Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Клубный квартал
Turar-joy choragi Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$36,960
QQS
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Maydoni 31 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Crystal Avenue – формирует центральную ось Нового Ташкента - главный променад города будущего. Здесь жизнь развивается по принципу “город в городе”. Это то пространство, которое будет отражать ваши стремления, позитивно влиять на решения и предоставлять все необходимое для осуществления ц…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
30.8
36,960
