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ЖК Royal House

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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6
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Kompleks haqida

Новостройка  Яккасарайском районе – Royal House
Новый жилой комплекс комфорт-класса, который состоит из одного 10-этажного корпуса. Имеет превосходное расположение в самом центре столицы.
Территория постройки 2.000 кв. м. Квартиры имеют черновую отделку, чтобы будущие владельцы могли обустроить все сразу под себя. Кирпичный дом имеет высокие потолки, оснащен системой автономного отопления, а также наземной и подземной парковкой для жильцов.
Внутренний дворик комплекса оснащен детской площадкой, workout зоной и террасой. В самом здании есть спортивный клуб, кафе и супермаркет. Современная система наблюдения, IP-домофоны и круглосуточная охрана обеспечивают безопасность жильцов 24 часа в сутки.
Инфраструктура
Жилой комплекс расположен в престижном районе города. Благодаря удобному расположению у одной из центральных дорог, комплекс имеет удобную транспортную доступность. До ближайшей станции метро Novza 2,3 км. м. Дорога на транспорте займет 9 минут.
Вокруг находятся: Kimyo International University, ТРЦ Vega Center, Askiya Bazar, Парк Дружбы, мечеть Ракат. В шаговой доступности есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры: магазины, учебные заведения, аптеки, салоны красоты и банки. В комплексе представлен широкий выбор квартир разной площади и планировки.

Площадь квартир:
1 комнатные 35 м²
2 комнатные 54-80 м²
3 комнатные 99 м²
4 комнатные 109-221 м²
5 комнатные 205-221 м²
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Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
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“ Neo classic ” - bu ko'p yillar davomida qulay va qulay hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalarga ega bo'lgan zamonaviy turar-joy majmuasi.  HAMMA XAVFSIZLIK Shu sababli, « Neo classic » turar-joy majmuasini ishlab chiquvchilar poydevor qurilishiga alohida e'tibor berishadi. Qurilishda biz faqat yuqori sifatli materiallardan foydalanamiz va professional hunarmandlar bilan ishlaymiz. NEO CLASSIC-da nafaqat ichkarida, balki tashqarida ham juda chiroyli Endi siz tungi sayr qilish uchun xavfsiz tarzda chiqib ketishingiz mumkin. Siz va oilangiz uchun eng yaxshi tanlov. Ishonchimiz komilki, faqat o'z uyingizda o'zingizni baxtli his qila olasiz.  « Neo klassik » Yaxshi rivojlangan infratuzilma. Turar-joy majmuasi shahar markazida joylashgan. Xavfsizlik (Videokuzatuv kameralari, interkom va xavfsizlik). Chet elliklar turar-joy majmuasi hududiga kirmaydi. Avtoturargohlar. Er osti to'xtash joyi. Liftning mavjudligi. NEO CLASSIC uchun eng muhimi, XAVFSIZLIK Uy juda katta va chiroyli bo'lishi mumkin, ammo agar u yomon poydevorga ega bo'lsa, unda uy bir tiyin narxiga ega. Shuning uchun bizning printsipimiz pulni, kuchni va vaqtni sarf qilmasdan binoning juda kuchli va qattiq poydevorini yaratishdir. Sizning kelajakdagi uyingiz sizga hech qanday avlod uchun xizmat qilmaydi. Manzil: g. Namangan, Amira Temura ko'chasi, 7-uy Manzil: restoran yaqinida « Shodiyona »
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
dan
396,86M soʻm
Maydoni 40–81 m²
87 ob'ektlar 87
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Golden House
Эко-квартал Assalom Bog’lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта. Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.
Kvartira binosi CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Kvartira binosi CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
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Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Premier House
Premer House turar-joy majmuasidagi kvartira siz uchun har doim qaytib borishni xohlaydigan joy bo'ladi. Barcha zarur infratuzilma ob'ektlari bosqichma-bosqich mavjud! Turar-joy majmuasidan piyoda masofada metro bekati, maktab va bolalar bog'chalari, savdo markazlari va barcha kerakli do'konlar mavjud! Yaxshi o'ylangan obodonlashtirish va o'ralgan maydon majmuaga qulay shaharchaning xususiyatlarini beradi. Agar siz arzon narxda qulay turar joy izlayotgan bo'lsangiz, Premier House — LCD sizning mukammal yechimingizdir Bolaga mashina yoki notanish odamlar o‘tib ketmasdan hovliga xavfsiz kirishiga ruxsat bera olsangiz, o‘zingizni xavfsiz his qilishingiz qanchalik muhimligini bilamiz. HI-TECH turar-joy majmuasini amalga oshirish jarayonida «private yard» kontseptsiyasi qo'llanildi. Bu degani: hududga faqat aholi va kerakli mehmonlar kirishi mumkin - hovlida mashina bo'lmaydi. Shaxsiy avtomobillar uchun yer osti to'xtash joyi mavjud bundan tashqari, xavfsizlik xavfsizlik, shuningdek, 24/7 rejimida videokuzatuv uchun javobgardir. HI-TECH hovlisi bolalar va kattalar uchun xavfsiz va shaxsiy muhitda qulay dam olish uchun hamma narsa ta'minlangan sizning sevimli joyingiz bo'ladi. Manzilda «PREMIER HOUSE» savdo ofisiga keling: st. Chilanzarskaya 3, diqqatga sazovor joy: «Uzbekfilm». Savdo menejeri sizning barcha savollaringizga javob beradi va eng yaxshi tartibni tanlashda yordam beradi.