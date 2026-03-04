  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings

Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$115,700
QQS
;
10
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38132
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Manzil
    Sodiq Azimov ko'chasi, 51
  • Metro
    Amir Temur Xiyoboni (~ 1000 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2028
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    32

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

C1 — Toshkent markazidagi premium turar-joy majmuasi

C1 — Toshkentdagi zamonaviy premium turar-joy majmuasi bo‘lib, poytaxtning eng talab yuqori hududlaridan birida joylashgan. Loyiha zamonaviy me’morchilik, yuqori darajadagi qulaylik va shaharning muhim infratuzilma obyektlariga yaqin joylashuvni o‘zida mujassam etgan.

Toshkent markazidan kvartira izlayotgan xaridorlar uchun C1 qulay rejalashtirilgan xonadonlar, sifatli jamoat hududlari va dam olish maskanlari bilan zamonaviy turmush tarzini taklif etadi.

Joylashuvi va atrof-muhit

C1 turar-joy majmuasining asosiy afzalliklaridan biri uning qulay joylashuvidir. Majmua aholisi shaharning biznes markazlari, ta’lim muassasalari, bog‘lar, restoranlar va savdo obyektlariga tez yetib borish imkoniyatiga ega.

Yaqin atrofda joylashgan:

• Ekopark
• Amir Temur maydoni
• maktab va bolalar bog‘chalari
• tibbiyot muassasalari
• supermarket va do‘konlar
• kafe va restoranlar

Bunday joylashuv majmuani nafaqat yashash uchun, balki Toshkent ko‘chmas mulk bozoriga investitsiya qilish uchun ham jozibador qiladi.

Qulay hayot uchun infratuzilma

Majmua hududida dam olish, sport bilan shug‘ullanish va kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan.

Loyihada quyidagilar ko‘zda tutilgan:

• ochiq basseyn
• zamonaviy fitness zali
• ayollar uchun alohida fitness zali
• bolalar o‘yin maydonchasi
• rezidentlar uchun lounge hududlari
• bolalar aravachalari uchun saqlash xonalari

Infratuzilmaning har bir elementi aholining kundalik ehtiyojlarini majmua hududidan chiqmagan holda hal qilishiga xizmat qiladi.

Arxitektura va loyiha konsepsiyasi

C1 turar-joy majmuasining arxitektura konsepsiyasi dunyoning zamonaviy megapolislaridagi shahar kvartallari ruhidan ilhomlangan. Zamonaviy fasadlar, panoramali oynalar va sifatli qurilish materiallari loyihaning o‘ziga xos qiyofasini yaratadi.

Loyihada uzoq muddatli istiqbolda ham qulay va jozibador yashash muhitini shakllantiruvchi detallarga alohida e’tibor qaratilgan.

Nima uchun C1’dan kvartira sotib olish kerak?

C1 turar-joy majmuasi Toshkentda yashash yoki investitsiya maqsadida kvartira xarid qilishni rejalashtirayotganlar uchun mos tanlovdir.

Loyihaning afzalliklari:

• shaharning nufuzli hududida joylashganligi
• rivojlangan infratuzilma
• zamonaviy kvartira rejalari
• premium darajadagi arxitektura
• o‘zining ichki infratuzilmasi
• yuqori investitsion salohiyat

C1 — qulaylik, nufuz va istiqbolli investitsiyalarni birlashtirgan zamonaviy turar-joy majmuasidir.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$115,700
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish