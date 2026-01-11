  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Charx Novza"

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx

4
ID: 33932
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Шайхантахурский район
  • Metro
    Tinchlik (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  Class
    Class
    Komfort-klass
  Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Qo'shimcha

  • Дом сдан

Kompleks haqida

Charx Novza — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayoti qulayligi, xavfsizlik va osoyishta muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy qurilish formati, oqilona rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning bir qismiga aylangan makonni yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, amaliylik va ixchamlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.

Sokin fasadlar, aniq chiziqlar va puxta o‘ylangan arxitektura yechimlari uyg‘un tashqi ko‘rinish yaratib, loyihaning zamonaviy ruhini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Zamonaviy turar-joy qurilish formati

  • Puxta o‘ylangan va funksional rejalashtirish

  • Yashash maydonidan oqilona foydalanish

  • Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar

🏢 Kirish zonalari va qulaylik

Majmuada sifatli pardozga ega va qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari nazarda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar va katta yoshdagi insonlar uchun ham qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • obodonlashtirilgan ichki hovli

  • bolalar maydonchalari

  • sayr zonalari

  • dam olish joylari

  • videokuzatuv tizimi

Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida osoyishta va shinam muhitni yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • dam olish uchun jamoat hududlari

  • kundalik qulaylik uchun makonlar

📍 Lokatsiya

Charx Novza turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport aloqalariga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, kafelar, servis obyektlari va qulay kundalik hayot uchun zarur barcha sharoitlar mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

