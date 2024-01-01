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«Assalom Sohil»

Toshkent, O‘zbekiston
dan
424,83M soʻm
;
4
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Parametrlar Parametrlar
kvartiralar kvartiralar
Manzil Manzil
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта.

Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города. 

Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolit
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
16
Kompleksdagi kvartiralar
kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 28.7 – 43.5
Narxi m², UZS 14,53M – 18,22M
Kvartira narxi, UZS 419,13M – 678,17M
kvartiralar 2 xonalar
Maydoni, m² 42.8 – 67.6
Narxi m², UZS 12,69M – 16,61M
Kvartira narxi, UZS 690,07M – 953,26M
kvartiralar 3 xonalar
Maydoni, m² 67.5 – 67.6
Narxi m², UZS 12,74M – 13,98M
Kvartira narxi, UZS 859,43M – 943,02M
Kompleksdagi ko'chmas mulk
Turlari
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Ob'ektning qiymati, UZS
kvartiralar Kvartira
Maydoni, m² 63.3 – 201.4
Narxi m², UZS 6,24M – 37,99M
Kvartira narxi, UZS 472,46M – 5,65B
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Quruvchi
GRAND CAPITAL
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Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
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Agentlik
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Agentlik
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
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Quruvchi
Median Development
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Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
English, Русский