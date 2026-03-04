Turar-joy maydoni "Centrum"

Toshkent, Oʻzbekiston
$49,800
$1,400/m²
11
ID: 35328
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

🏙 Centrum turar-joy majmuasi — Toshkentda komfort+ klass kvartiralar

Centrum turar-joy majmuasi — bu zamonaviy Toshkentdagi yangi qurilish (novostroyka) bo‘lib, “Yangi O‘zbekiston” hududida joylashgan. Loyiha Al-Bina tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, qulay yashash, zamonaviy arxitektura va sokin muhitni birlashtiradi.

🏡 Centrum’da kvartiralar

Majmuada mavjud:

  • studiya, 1, 2, 3 va 4 xonali kvartiralar
  • zamonaviy evro rejalashtirish
  • terasali va balkonli kvartiralar
  • maydoni 27 dan 92 m² gacha

4–7 qavatli uylar va kam sonli qo‘shnilar qulay va tinch yashash muhitini yaratadi.

🌿 Konsepsiya va muhit

Centrum:

  • kam qavatli arxitektura
  • sokin va qulay muhit
  • yagona dizayn uslubi

Bu yerda tartib, qulaylik va osoyishtalik hissi yaratiladi.

🌿 Infratuzilma va hovli

Majmua hududida:

  • mashinasiz yopiq hovli
  • sayr yo‘laklari va yashil hududlar
  • bolalar maydonchalari
  • workout va sport zonalari
  • yozgi kinoteatr
  • BBQ va dam olish joylari

Hudud xavfsiz va oilaviy yashash uchun mos.

🏢 Tijorat joylari va investitsiya

Majmuada:

  • tijorat ko‘chmas mulk
  • biznes uchun joylar
  • ijaradan daromad olish imkoniyati

Bu loyiha Toshkentda investitsiya uchun ko‘chmas mulk sifatida ham jozibador.

🏗 Qulaylik va texnologiyalar

  • dizaynerlik kirish zonalari
  • liftlar va IP-domofoniya
  • kolyaska va saqlash joylari
  • 24/7 xavfsizlik va videokuzatuv
  • elektromobillar uchun zaryadlash

Barcha detallar kundalik qulaylik uchun yaratilgan.

📍 Lokatsiya

Majmua yangi markazda joylashgan:

  • “Yangi O‘zbekiston” parki yaqin
  • Olimpiya shaharchasi
  • Central Asian Expocenter
  • maktablar, klinikalar va universitetlar

Bu esa yashash va ijaraga berish uchun juda qulay.

📈 Nima uchun foydali

  • yangi markaz → narx o‘sishi
  • komfort+ klass → likvidlik
  • kam qavatli uylar → talab yuqori
  • rivojlangan infratuzilma → qulaylik

👉 Mos keladi:
Toshkentda kvartira sotib olish / yangi qurilish / investitsiya / komfort klass uy-joy / tijorat ko‘chmas mulk / Yangi O‘zbekiston hududi

🎯 Xulosa

Centrum — bu zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, unda qulaylik, xavfsizlik va sifatli hayot mujassam. Yashash va investitsiya uchun to‘g‘ri tanlov.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi Izmir
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Turar-joy majmuasi ЖК "Олимпия "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44,460
Turar-joy majmuasi Ofiyat Residence Бизнес-класс продажа квартир Яшнабад 1-4 комн. квартиры
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$70,870
Turar-joy majmuasi "D-Casa"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,718
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "MAFTUN MAKON"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$70,835
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 7
MAFTUN MAKON — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shinamlik, xavfsizlik va qulay shahar infratuzilmasini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional yechimlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchu…
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Mevazar, Oʻzbekiston
dan
$484
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
Shahardan 10 daqiqalik masofada, ekologik toza hududda barpo etilayotgan “Nur Baraka” eko-kvartal! Ehtiyojlaringizga mos ravishda yaratilgan yangi kvartiralar qatori bilan arzon narxlarda zamonaviy hayotning yangi darajasini kashf eting. Nur Baraka — tabiat bilan uyg'unlikda yaratilgan eko-k…
NUR BARAKA
Quruvchi
NUR BARAKA
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Khasanboy, Oʻzbekiston
dan
$666
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Xasanboy turar-joy majmuasi haqida Bizning navbatdagi va noyob loyihamiz, Yuqori Hasanboy ko'chasida joylashgan. O'zining hashamatli va ajoyib ko'rinishi bilan u zamonaviylik va qulaylikni ifodalaydi. 16 qavatli bino, va hududning ochiq teraslari ajoyib dam olish uchun ajoyib muhit yarat…
Luxe Construction Group
Quruvchi
Luxe Construction Group
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
