  3. Turar-joy majmuasi "BOTANIKA SAROYI"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$62,188
dan
$1,671/m²
9
ID: 33372
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Botanika Saroyi — tabiatdan ilhomlangan, biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, Toshkentning eng yashil hududlaridan birida — Botanika bog‘i yaqinida joylashgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, sharqona estetika va shahar infratuzilmasi qulayligini uyg‘unlashtirib, osoyishta va nufuzli hayot uchun makon yaratadi.
Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi “Zamonaviy Sharq” uslubida bajarilgan bo‘lib, sifatli fasad materiallari va milliy naqsh elementlaridan foydalanilgan. Ixcham tashqi ko‘rinish loyihaning nufuzini ta’kidlab, atrofdagi yashil muhit bilan uyg‘unlashadi.
📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes
  • Qavatlar soni: 16 qavat
  • Shift balandligi: 3 metrdan boshlab
  • Kvartiralar maydoni: 35 dan 80 m² gacha
  • Makondan funksional foydalanishga ega puxta rejalashtirilgan kvartiralar

🏢 Dizaynerlik kirish zonalari
Loyihada tabiiy dizayn elementlari, tirik o‘simliklar va to‘siqlarsiz muhitga ega zamonaviy hollar yaratilgan. Kirish zonalari yer sathida joylashgan bo‘lib, bu bolali oilalar uchun qulaylik va barcha aholi uchun erkin harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va osoyishta muhitga yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud
  • avtomobilsiz hovli
  • 24/7 videokuzatuv
  • yopiq bolalar maydonchasi
  • dam olish va barbekyu zonalari

Bunday yondashuv qulaylik va xavfsizlik uyg‘unlashgan shaxsiy hududni yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • yer osti va yer usti avtoturargoh
  • saqlash xonalari (boxroom)
  • velosiped saqlash joylari
  • elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari

📍 Lokatsiya
Majmua Mirzo Ulug‘bek tumanida, Bog‘ishamol ko‘chasida, yashil hududlar va Botanika bog‘i yaqinida joylashgan bo‘lib, Toshkentda yashash uchun eng qulay lokatsiyalardan biri hisoblanadi.

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
