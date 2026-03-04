Turar-joy majmuasi "Shohsaroy Towers"

Shohsaroy Towers — Toshkentdagi biznes-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, yuqori darajadagi qulaylik, uslub va puxta shahar muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha ifodali arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda hayot sifatini muhim qismga aylantiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy va nafis uslubda bajarilgan bo‘lib, loyiha maqomini ta’kidlaydi.
Soddalashtirilgan, ammo ifodali fasadlar panoramali oynalar va toza chiziqlar bilan estetik ko‘rinish beradi, sifatli materiallar va detallar majmua premium xarakterini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: biznes-sinf
Qurilish turi: zamonaviy ko‘p qavatli format
Funksional va puxta rejalashtirish
Maydondan oqilona foydalanish
Oila va shahar hayoti uchun qulay yechimlar
🏢 Kirish guruhlari va qulaylik
Shohsaroy Towers taqdim etadi:
zamonaviy kirish guruhlari va puxta navigatsiya
keng yo‘laklar va hollarda qulaylik
liftlar va umumiy foydalanish zonalari
birinchi qavatlarda tijorat xonalari
Barcha yechimlar kundalik yashash qulayligini va yuqori darajadagi komfortni ta’minlashga yo‘naltirilgan.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi sokin va xavfsiz muhitni ta’minlashga yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
yashil ichki hovli
sayr yo‘laklari
bolalar va sport maydonchalari
dam olish va suhbat uchun zonalar
videokuzatuv va kirishni nazorat qilish tizimi
Bunday format majmua ichida xususiylik va qulay muhit yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun taqdim etilgan:
avtoturargoh joylari
puxta muhandislik tizimlari
majmua hududidagi tijorat obyektlari
dam olish va xizmatlar uchun umumiy zonalar
📍 Joylashuvi
Shohsaroy Towers Toshkentning qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat ko‘rsatish obyektlari va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma mavjud.