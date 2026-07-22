Realting.uz O'zbekistondagi ko'chmas mulk axborot portali sahifa 28

Yangi binolar Sotib olish Ijara Kundalik Tijorat
{{ property_type ? property_type : 'tanlanmagan' }}
Apart-mehmonxona Biznes markazi Dacha Klub uyi Kottej qishlog'i Kvartira binosi Mehmonxona Savdo Savdo markazi Sayyohlik majmuasi Shahar uyi Turar-joy choragi Turar-joy majmuasi Villa Villalar majmuasi Yashash joyi
Turar-joy mulklari
Kvartira Pentxaus Studiya kvartirasi Uy Villa Kottej Xona
Tijorat
Restoran Mehmonxona Idora Ishlab chiqarish Daromad uyi Investitsiya Ombor Do'kon Tashkil etilgan biznes Konferentsiya zali Rezidensiya Mehmonxona xonasi
Boshqalar
Yer
Kvartira Ko'p darajali kvartiralar Studiya kvartirasi Uy Kottej Shahar uyi Tijorat Restoran Idora Ombor
Kvartira Ko'p darajali kvartiralar Studiya kvartirasi Uy Ombor Konferentsiya zali
Restoran Mehmonxona Idora Ishlab chiqarish Investitsiya Ombor Do'kon Tashkil etilgan biznes
Xaritadagi yangi binolar O‘zbekistonda
BPNBPN
506 kompaniyalar
Ko'chmas mulk maqolalari O‘zbekistonda
Ko‘chmas mulkingizga bepul e’lon bering va soting!
Reklama qo'shish uchun
Saytda bepul e'lon joylashtirish bo‘yicha yo‘riqnoma

Agentliklar va ishlab chiquvchilar O‘zbekistonda

Agentliklar Qurilish kompaniyalar Uy egalari
SV ESTATE
Domio
RNB ESTATE
S-minusa Agentligi
Ko'proq ko'rsatish
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Human2Human
Yunusabad Residence
Luxe Construction Group
Ko'proq ko'rsatish
Soffice
B.A TECHNO PARK
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Untitled, user # 54055
Ko'proq ko'rsatish

Mashhur hududlar

Yangi binolar O‘zbekistonda

Barcha Yangi Binolar Kvartiralar uyda

Barcha Yangi Binolar

Ko'proq ko'rsatish

Kvartiralar

Ko'proq ko'rsatish

uyda

Ko'proq ko'rsatish

Kvartiralar O‘zbekistonda

Barcha kvartiralar 1 xona 2 xonalar 3 xonalar 4 xonalar 5 xonalar Pentxauslar Ko'p darajali kvartiralar Studiya kvartiralari

Barcha kvartiralar

Ko'proq ko'rsatish

1 xona

Ko'proq ko'rsatish

2 xonalar

Ko'proq ko'rsatish

3 xonalar

Ko'proq ko'rsatish

4 xonalar

Ko'proq ko'rsatish

5 xonalar

Ko'proq ko'rsatish

Pentxauslar

Ko'proq ko'rsatish

Ko'p darajali kvartiralar

Ko'proq ko'rsatish

Studiya kvartiralari

Ko'proq ko'rsatish

Uyda O‘zbekistonda

Hamma uylar Villalar Kottejlar Qasrlar Taunhausslar

Hamma uylar

Ko'proq ko'rsatish

Villalar

Ko'proq ko'rsatish

Kottejlar

Ko'proq ko'rsatish

Qasrlar

Ko'proq ko'rsatish

Taunhausslar

Ko'proq ko'rsatish

Ijara O‘zbekistonda

Qisqa muddatli ijara Uzoq muddatli ijara

Qisqa muddatli ijara

Ko'proq ko'rsatish

Uzoq muddatli ijara

Ko'proq ko'rsatish

Tijorat mulki O‘zbekistonda

Barcha tijorat ko'chmas mulk Restoranlar Mehmonxonlar Ofislar Ishlab chiqarish binolari Investitsiya mulki Omborlar Do'konlar Tayyor biznes

Barcha tijorat ko'chmas mulk

Ko'proq ko'rsatish

Restoranlar

Ko'proq ko'rsatish

Mehmonxonlar

Ko'proq ko'rsatish

Ofislar

Ko'proq ko'rsatish

Ishlab chiqarish binolari

Ko'proq ko'rsatish

Investitsiya mulki

Ko'proq ko'rsatish

Omborlar

Ko'proq ko'rsatish

Do'konlar

Ko'proq ko'rsatish

Tayyor biznes

Ko'proq ko'rsatish

Yer uchastkalari O‘zbekistonda

Ko'proq ko'rsatish

Ko'chmas mulk sohasidagi yangiliklar

Ko'proq ko'rsatish

Bizning hamkorlarimiz O‘zbekistonda