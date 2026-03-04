Turar-joy majmuasi "Shohsaroy Towers"

  1. Realting.uz
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$57,847
dan
$2,217/m²
;
3
ID: 33983
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Metro
    Pushkin (~ 800 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2029
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    27

Ichki tafsilotlar

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Kompleks haqida

Shohsaroy Towers — Toshkentdagi biznes-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, yuqori darajadagi qulaylik, uslub va puxta shahar muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha ifodali arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda hayot sifatini muhim qismga aylantiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy va nafis uslubda bajarilgan bo‘lib, loyiha maqomini ta’kidlaydi.
Soddalashtirilgan, ammo ifodali fasadlar panoramali oynalar va toza chiziqlar bilan estetik ko‘rinish beradi, sifatli materiallar va detallar majmua premium xarakterini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: biznes-sinf

  • Qurilish turi: zamonaviy ko‘p qavatli format

  • Funksional va puxta rejalashtirish

  • Maydondan oqilona foydalanish

  • Oila va shahar hayoti uchun qulay yechimlar

🏢 Kirish guruhlari va qulaylik

Shohsaroy Towers taqdim etadi:

  • zamonaviy kirish guruhlari va puxta navigatsiya

  • keng yo‘laklar va hollarda qulaylik

  • liftlar va umumiy foydalanish zonalari

  • birinchi qavatlarda tijorat xonalari

Barcha yechimlar kundalik yashash qulayligini va yuqori darajadagi komfortni ta’minlashga yo‘naltirilgan.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi sokin va xavfsiz muhitni ta’minlashga yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • yashil ichki hovli

  • sayr yo‘laklari

  • bolalar va sport maydonchalari

  • dam olish va suhbat uchun zonalar

  • videokuzatuv va kirishni nazorat qilish tizimi

Bunday format majmua ichida xususiylik va qulay muhit yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun taqdim etilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • puxta muhandislik tizimlari

  • majmua hududidagi tijorat obyektlari

  • dam olish va xizmatlar uchun umumiy zonalar

📍 Joylashuvi

Shohsaroy Towers Toshkentning qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat ko‘rsatish obyektlari va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar

