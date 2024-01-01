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ЖК Charx Novza

Toshkent, O‘zbekiston
dan
7,00M soʻm
;
9
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Kompleks haqida

Жилой комплекс строится на улице Самарканд Дарвоза, в историческом Шайхонтохурском районе нашей прекрасной столицы. Премиальное, элитное 12-этажное здание европейского дизайна состоит из 5 блоков, 7подъездов, 438 квартир, уникальной архитектуры, роскошного французского дизайна фасада из травертина и отточенто, большого благоустроенного зеленого двора и богатой инфраструктурой для комфортного проживания жильцов, которая выделяет этот проект среди других. Все квартиры буквально наполнены светом благодаря панорамным окнам. Для автовладельцев в комплексе «Charx Novza» спректирован подземный и наземный паркинг на 150 автомобилей. В целях обеспечения безопасности жильцов и имущества комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение. Также во дворе комплекса есть детская площадка и спортивные площадки для развлечения маленьких жильцов, а для взрослых имются тренажеры. Каждый подъезд оборудован 2-мя современными лифтами (грузовой и пассажирский) и сканерными домофонами. Жилой комплекс «Charx Novza» будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Жилой комплекс "Charx Novza" - совершенное сочетание инфраструктуры и удобств для жителей! В сфере строительства новых жилых объектов появилась настоящая жемчужина, где под инфраструктурой подразумевается не просто слово, а обязательство обеспечить удобство и комфорт будущим жильцам. Этот проект не только уделяет внимание внешнему облику зданий, но также создает идеальное пространство внутри двора для вашей жизни.

Инфраструктура ЖК "Charx Novza"
Развитая транспортная система и разнообразие магазинов делают жизнь в городе еще более удобной и насыщенной. Современные строения должны быть не просто зданиями, а настоящими микрогородами с развитой инфраструктурой. Первые два этажа предназначены для коммерческих помещений, а на двенадцатом этаже расположена терраса. Застройщики предлагают не только стильные фасады, но и уютные внутренние дворы. Это место, где каждый житель может наслаждаться свежим воздухом, играть с детьми и общаться с соседями. Зеленые насаждения, детские площадки, уютные скамейки превращают наши дворы в настоящие зоны отдыха. Рядом с комплексом находятся торговый центр, учебные заведения, семейная поликлиника, станция метро и Чорсу базар.

Квартиры ЖК "Charx Novza"
В комплексе планируется строительство квартир от 1 до 5 комнат с площадью от 30 до 104,4 кв. м. Цена одного квадратного метра начинается с 6 800 000 сум. Предоставляется возможность оформить рассрочку на 24 месяц, при первоначальном взносе 30%.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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dan
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Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2024
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в ипотеку.  В "Meras Buildings" мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
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Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Toshkent, O‘zbekiston
dan
7,00M soʻm
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Silver Tower Silver Tower - bu noodatiy va yorqin bino fasadiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u beriladi. J.K. konfor klassi 1000 kvadrat metr maydonda joylashgan 16 qavatli binoga ega. Unda: videokuzatuv, supermarket, bolalar va mashg'ulotlar uchun o'yin maydonchalari, shuningdek, ochiq sport turlari uchun mashq jihozlari mavjud. Shaxsiy avtomashinalari bor aholi uchun yer usti va er osti avtoturargohlari ajratilgan. Infratuzilma Majmua Olmazor tumanida toza va xavfsiz hududda joylashgan.Majmua avtoulovlari uchun qulaylikdan tashqari, 6 -Rohat metro bekatidan bir daqiqalik piyoda. Buning yordamida siz shaharning istalgan nuqtasiga jamoat transportida borishingiz mumkin. Piyoda masofada do'konlar, klinikalar, kafelar, banklar va yoqilg'i quyish shoxobchalari joylashgan. Narxlar Kumush minoradagi turar-joy majmuasidagi kvartiralar uchun Ob'ekt allaqachon foydalanishga topshirilgan va o'z aholisini kutmoqda. Bu erda: 30 dan 44 kv.m gacha ochiq rejali kvartiralar. m Ularning narxi 7 000 000 so'mdan boshlanadi.
Quruvchi
BETTER BEST Development
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BETTER BEST Development
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Русский
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha