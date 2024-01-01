ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта.

Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города.

Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.