Turar-joy majmuasi "BOTANIKA SAROYI"

Botanika Saroyi — tabiatdan ilhomlangan, biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, Toshkentning eng yashil hududlaridan birida — Botanika bog‘i yaqinida joylashgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, sharqona estetika va shahar infratuzilmasi qulayligini uyg‘unlashtirib, osoyishta va nufuzli hayot uchun makon yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi “Zamonaviy Sharq” uslubida bajarilgan bo‘lib, sifatli fasad materiallari va milliy naqsh elementlaridan foydalanilgan. Ixcham tashqi ko‘rinish loyihaning nufuzini ta’kidlab, atrofdagi yashil muhit bilan uyg‘unlashadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
🏢 Dizaynerlik kirish zonalari
Loyihada tabiiy dizayn elementlari, tirik o‘simliklar va to‘siqlarsiz muhitga ega zamonaviy hollar yaratilgan. Kirish zonalari yer sathida joylashgan bo‘lib, bu bolali oilalar uchun qulaylik va barcha aholi uchun erkin harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va osoyishta muhitga yo‘naltirilgan:
Bunday yondashuv qulaylik va xavfsizlik uyg‘unlashgan shaxsiy hududni yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
📍 Lokatsiya
Majmua Mirzo Ulug‘bek tumanida, Bog‘ishamol ko‘chasida, yashil hududlar va Botanika bog‘i yaqinida joylashgan bo‘lib, Toshkentda yashash uchun eng qulay lokatsiyalardan biri hisoblanadi.