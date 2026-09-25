Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Tijorat
  3. Tashkil etilgan biznes

O‘zbekistonda tayyor biznes sotuvi

;
Toshkent
27
Toshkent viloyati
8
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
45 ob'ektlar topildi
Срочно продается база в г. Навоий _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Срочно продается база в г. Навоий
Navoiy, Oʻzbekiston
Maydoni 31 000 m²
Navoi shahrida zhoylashgan ishlab turgan, Navoiygushtkombinat MChZh basasi sotiladi. Gaz, el…
$900 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
ОФИС СОТИЛАДИ- ТЕЗКОР. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ОФИС СОТИЛАДИ- ТЕЗКОР.
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 82 m²
Qavatlar soni 2
Тезкор равишда Офис сотилади. 1-Этаж,  ремонт қилинган, ғиштли бино, кадастр бино умумий 82 …
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45 _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45
Parkent district, Oʻzbekiston
Maydoni 25 000 m²
Qavatlar soni 1
Mulk turi: Ofislar, Omborlar, Alohida binolar, Ishlab chiqarish binolari, Bepul foydalanish …
$342 242
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Пpoдaётcя готовый бизнес. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Пpoдaётcя готовый бизнес.
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 9
Sotish uchun tayyor biznes. Fastfud. Yo'l bo'yida joy juda zo'r. Shishada belgi va banner bi…
$41 425
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Tashkil etilgan biznes _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes
Toshkent, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 10
Qavatlar soni 5
ПРОДАЕТСЯ ПРЕМИАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ | ГОТОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ🌟 🌟Адрес: Мираба…
$5,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes
Toshkent, Oʻzbekiston
🚗 HOZIRGI AVTO XIZMAT VA AVTO YUVCHI SOTISH 💦 📍 Diqqat: Yangi O'zbekiston 💼 Ajoyib joy…
$16 384
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tashkil etilgan biznes 20 000 m² _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 20 000 m²
Almalyk, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Qavatlar soni 3
Ushbu ob'ekt biznes uchun tayyor ekotizim bo'lib, chakana savdo, yuqori darajadagi ofis mayd…
$4,20M
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 110 000 m² _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 110 000 m²
Jizzax, Oʻzbekiston
Maydoni 110 000 m²
SOTILADI — TAYYOR VA DAROMAD KELTIRAYOTGAN AGROBIZNES 📍 Jizzax viloyati, G'allaorol tumani …
$600 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа коммерческое помещение. ID 100146 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение. ID 100146
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
ID: 100146 Tijorat maydoni sotiladi, umumiy maydoni 450 m². Ahvoli: yevropacha sifatda ta'mi…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 150 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 150 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Tayyor o‘quv markaz sotiladi (Toshkentda, zo‘r joylashuv) Toshkent shahrida joylashgan, faol…
$32 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовый Бизнес _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовый Бизнес
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 59 m²
Qavatlar soni 1
Yunusobod 13 Belgilangan joy: Axmat Danish 2-qator Turar joy bo'lmagan binolar Maydoni 59 m²…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 650 m² _just_in Fayziabad, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 650 m²
Fayziabad, Oʻzbekiston
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся готовый текстильный бизнес с Экспортным контрактом! 🧵 Готовый производственный …
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 65 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 65 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продам готовый бизнес первая линия _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продам готовый бизнес первая линия
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 3 000 m²
Qavatlar soni 3
Chilonzor kafeda tayyor biznes sotaman, avtoservis, avtoyuvish, pishiriq do'koni, avtoservis…
$9,00M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tashkil etilgan biznes 1 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 1 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 2
restoran biznesi shoshilinch sotiladi! $ 200,000. Biz uni 65000 dollarlik evaziga sotamiz …
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 600 m² _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 600 m²
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Mol,Dehqon bozori hamda parrandachilik va chorvachilik kompleksi hammasi birga sotiladi _just_in Oʻzbekiston
Mol,Dehqon bozori hamda parrandachilik va chorvachilik kompleksi hammasi birga sotiladi
Oʻzbekiston
Xonalar 28
Hammomlar soni 2
Maydoni 100 000 m²
Qavatlar soni 1
Ushbu Mol va dehqon bozori hamda chorvachilik va parrandachilik komplekslari Surxondaryo vil…
$385 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Помещения под десткий сад _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Помещения под десткий сад
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 25
Hammomlar soni 4
Maydoni 595 m²
Qavatlar soni 1
Помещения под десткий сад
$600 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ness Development
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Помещение 75м2 на Ц-5 с готовым салоном красоты на 7 мест _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Помещение 75м2 на Ц-5 с готовым салоном красоты на 7 мест
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 75 m²
Qavatlar soni 1
Ideal investitsiya. To'liq tayyor biznes. Siz $3000+ ga ijaraga olishingiz yoki oʻzingiz ish…
$252 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tashkil etilgan biznes 65 m² _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 65 m²
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 65 m²
Qavatlar soni 1
#2ком #нежилой #чиланзар11   ? Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . …
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Tashkil etilgan biznes 72 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 72 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavatlar soni 5
#1369 СРОЧНО! Продаётся Квартира. продажа квартиры, офис или салон карсоты Чиланзарски…
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Производство и магазин женской одежды _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Производство и магазин женской одежды
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 60 m²
Sotish uchun tayyor biznes. Ayollar kiyimlarini ishlab chiqarish va sotish. Wildberries orqa…
$2 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Производство декоративных кирпичей и панелей _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Производство декоративных кирпичей и панелей
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 1
O'zimning tayyor biznesim Men hamma narsani sotyapman, chunki biz boshqa davlatga ko'chib o'…
$6 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Sotish narxiga nimalar kiradi: 90 kvadrat Barcha qulayliklar va darsliklar Uchta o'quv xonas…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Готовый бизнес _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовый бизнес
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
Qavatlar soni 1
?ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ПРОДАЁТСЯ ?Шайхантахурский район Лабзак 76 ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ИДЕАЛЬНАЯ ИНВЕ…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tashkil etilgan biznes 2 835 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 2 835 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 835 m²
Qavatlar soni 2
$3,00M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
ВдольДороги с готовыми Бизнесами Помещение Продаётся в Центре Города,св Аренду _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
ВдольДороги с готовыми Бизнесами Помещение Продаётся в Центре Города,св Аренду
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 12 m²
Qavatlar soni 1
Tayyor biznes bilan 4 ta qo'l yo'llari bo'ylab aylantirish chorrahasida shahar markazidagi b…
$22 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Xalil Real Estate
Aloqa tillari
Русский
готовый бизнес кирпичный завод _just_in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston
готовый бизнес кирпичный завод
Toshkent viloyati, Oʻzbekiston
Tayyor-Xare-ga tayyorlangan biznes Toshkent viloyatidagi joriy g'isht zavodi (Toshkent…
$1,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся здание в Алмазарском районе Ташкента _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся здание в Алмазарском районе Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 770 m²
Qavatlar soni 3
Masoni 770 kv.m bo'lgan bino. sotiladi. m. Belgilangan joyda: st. Jararq Bino kompaniya bala…
$460 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ... _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ...
Toshkent, Oʻzbekiston
Siz nima olasiz: To'liq jihozlangan xona professional amerika stollari bilan jihozlangan lo…
$44 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari O‘zbekistonda

tijorat mulki
restoranlar
mehmonxonlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
omborlar
do'konlar