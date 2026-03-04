Turar-joy majmuasi Center 1. Murad Buildings

C1 — Toshkent markazidagi premium turar-joy majmuasi
C1 — Toshkentdagi zamonaviy premium turar-joy majmuasi bo‘lib, poytaxtning eng talab yuqori hududlaridan birida joylashgan. Loyiha zamonaviy me’morchilik, yuqori darajadagi qulaylik va shaharning muhim infratuzilma obyektlariga yaqin joylashuvni o‘zida mujassam etgan.
Toshkent markazidan kvartira izlayotgan xaridorlar uchun C1 qulay rejalashtirilgan xonadonlar, sifatli jamoat hududlari va dam olish maskanlari bilan zamonaviy turmush tarzini taklif etadi.
Joylashuvi va atrof-muhit
C1 turar-joy majmuasining asosiy afzalliklaridan biri uning qulay joylashuvidir. Majmua aholisi shaharning biznes markazlari, ta’lim muassasalari, bog‘lar, restoranlar va savdo obyektlariga tez yetib borish imkoniyatiga ega.
Yaqin atrofda joylashgan:
• Ekopark
• Amir Temur maydoni
• maktab va bolalar bog‘chalari
• tibbiyot muassasalari
• supermarket va do‘konlar
• kafe va restoranlar
Bunday joylashuv majmuani nafaqat yashash uchun, balki Toshkent ko‘chmas mulk bozoriga investitsiya qilish uchun ham jozibador qiladi.
Qulay hayot uchun infratuzilma
Majmua hududida dam olish, sport bilan shug‘ullanish va kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan.
Loyihada quyidagilar ko‘zda tutilgan:
• ochiq basseyn
• zamonaviy fitness zali
• ayollar uchun alohida fitness zali
• bolalar o‘yin maydonchasi
• rezidentlar uchun lounge hududlari
• bolalar aravachalari uchun saqlash xonalari
Infratuzilmaning har bir elementi aholining kundalik ehtiyojlarini majmua hududidan chiqmagan holda hal qilishiga xizmat qiladi.
Arxitektura va loyiha konsepsiyasi
C1 turar-joy majmuasining arxitektura konsepsiyasi dunyoning zamonaviy megapolislaridagi shahar kvartallari ruhidan ilhomlangan. Zamonaviy fasadlar, panoramali oynalar va sifatli qurilish materiallari loyihaning o‘ziga xos qiyofasini yaratadi.
Loyihada uzoq muddatli istiqbolda ham qulay va jozibador yashash muhitini shakllantiruvchi detallarga alohida e’tibor qaratilgan.
Nima uchun C1’dan kvartira sotib olish kerak?
C1 turar-joy majmuasi Toshkentda yashash yoki investitsiya maqsadida kvartira xarid qilishni rejalashtirayotganlar uchun mos tanlovdir.
Loyihaning afzalliklari:
• shaharning nufuzli hududida joylashganligi
• rivojlangan infratuzilma
• zamonaviy kvartira rejalari
• premium darajadagi arxitektura
• o‘zining ichki infratuzilmasi
• yuqori investitsion salohiyat
C1 — qulaylik, nufuz va istiqbolli investitsiyalarni birlashtirgan zamonaviy turar-joy majmuasidir.