  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Яшнабадский район

in Yashnabad District, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
63
uyda
2
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Premium Premium
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BI Sad’O (Komfort)"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$41 290
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 9
Sad’O turar-joy majmuasi — Toshkent shahri Yashnobod tumanida, Parkent ko‘chasida joylashgan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasi. Loyiha shahar hayoti qulayligi, osoyishta muhit hamda oila va dam olish uchun puxta o‘ylangan makonni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. ✨ Konsepsiya…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 015
Qavatlar soni 16
Xon Saroyning "Muhabbat shahri" loyihasi Toshkent shahar Yashnobod tumani Parkent ko'chasi 327B manzilda joylashgan bo'lib, Yashnobod metro bekatigacha 2-daqiqada yetib olishingiz mumkin. Turar joy majmuasi 26 ta blokdan iborat bo'lib, har bir blok 16 qavatdan tashkil topgan, shift balandlig…
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 065
Qavatlar soni 10
Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Xon Saroyning "Ramazon residence" loyihasi Katta Xalqa Yo’li, 5-metro bekat yonida joylashgan Umumiy xonadonlar soni 370 ta bo'lib, bino 10 qavatdan iborat. Shift balandligi 3 m Loyiha huduida: - 2 qavatli avtoturargoh - bolalar o'yin…
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
BPNBPN
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dreamland Parkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 13
Maydoni 46–102 m²
120 ko'chmas mulk ob'ektlari 120
Ohangaron avtomobil yo'li bo'ylab yangi turar-joy majmuasi. Uy 10 qavatdan iborat, sinfning farovonligi. Sizning didingiz uchun barcha kvartiralar mavjud. qo'shimcha ma'lumotni telefon raqamidan topish mumkin
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
46.4 – 48.1
58 895 – 69 383
Apartment 2 xonalar
51.4 – 77.7
70 366 – 114 897
Apartment 3 xonalar
73.0 – 102.3
91 476 – 150 573
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Sad'o Comfort"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Uy-joy majmuasining jabhasi uchun biz faqat o'z qurilish standartlarimizga javob beradigan yuqori sifatli materiallardan foydalanamiz. Bu nafaqat xavfsizlik, balki uylarning jozibali, estetik ko'rinishini ham ta'minlaydi. Avtomobillarsiz xavfsiz va qulay yopiq hovli bolalar bilan beg'araz o…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 187
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 8
Mirador Group kompaniyasining Turar-joy majmuasi GOROD poytaxtning nufuzli tumanida joylashgan biznes-klassdagi kvartiralarning zamonaviy majmuasidir. Endi aksiyada Bo'sh to'lovsiz 0% Yangi honadon xarid qilsangiz bo'ladi GOROD Turar-joy majmuasi hududida keng terasli va balkonli 6, 8 va …
Quruvchi
MIRADOR GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MIRADOR GROUP
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 108
Qavatlar soni 5
“Do'stlik” turar-joy majmuasida AKSIYA TAYYOR UYLAR muddatli to'lovga. Batafsil 78-150-13-90 Ekologik toza hududda joylashgan “Do'stlik” turar-joy majmuasi xaridorlarga arzon narxlarda kvartiralarni taklif etmoqda. Konfor kompleksi – sinf va o'ralgan shaxsiy hovli. 5 qavatli bino klassik …
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$25 000
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Majmua Yashnobod tumanida, “Yangiobod” metro bekati yonida joylashgan. 3 ta uy, 1 ta bino, 4 ta kirish joyi, qolganlari 3. 10 qavatli binolardan iborat. Birinchi qavatlar turar-joy majmuasining ichki infratuzilmasini tashkil etuvchi tijorat binolariga berilgan. Piyoda masofada Kompas va Korz…
Quruvchi
Millennium House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Millennium House
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47 883
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Sad'O nafaqat turar-joy majmuasi, balki biznes va komfort turidagi xonadonlarni taklif etuvchi qulaylikning yangi darajasidir. Bu yerda siz nafaqat qulay turar joy, balki dam olish va o'yin-kulgi uchun turli xil imkoniyatlarga xam ega bo’;lasiz. Avtomobillardan xoli bo’;lgan yopiq hovlida sh…
Quruvchi
Bi GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Bi GROUP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Olmos turar-joy majmuasi ipoteka va subsidiya uchun tayyor kvartiralar.  Toshkent shahridagi kvartiralar uchun subsidiya yoki ipoteka olish uchun ariza topshirishga shoshiling
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$23 553
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Almaz Tower Almaz Tower - bu noodatiy va yorqin bino jabhasiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u berilgan. J.K. konfor klassi 1000 …
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 110
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
"Qadriyat" LCD - bu butun oila bilan yashash uchun ideal turar-joy majmuasi.                                                                                                                                               Ushbu loyihada biz eng yaxshisini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz. …
Quruvchi
Binar group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$753
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasida tayyor uylar 30% Bo'sh to'lov bilan rassrochkaga. Telefon 78-150-13-90 Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasi yuqori sifatli deyarli tayyor kvartiralarni taklif etadi. Ushbu zamonaviy majmua qulay yashash uchun turli xil xonadonlar maketi, zamonaviy qula…
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv River Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE рас…
Quruvchi
Qorasuvriver
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Qorasuvriver
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$34 370
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Maydoni 29–54 m²
250 ko'chmas mulk ob'ektlari 250
LCD «Assalom Sohil» - bu oltin uy hududini integratsiyalashgan rivojlanishi uchun yangi loyiha. Bir necha yil ichida bu erda rivojlangan tijorat va ijtimoiy infratuzilmaga ega bo'lgan qulay tijorat va ijtimoiy infratuzilma, shu jumladan bolalar bog'chasi va turar joy majmuasida maktab qurila…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.6 – 53.9
36 148 – 93 161
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–201 m²
337 ko'chmas mulk ob'ektlari 337
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежест…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 84.8
33 854 – 135 923
Apartment 2 xonalar
48.9 – 78.3
61 515 – 133 728
Kvartira
63.3 – 201.4
42 634 – 343 996
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44 697
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–60 m²
49 ko'chmas mulk ob'ektlari 49
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной ста…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 59.6
43 857 – 97 256
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$22 133
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 6
Grand Siti - markazga yaqin, shovqin-suron va shovqindan uzoqda.  Ushbu loyiha shahar ichidagi mini-Siti kabi. Besh qavatli turar-joy binolari va shaharshalar quriladi. Loyihaning asosiy maqsadi murakkablikdagi uy sharoitida yuqori sifatli kvartiralarni yaratish edi: B. basseyn, sport zali…
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, Jarqo‘rg‘on ko‘chasida joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 12 qavatli bino. 12 blok. Jami xonadonlar soni: 1400. Fasad: suyuq travertin. Mulkni yetkazib berish: 2024 yil, 4-chorak 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Hozirda ob'ekt q…
Quruvchi
Izmir Art Story
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Izmir Art Story
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, chap tomondagi yo'l bo'ylab Raxatga yetib borishdan oldin joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 16 qavatli bino. LCD displey 5 blokdan iborat. Fasad: suyuq travertin. Qurilish maydoni - 1 gektar. Jami xonadonlar soni: 512. Mulkni yetkazib berish: …
Quruvchi
Izmir Art Story
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Izmir Art Story
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
🌟 BI Sad'O - megapolis ritmidagi qulaylik simfoniyasiBI Sad'O - bu ichki uyg'unlik g'oyasi atrofida qurilgan turar-joy majmuasi. To'rt element - havo, suv, olov va tuproq loyiha arxitekturasi, landshafti va atmosferasining asosini tashkil etdi. Bu yerda har bir element muvozanatga bo‘ysunib,…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42 200
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 5
D'CASA — Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi D'CASA — qulaylik, xavfsizlik va zamonaviy turmush tarzini qadrlaydigan insonlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan xonadon rejalari va rivojlangan ichki infratuzilmani o‘zida m…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "Centrum"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$33 000
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 5
🏙 Centrum turar-joy majmuasi — Toshkentda komfort+ klass kvartiralar Centrum turar-joy majmuasi — bu zamonaviy Toshkentdagi yangi qurilish (novostroyka) bo‘lib, “Yangi O‘zbekiston” hududida joylashgan. Loyiha Al-Bina tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, qulay yashash, zamonaviy arxitektura…
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$76 000
#Yashnobod #Qayta ishlash #Aviasozlar3 - Or-r Belsimo Evos - 2/3/4 50m2 - Panel - qo'shni xonalar - Balkon - oxiri yo'q - San Knot - alohida - Ta'mirlash - evro - Mebel va maishiy texnika - ha - Narxi: 76 000
Agentlik
Baht
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dreamland Do'stlik"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 098
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 13
Maydoni 44–85 m²
85 ko'chmas mulk ob'ektlari 85
Rezandiya Deynland dostlik shaharning eng qulay va joplanishlari va transport markazlariga, ko'katma, yashil hududlar va o'yin maydonchalari, energiya tejaydigan qurilish texnologiyalari, panoramik derazalar, yuqori shiftlar, baland shiftlar bilan o'ralgan zamonaviy turar-joylar majmuasi.
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
43.9 – 52.3
53 598 – 73 888
Apartment 2 xonalar
57.3 – 57.6
72 373 – 84 338
Apartment 3 xonalar
72.4 – 84.7
90 561 – 116 177
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
🎨 BI San’at – go‘zal yashash san’atiBI San’at turar-joy majmuasi shunchaki kvartiralar emas, bu arxitektura, dizayn va atmosferada o‘zida mujassamlangan hayot falsafasidir. “San’at” nomi “san’at” ma’nosini bildiradi va majmuaning har bir elementi estetik did, detallarga e’tibor va madaniy me…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63 000
Qavatlar soni 16
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
#Yashnobod #Yangi bino #Farg'ona avtomobil yo'li #ZhKAssalomSohil #Oltin uy - Or-r Uzbum - 1v2/12/16 29m2 - Gaz bloki - Balkon - Ha - San Knot - Birlashtirilgan - Ta'mirlash - Evro - Mebel va maishiy texnika - Ha - Narxi: 63.000
Agentlik
Baht
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "MAFTUN MAKON"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$41 659
QQS
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 7
MAFTUN MAKON — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shinamlik, xavfsizlik va qulay shahar infratuzilmasini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional yechimlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchu…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$115 700
QQS
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 32
C1 — Toshkent markazidagi premium turar-joy majmuasi C1 — Toshkentdagi zamonaviy premium turar-joy majmuasi bo‘lib, poytaxtning eng talab yuqori hududlaridan birida joylashgan. Loyiha zamonaviy me’morchilik, yuqori darajadagi qulaylik va shaharning muhim infratuzilma obyektlariga yaqin jo…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$145 000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Yaxshi holatda shinam va shinam uy sotiladi. Barcha zarur kommunikatsiyalar mavjud: gaz, suv, elektr va internet. Xonalar yorug‘ va keng, hovlisi obod. Hudud 24/7 xavfsizlik ostida. Yaqin atrofda maktab, bolalar bog'chasi, do'konlar va jamoat transporti bekatlari mavjud. Barcha zarur infratu…
Agentlik
Baht
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Turar-joy choragi Dreamland Parkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 047
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 13
Boshlang'ich to'lovsiz, 32 oyga. Yangi xonadonlar. 1- to'lov - 0 so'm. Dreamland Parkent Business klass turar-joy majmuasi! Qulay hayotni biluvchilar uchun! LCD shahar markazidan 5 daqiqa uzoqlikda joylashgan! Piyoda metroda 50 metr! Yopiq muhofaza qilinadigan hudud 24/7 videokuzatuv, IP in…
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$852
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG Yangi Baxt — baxtingizning yangi burchagi! 🔑 Zamonaviy qulayliklar va go'zal tabiatni o'zida mujassam etgan turar-joy majmuasini kashf eting. Chiroyli ko'l bo'yida joylashgan NRG Yangi Baxt — bu uyg'unlik va qulaylikka intiladiganlar uchun ideal joy. 🌅 Asosiy xususiyatlar: - Baxt ko'li…
Quruvchi
NRG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Phenix Home"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
Жилой комплекс «Phenix Home» — это комфортабельный и современный 6-этажный комплекс, расположенный в Яшнабадском районе города Ташкента. В нашем комплексе, который будет сдан в 4 квартале 2024 года, есть детская площадка и а
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Zamon"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47 895
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Zamon — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va shinam muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning ajralmas…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "D-Casa"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42 718
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
D Casa — Toshkentdagi zamonaviy «Komfort Plus» turar joy majmuasi, shahar hayotida qulaylik, funksionallik va istiqbolli investitsiyani qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, samarali rejalashtirish va qulay joylashuvni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlay…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Bunyodkor"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$20 700
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 8
Maydoni 35–54 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Zamonaviy turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida qulay joyda, ko'chaga yaqin joyda joylashgan. Farg‘ona yo‘li. 216-maktab, 416-bog'cha, avtobus bekati, kafe, oziq-ovqat do'konlari piyoda masofada joylashgan. Uy-joy majmuasi qo'shimcha kvadrat metrlarsiz ajoyib sxemalarga ega. Har bir xonado…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
34.5
22 700
Apartment 2 xonalar
53.5
32 100
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Klub uyi
Klub uyi
Klub uyi
Klub uyi
Klub uyi
Hammasini ko'rsatish Klub uyi
Klub uyi "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$121 825
QQS
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 30
C1 - Toshkentning qoq markazida zamonaviy qulaylik va Nyu-York uslubidagi arxitekturani o'zida mujassam etgan noyob turar-joy majmuasi. Ushbu loyiha obro'-e'tibor va nafosat ramzi bo'lib, nafis dizayn va yuqori turmush standartlarini o'zida mujassam etgan. Tafsilotlarga alohida e'tibor bilan…
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Sokindiyor"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$40 707
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Sokindiyor — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, qulaylik, xotirjamlik va kundalik hayotda amaliylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikn…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Shohsaroy Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$57 847
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2029
Qavatlar soni 27
Shohsaroy Towers — Toshkentdagi biznes-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, yuqori darajadagi qulaylik, uslub va puxta shahar muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha ifodali arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda h…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "BI SANAT"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$54 120
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
BI SAN’AT turar-joy majmuasi — arxitektura, estetika va funksionallik yagona makon falsafasida uyg‘unlashgan zamonaviy komfort klassdagi loyiha. Loyihaning nomi “San’at” deb tarjima qilinadi va u go‘zallik, madaniyat hamda uyg‘unlik muhitida yashash konsepsiyasini ifodalaydi. Majmua Toshken…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.
Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.
Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.
Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.
Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.
Turar-joy majmuasi “EMAN RIVERSIDE” — Karasu ko‘chasida ta’mirlangan xonadonlar.
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$32 250
QQS
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Maydoni 30 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
EMAN falsafasi — eman va daryo EMAN Riverside — bu shunchaki turar joy majmuasi emas. Bu — oila ildiz otadigan, o‘sadigan va ertangi kunga ishonch bilan qaraydigan makondir. Eman barqarorlik va kuch ramzi — tayanchga aylanadigan uy kabi. Karasu daryosi esa — osoyishtalik va muvoza…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
29.7
32 250
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Ресим"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 23
Идеальное расположение, тщательно продуманная концепция и превосходное качество реализации — вот, что составляет самое сердце бизнес-класса Resim. Крупнейшая холдинговая компания: девелоперский бизнес, гостиничный 4 ЖК совместно реализованных в Ташкенте 3 самостоятельных проекта в Ташкент…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Turar-joy majmuasi NRG Qorasuv
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 324
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
NRG Qorasuv turar joy majmuasi go‘zal Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan bo‘lib, xonadonlarning puxta loyihalashtirilgan rejasi bilan qulay joylashuvni o‘zida mujassamlashtirgan. Bu yerda barcha sharoitlar hisobga olingan: yopiq qo‘riqlanadigan hudud va shu bilan birga qulay avtoturargohlar.…
Quruvchi
NRG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Turar-joy majmuasi 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$86 500
Qavatlar soni 14
LCD "Parkent FDG Plaza" dagi 4 xonali kvartira | Katakcha | 84 m² | Yopiq hovli | 86 500 $ 🔥 🔥 ③ Umumiy ma'lumotlar:
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " BI San'at "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
☺ B B🎨 Bi San'at - go'zal yashash san'ati nafaqat hayot uchun joy emas, balki arxitektura, dizayn va atmosferada bo'lmagan falsafadir. "San'at" nomi "ART" deb tarjima qilinadi va bu ushbu loyihaning mohiyatini aks ettiradi: bu erda har bir element estetik did, madaniy merosni hurmat qilish v…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$929
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Zilan Residence turar-joy majmuasi - qulaylik darajasida! 1m2 narxi: 11 500 000 so'm 24 oyga bo'lib to'lash rejasi. Manzil: Yashnobod tumani, Magtimguli ko'chasi, Aviagorodok-22 massiv Kvadrat: 1 xona - 63 kv.m 2 xonali - 65-79 kv.m 3 xonali - 92-101 kv.m Yangi bino haqida batafsil: …
Quruvchi
ZILAN RESIDENCE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ZILAN RESIDENCE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Turar-joy majmuasi ЖК «Poytaxt Residence»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
“Poytaxt Residence” - это жилой комплекс комфорт – класса общей площадью 21 000 м². Стена в этих домах состоит из трех слоев, между которыми заложен специальный утепляющий слой. Главное, что это многоэтажное здание устойчиво к 9 - балльному землетрясению. Строительная компания работала вмест…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Aviasozlar"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Aviasozlar Plaza»  Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправко…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
LCD Mashxadi qarorgohi Tugatish bosqichida sokin hududda kvartira qidirayotganlar uchun ajoyib imkoniyat Parkent Yashnabad ko'chasida joylashgan kvartiralarni sotishning navbatdagi bosqichi boshlanganini e'lon qilamiz! Kvartira: 2 Com - 84 m ² 3 Com - 99,7 m ² 4x com - 171 m ² D…
Quruvchi
Mashxadi Residence
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Mashxadi Residence
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Yangi Baxt "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG Yangi Baxt представляет собой уютные дома, окруженные зелеными аллеями, расположенные в тихом и экологически чистом районе. Этот жилой квартал станет настоящим оазисом спокойствия и умиротворения среди шумного мегаполиса. Он основан на концепции близкой инфраструктуры, где общественные у…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
NRG Zamon — это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни. ЖК NRG Zamon — современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов …
Quruvchi
NRG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли. Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строит…
Quruvchi
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Kvartira binosi ЖК Italiano Vero
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Toshkentning yangi binosi – Italiano Vero Italiano Vero – - Yashnobod tumanidagi 15 qavatli yangi turar-joy majmuasi. Binoning jozibali va zamonaviy jabhasi ochiq ranglarda qilingan. Umumiy maydoni 21 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. U zamonaviy infratuzilmaga ega rivojlangan hududda tura…
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Kvartira binosi ЖК Green Island
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Green Island turar-joy majmuasi nomining o'zi bizning shahar markazida joylashgan yashil rangga botgan yashash maydonini yaratish istagimizdan dalolat beradi. Agar siz shahar tashqarisidagi uyni orzu qilsangiz, lekin u erda yashash qulayliklaridan voz kechishga tayyor bo'lmasangiz, panoramal…
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42 620
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает …
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Kvartira binosi ЖК Yangi Yashnobod
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$762
Yashnobod tumanidagi yangi turar-joy majmuasida juda qulay sharoitlar mavjud! Agar siz kvartira uchun to'liq miqdorni to'plashga vaqtingiz bo'lmasa, lekin uni — chuqur bosqichida raqobatbardosh narxda sotib olishni istasangiz, shoshiling. Kvartiralar uchun eng yaxshi narxlar — sotuvlar boshl…
Quruvchi
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$95 000
Qavatlar soni 10
Maydoni 90 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся квартира 4х комнатная на шестом этаже, дом 10 этажей. 4/6/10 кирпичный. 95 кв.м Яшнабадский район ориентир Узбум Хокимият кафе София. Без отделки. Охраняемый двор, подземная парковка. Рядом есть магазины, кафе, остановка. Комфортное место для проживания.
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 4 xonalar
90.0
130 000
Agentlik
HubHouse Realty
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HubHouse Realty
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Turar-joy choragi NRG MAFTUN MAKON
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
NRG Maftun Makon — NRG Uzbekistan kompaniyasidan rivojlangan infratuzilmaga ega va poytaxtning istiqbolli yangi markazida joylashgan ultra zamonaviy turar-joy majmuasi. NRG kompaniyasining yangi loyihasi poytaxtning eng muhim arteriyalaridan biriga oqib o‘tadigan Yangi O‘zbekiston ko‘chasi b…
Quruvchi
NRG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Smart Town
Turar-joy majmuasi Smart Town
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$728
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Современный жилой комплекс «Smart Town» от застройщика Baomin House призван обеспечить комфортную и безопасную жизнь своим резидентам. При строительстве используются высококачественные материалы и новые технологии, что обеспечивает сооружениям надежность конструкции с 9-балльной сейсмостойко…
Quruvchi
OOO Baomin house
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO Baomin house
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Kvartira binosi ЖК Loft Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Poytaxtning qoq markazida qurilgan yangi turar-joy majmuasi «Loft Residence» o‘z mijozlariga yuqori sifatli qurilish materiallaridan qulay turar joy va qulay hayotni taklif etadi. Ushbu sohada 19 yillik tajribaga ega Ulkandevelopment dasturchi – kompaniyasi. LCD displey dizayni mashhur Desig…
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ULKAN DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Maftun Makon "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы. Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы. …
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " BI SA`DO "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
🌟 B🌟 BI Sad'o - Megapolopolis ritmida Bi Sad'o nafaqat turar joy majmuasi emas, bu muvozanat falsafasidir. Bu erda har bir element - arxitekturadan landshaftdan - havo, suv, yong'in va yerdan ilhomlantiradi. Loyiha Toshkentning yuragida tinchlik, uslub va hayot sifatini izlayotganlar uchun…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Turar-joy majmuasi Nasl Dahasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 454
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Haqiqatan ham qimmatli narsalar har doim o'ziga xos tarixga ega. Va har qanday mahsulot hayotdagi maxsus daqiqalar u bilan bog'langanda ma'noga ega bo'ladi. Faqat shu xususiyatlar mutlaqo istalgan ob'ekt, joy va vaqtni ma'no bilan to'ldirishi mumkin. Nasl dahasi — o'tmishda boy tarixga eg…
Quruvchi
Binar group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 8
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, ф…
Quruvchi
Parkent Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Parkent Development
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Kvartira binosi Milliy House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$510
Qavatlar soni 6
Maydoni 47–595 m²
3 ko'chmas mulk ob'ektlari 3
Добро пожаловать в уникальное жилищное пространство, созданное Ness Development — 5-этажный жилой дом "Milliy House", воплощающий национальный стиль, расположенный в зеленой части Мирзо-Улугбекского района. Этот прекрасный комплекс находится в непосредственной близости от двух ведущих униве…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
47.2 – 53.8
51 072
Apartment 4 xonalar
89.4
107 280
Tashkil etilgan biznes
594.8
600 000
Quruvchi
Ness Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ness Development
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Xaritada