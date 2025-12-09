  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi BI Flagman

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
11
ID: 32973
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 500 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Flagman — камерный клубный дом бизнес+ класса от BI Group, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах пешком от метро «Буюк Ипак Йули». Проект для тех, кто ценит тишину, статус и продуманность: архитектурная эстетика, приватность и развитая инфраструктура здесь работают как единая система комфорта.

Формально — бизнес+, по ощущениям — премиум: единственное отличие кроется в высоте потолков. Все остальное соответствует уровню элитного жилья — от материалов до атмосферы.

Всего 80 квартир. И эта ограниченность чувствуется в каждой детали: закрытый периметр из натурального камня, собственный кинозал, тихое патио с водопадом, зоны отдыха и пространства, созданные не для массовости, а для своих.

Инфраструктура

Внутри комплекса:
• патио с водопадом, барбекю и летней кухней
• дизайнерский сад с lounge-зонами и качелями
• детская площадка из натуральных европейских материалов
• зона для настольного тенниса
• собственный кинозал на -1 этаже

Вокруг комплекса:
метро, школы, детские сады, образовательные центры, кафе, рестораны — всё расположено в шаговой доступности, без лишних перемещений.

Характеристики

• 16 этажей
• планировки от 2-комнатных 55 м² до двухуровневых 6-комнатных пентхаусов до 226 м²
• предчистовая отделка
• подземный паркинг
• полностью закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение 24/7 и регулярные обходы

Срок сдачи: 30 мая 2026 года
Застройщик: BI Group — международная компания с устойчивой репутацией надёжного девелопера премиального уровня.

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
