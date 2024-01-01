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Chashma residence

Toshkent, O‘zbekiston
dan
802,38M soʻm
;
9
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Kompleks haqida

Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей. 

Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка и нахождение вдали от дороги делают ваш тихий отдых приятным и безопасным. В целом, если вы любитель ценить свое время и приятно проводить досуг, то Chashma residence – то, что вам нужно.

Инфраструктура:
В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые продуктовые и бытовые магазины, учебные и медицинские заведения, а также множество общественных мест для приятного отдыха с семей и друзьями. Недалеко от комплекса расположились River Park, Парк победы и ТРЦ Rivera. Для любителей пеших прогулок вокруг дома есть прогулочные дороги вдоль реки и парк, который находится в шаговой доступности.

Chashma residence — вдохновение в каждом уголке вашего дома!

Цены на квартиры в жилом комплексе Chashma residence: 
К покупке доступны 1,2,3 и 4-х комнатные квартиры с несколькими вариантами планировок. В зависимости от этажа, квадратуры и количества комнат цена может отличаться. Для удобства покупателей также имеется система беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, с первоначальным взносом в 30%.

Минимальная цена при 30% оплате — 7 500 000 сум/м², максимальная — 12 500 000 сум/м²
Минимальная цена при 100% оплате — 6 750 000 сум/м², максимальная — 11 250 000 сум/м²

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Juvozqog oz, O‘zbekiston
dan
420,00M soʻm
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Maydoni 85–109 m²
5 ob'ektlar 5
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 50% 24 ой давомида фоизсиз тўлаб борилади. 2 хонали квартирани "Сhevrolet" русумидаги автомашинага алмаштириш имконияти хам мавжуд! Хонадонлар сони чекланган! Тўлиқ маълумот учун қуйидаги рақамга қўнғироқ қилинг:
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FAMILY PARK SERVICE
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FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Denov, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом. 
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"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
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"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Royal Residence - это место, где сбываются мечты!   Royal residence - это гармония вкуса и изысканности, качества безопасности и красоты.  Каждый раз приходя домой, вы почувствуете комфорт, радость и как исполняются ваши мечты, ведь открывая двери “Royal residence”, вы открываете двери к своим мечтам и счастью!   О жилом комплексе   Из окна у вас будет шикарный вид на современный город Имеется детская площадка чтобы развлечься детям и развиваться Место для парковки машин Пентхаус Добрые соседи Приемлемая цена Магазин под домом Высокие потолки Фасад сделанный из долговечного травертина Уникальный дизайн Беспроцентная рассрочка
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MIROBI BUXORO
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MIROBI BUXORO
Aloqa tillari
Русский