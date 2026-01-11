Turar-joy majmuasi "Charx Novza"

Charx Novza — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayoti qulayligi, xavfsizlik va osoyishta muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy qurilish formati, oqilona rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning bir qismiga aylangan makonni yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, amaliylik va ixchamlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Sokin fasadlar, aniq chiziqlar va puxta o‘ylangan arxitektura yechimlari uyg‘un tashqi ko‘rinish yaratib, loyihaning zamonaviy ruhini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Zamonaviy turar-joy qurilish formati
Puxta o‘ylangan va funksional rejalashtirish
Yashash maydonidan oqilona foydalanish
Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar
🏢 Kirish zonalari va qulaylik
Majmuada sifatli pardozga ega va qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari nazarda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar va katta yoshdagi insonlar uchun ham qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
obodonlashtirilgan ichki hovli
bolalar maydonchalari
sayr zonalari
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida osoyishta va shinam muhitni yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
dam olish uchun jamoat hududlari
kundalik qulaylik uchun makonlar
📍 Lokatsiya
Charx Novza turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport aloqalariga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, kafelar, servis obyektlari va qulay kundalik hayot uchun zarur barcha sharoitlar mavjud.