektr transport vositasini zaryadlash imkoniyati mavjud. Birinchi qavatdagi tijorat binolari tufayli sizga kerak bo'lgan tovarlar va xizmatlar piyoda masofada bo'ladi. Turar-joy majmuasi qulay joylashuvi tufayli shaharning transport ayirboshlash joylari va ijtimoiy infratuzilmasiga tezkor kirish imkonini beradi. 4 daqiqadan so'ng Amir Temur maydoniga piyoda borishingiz mumkin. Yaqin atrofda Furkata bog'i, xalqaro aeroport va Islom ota masjidi joylashgan. Do'konlar, restoranlar, bolalar bog'chalari va maktablar - barchasi yaqin. Yangi binodagi kvartiralar «Orzu Saroyi» Turar-joy majmuasi xaridorlarga balkonli yuqori texnologiyali uslubdagi bir xonali, ikki xonali va uch xonali kvartiralarni taklif etadi. Ularning maydoni 47 dan 88 m² gacha. Keling va siz qidirayotgan uy shu erda ekanligiga ishonch hosil qiling!
Quruvchi
MIRAN HOUSE
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MIRAN HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Toshkent shahridagi “Qora minora” turar-joy majmuasidagi yangi bino qurib bitkazildi. Hashamat, zamonaviylik va ajoyib qulaylik dunyosini kashf qilish haqida nima deysiz? Eng yaxshi kompaniya qurilayotgan “Qora minora” turar-joy majmuasidan butun oila uchun qulay sharoitga ega tayyor kvartiralarni taklif etadi Afzalliklari: - qulay joylashuv; - er osti to'xtash joyi; - sog'lomlashtirish markazi; - zamonaviy liftlar; - 24/7 qo'riqlanadigan yopiq hudud; - bolalar maydonchasi; - shift balandligi 3 metrgacha bo'lgan yorug' xonalar.
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Корасу Плаза"
Turar-joy majmuasi "Корасу Плаза"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
QORASUV PLAZA - жилой комплекс премиум-класса с уникальным фасадом и индивидуальной архитектурой. Авторская архитектура ЖК QORASUV PLAZA отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании с панорамным остеклением, который открывает прекрасный вид на город. Дом - это там, где твоё сердце. Начните свою новую жизнь в теплоте и уюте, с помощью комфортабельной квартиры в уникальном жилом комплексе QORASUV PLAZA. Здесь вас будет ждать жизнь со всеми удобствами и в полной безопасности, что было достигнуто благодаря собственной бизнес-зоне и круглосуточной системе охраны, действующей на всей закрытой территории комплекса. А большой выбор квартир и планировочных решений помогут вам найти идеальную квартиру для себя и своей семьи.
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Несс Сити"
Turar-joy majmuasi "Несс Сити"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Измир"
Turar-joy majmuasi "Измир"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков. Общее количество квартир: 1400. Фасад: жидкий травертин. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Кинут провода по потолку Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,2 м Свободная планировка.41,6 кв.м. до 75,8 кв.м. Имеются квадратуры: от  Инфраструктура: Детская площадка Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов. Подземная и надземная парковка. В площадке 6-8 квартир.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Эко Дреам"
Turar-joy majmuasi "Эко Дреам"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshiling eng arzon narxlarda yangi bino 2 ta uy 4 blok L shaklidagi 10 qavatli bino - 1-qavat-yerto'la (turar joy bo'lmagan) 2-qavat dan 9 qavat gacha - (turar joy )balandligi 3,20m. 10-qavat chodiridagi ship balandligi 5,20 m Kvartiralar "Quti" ko'rinishida taqdim etilgan: Quruvchilardan bonuslar - 2 kamerali plastik ikki oynali oynalar; metall kirish eshiklari - Barcha aloqa ko'targichlari Isitish hisoblagichlari (AVTONOM) TO'LOV SHARTLARI: 100% TO'LOV:  Va albadta bolib tolash  1-qadam: Dastlabki to'lov 50%  2-qadam: Qolgan 50% 18 oy ichida to'lanadi. Topshirish sanasi Katlavan -4 kv. 2024 yil Qurilish muddati Birinchi uy-3 kv. 2023 yil  Eko Dream mikrorayon ToshGRES Yunusobod tumani LOKOMOTİV PARKI YONIDA, Xonadonlar soni chegaralangan!
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Бобур Резиденс"
Turar-joy majmuasi "Бобур Резиденс"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи! Виды оплат: Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора). Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.). Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).    Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита. ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 3 метра. Срок сдачи: 2 квартал 2024 года. Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках. Технология строительства: Колонна ригель + газоблок. Инфраструктура: Современная детская площадка, Зелёная зона, Видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Лифт и терраса Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
  16 qavatli turar-joy majmuasi Yunusobod tumanida joylashgan. “Highttown City” turar-joy majmuasi yaqinida. Komfort toifasidagi turar-joy majmuasi 12 ta uydan iborat. Hozirda sotuvga qo‘yilgan 3 ta uy bor, ular kelgusi yilda tayyor bo‘ladi. Uy-joy majmuasini 2025-yilda yakunlash. 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Uy-joy majmuasida 1500 ta xonadon va 1000 ta avtoturargoh boʻladi. Maydon 5 gektar. Har bir kirishda 4 ta xonadon va 2 ta lift boʻladi.   Hozirda 20 ta kvartira maxsus taklif asosida sotuvga qoʻyilgan. Kv.m uchun $750. faqat 100% toʻlov bilan. 24 oyga boʻlib-boʻlib sotib olish mumkin. Minimal dastlabki to'lov 30% Oldindan toʻlovsiz xarid qila olmaysiz   Juda rivojlangan infratuzilma: Bolalar maydonchalari, sport maydonchalari, 24/7 video kuzatuv, yopiq maydon.
Quruvchi
Silver Flex
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Silver Flex
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi "Яккасарай Палас"
Turar-joy majmuasi "Яккасарай Палас"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Toshkent, O‘zbekiston
dan
949,07M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 
Agentlik
Domio
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Янгиабад резиденс"
Turar-joy majmuasi "Янгиабад резиденс"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Давр Резиденс"
Turar-joy majmuasi "Давр Резиденс"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Мингчинор"
Turar-joy majmuasi "Мингчинор"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.  Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.  Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна   Тип постройки:  Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.  стяжка пола.  Высота потолков 3,2 м   Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Неом Товер"
Turar-joy majmuasi "Неом Товер"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Первые три этажа уйдут под коммерцию: 1- супермаркеты 2- гипермаркеты 3- развлекательные Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Чимган Хиллс
Turar-joy majmuasi "Чимган Хиллс
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год   
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Олимпия"
Turar-joy majmuasi "Олимпия"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
16 qavatli turar-joy majmuasi Yunusobod tumanida joylashgan. “Highttown City” turar-joy majmuasi yaqinida. Komfort toifasidagi turar-joy majmuasi 12 ta uydan iborat. Hozirda sotuvga qo‘yilgan 3 ta uy bor, ular kelgusi yilda tayyor bo‘ladi. Uy-joy majmuasini 2025-yilda yakunlash. 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Uy-joy majmuasida 1500 ta xonadon va 1000 ta avtoturargoh boʻladi. Maydon 5 gektar. Har bir kirishda 4 ta xonadon va 2 ta lift boʻladi.   Hozirda 20 ta kvartira maxsus taklif asosida sotuvga qoʻyilgan. Kv.m uchun $750. faqat 100% toʻlov bilan. 24 oyga boʻlib-boʻlib sotib olish mumkin. Minimal dastlabki to'lov 30% Oldindan toʻlovsiz xarid qila olmaysiz   Juda rivojlangan infratuzilma: Bolalar maydonchalari, sport maydonchalari, 24/7 video kuzatuv, yopiq maydon.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Авиасозлар"
Turar-joy majmuasi "Авиасозлар"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 12
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью. Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна. Стоимость квартиры включает: Перегородки межкомнатные (готовые для обоя) Пластмассовые окна ( АКФА) Входная железная дверь ( с домофоном) Счетчики коммуникационные  Тип постройки:  Монолит - газоблок Перегородки межкомнатные газоблок Беловая отделка квартиры Высота потолков 3.3 м Инфраструктура:  В каждом подъезде по 2 современных лифта Парковка наземная и двухуровневая подземная Удобное местоположение Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности Детская площадка           Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Maydoni 54–110 m²
2 ob'ekt 2
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.   450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4  Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки:  Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м  квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ:  4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м  и терраса 38,2 кв.м)  Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками  Инфраструктура:  - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. -  на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей -  по всей территории видеонаблюдение 24/7 -  Оборудованная детская площадка -  комфортные скамейки -  Зеленая зона (газон, цветы,  кустарники, декоративные деревья ) -  Ночное дворовое освещение  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Юксалиш"
Turar-joy majmuasi "Юксалиш"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 месяцев. ПВ 25-30% Стоимость квартиры включает:  Черновой ремонт  Межкомнатные перегородки газоблок  Входная металлическая дверь   Окна Akfa 2-х контурный котёл  Фасад и внешний вид : Жидкий травертин
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Nasl Dahasi"
Turar-joy majmuasi "Nasl Dahasi"
Toshkent, O‘zbekiston
dan
923,00M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем. Расположение в самом сердце Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля. Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город
Quruvchi
Binar Group
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Binar Group
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi "Мусаффо"
Turar-joy majmuasi "Мусаффо"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Новостройка находится в Юнусабадском районе около санатория Чинабад. Данный жилой комплекс входит в проект “Юнусабад Ташкент Сити”. Закрытый ЖК. Видеонаблюдение 24/7. Сдача ожидается в 4 квартале 2024 года. Этажность: 16 Монолит каркас, заполнение: газоблок. Подземная и наземная парковка. Квадратуры в наличии: 52,96; 81,97; 87,81  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Toshkent, O‘zbekiston
dan
9,50M soʻm
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Savr prospekti ko'p funksiyali majmua bo'lib, unda ko'chmas mulk, biznes markazi, mehmonxona, savdo maydonchasi va o'z aholisining farovon hayoti uchun zarur bo'lgan barcha narsalar majmua poytaxtning eng gavjum ko'chalaridan birida joylashgan . Savr prospekti o‘z vaqtida ehtiyotkor bo‘lganlar uchun yechimdir, chunki kvartira sotib olayotganda siz o‘zingiz uchun qulay o‘lchamdagi ofis maydonini ham sotib olishingiz yoki ijaraga olishingiz mumkin. Shunday qilib, yo‘llarda va tirbandlikda sarflangan vaqtni tejab, eng muhim narsalarni “o‘z qo‘lingizda” saqlang.Bu yerda nafaqat aholining qulayligi va xavfsizligi, balki aholi toʻliq hayot uchun zarur boʻlgan hamma narsani shahar ichidagi shahar kabi topa olishi ham oʻylab topilgan faol dam olish uchun o'z hududlari, butun savdo ob'ektlari - supermarketlar, go'zallik salonlari, butiklar, apparat do'konlari, dorixonalar, kafelar va boshqa ko'plab narsalar haqida sizga batafsil ma'lumot beraman. Faqat emas Bu yerda aholining farovonligi va xavfsizligi masalalari o‘ylab topilgan, shuningdek, aholi to‘laqonli hayot kechirish uchun zarur bo‘lgan hamma narsani qanday qilib topa olishi mumkinligi, shahar ichidagi shahar kabi, Savr prospektining ham faol dam olish joylari bo‘ladi savdo ob'ektlari - supermarketlar, go'zallik salonlari, butiklar, apparat do'konlari, dorixonalar, kafelar va boshqalar haqida batafsilroq aytib beraman.
Quruvchi
Vero Group
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Vero Group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha