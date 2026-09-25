Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Turar joy
  3. Ko'p darajali kvartiralar

O‘zbekistonda Ko'p darajali kvartiralar

;
Toshkent
30
Samarqand viloyati
4
Samarqand
4
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
40 ob'ektlar topildi
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavat 11/27
•••LCD NRG U-Tower••• 11.02.27 ELITA KOMPLEKSI (yoki-r Xalqlar do'stligi) Toshkent shahrinin…
$254 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 141 m²
Qavat 12/16
Срочно продаётся квартира 141 м² в ЖК Flagman от BI Group — дешевле застройщика Продаётся…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 98 m²
Qavat 1/9
🔥 ПРОДАЕТСЯ премиальный офис 98 м² с отдельным входом в Яккасарайском районе! Идеальный г…
$21
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 98 m²
Qavat 10/10
Chardaq - Or-r 8 Tug'ruqxona - 3/10/10 98m2 - G'isht - alohida xonalar - Balkon - yo'q - San…
$148 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 2/4
Toshkent shahri Chilonzor tumani 2 - xona 1-qavat 4 qavatli bino balkon 2x6 Ikki mashi…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 115 m²
Qavat 9/10
Solaris turar-joy majmuasi - Or-r bolalar bog'chasi 358 - 3/9-10/10 115m2 - Monolit - alohid…
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 115 m²
Qavat 2/9
Chilonzor tumanidagi OSIYO STROY yangi qurilish majmuasida kvartira sotiladi. Umumiy maydon…
$199 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 113 m²
Qavat 5/5
Юнусобод 18 квартал 4 xona 5 etaj 5 etajniy dom 113m2 Mebel texnikalari qoladi, ma'lum qism…
$117 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 2/9
Toshkentning Shayxontohur tumanida 3 xonali kvartira sotiladi (Tojikiston elchixonasi) Biz …
$108 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 150 m²
Qavat 9/10
🌟🌟🌟🌟 POYTAXT turar-joy majmuasida EKSKLYUZIV DUPLEKS | 150 M² | 230 000 yil Toshkentdagi en…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 87 m²
Qavat 9/10
Solaris turar-joy majmuasi Ikki tomonlama - Or-r Qushbegi daryosi - 3/9-10/10   87m2 - G'ish…
$145 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 47 m²
Qavat 8/9
2/8-9/9 Паркентский (Тапоич) новостройка, двухуровневая, 47 кв., с мебелью и техникой, есть…
$64 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 6/9
Sozda sotiladi 3/6/9 kvartira O'z. qo'shimcha komissiyasiz rieltor emas • Umumiy maydoni: 7…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 410 m²
Qavat 9/11
Gabus, Ts2 Dupleks 3-darajali - Or-r Oloy bozori - 5/9-10-11/11 - 155m2 (kadastr bo'yicha) +…
$420 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 100 m²
Qavat 4/5
Yashnobod tumani Lisunov kinoteatri Ikki tomonlama Xonalar-3 Qavat-4 Qavatlar soni-4 Maydon…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 63 m²
Qavat 7/13
“Aviasozlar Plaza” turar-joy majmuasida yangi bino sotiladi. Tuman: Yashnobod Belgilangan j…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 1/7
Площадь 70 м², 2-комнатная, с качественным евроремонтом. Все условия: • тёплый пол • от…
$70 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 109 m²
Qavat 5/5
🔥 TEZKOR! Metro yaqinida 5 xonali katta kvartira sotiladi - 108 m², arzon narxda! Siz butun…
$70 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 38 m²
Qavat 4/4
Kvartira sotiladi Yunusobod tumani, 11-kvartal Kvartira shaharning eng qulay va rivojlangan…
$58 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 68 m²
Qavat 8/8
Yo'q. KV-18 🔹 Kvartira 6-vanna TEZVOLA sotiladi! 2 xonali kvartira maydoni 68 kv.m. sotuvga …
$32 400
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Ko'p darajali kvartiralar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 34 m²
Qavat 9/10
Quti sotiladi Nice Village turar-joy majmuasi The cadastre is in hand. Biz yangi egalarni ku…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 254 m²
Qavat 8/8
7/7-8/8   254 квадрата   Срочно ЖК Баурум Алмазар   Продается 2 уравнивая …
$187 230
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Bozsu, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Bozsu, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavat 2/2
♪ TOSHKEN TUMANI, Qizgadok Maulalasida #Nedi Siledi binosi Ⓜ️ 4 GHA, 1-0 kvatlar, 4 o'natli…
$114 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/4
kvartirani sotish ■ Tuman: Yakkasaroy, st. Bobura yoki Bistro BEK. • Maydon: …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Farida Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 1/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$106 067
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 184 m²
Qavat 9/10
Продается ДУПЛЕКС-Квартира В Жилом Комплексе Solaris: комплекс оснащен охранной системой, де…
$220 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 75 m²
Qavat 2/7
Новостройка в Центре 75м2. 2/2/7 на Ц-5. Эрудит; На-небе; Буревестник  Продается Новост…
$112 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 105 m²
Qavat 7/7
Новостройка 105м2. 3/7/7 на Ц-5. Эрудит; Na Nebe; м. Минор  Продается Новостройка на Ц-…
$145 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 118 m²
Qavat 9/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$178 799
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 1/4
kvartira Shimoliy Almakazun ko'chasi Kichik qo'ng'iroq chorrahalari Modom belgisi: …
$108 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Farida Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita