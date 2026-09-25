Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Turar joy
  3. Shahar uyi

O‘zbekistonda Taunhausslar

;
Toshkent
10
Shahar uyi Oʻchirish
Tozalash
15 ob'ektlar topildi
Shahar uyi 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir tumanida lyuks taunxaus sotiladi! Joylashuv:  koʻrsatkich - yoʻl harakati politsiy…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Shahar uyi 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж в хорошем спальном районе-Мирзо-улугбек!!ориентир Буюк Ипак Йули метро. …
$326 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Shahar uyi 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Продается  таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть, неда…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Shahar uyi 3 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Shahar uyi 3 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Iyk otada 3 xona 8 sotix hovli sotiladi 120.000$ ke…
$120
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Shahar uyi _just_in Oʻzbekiston
Shahar uyi
Oʻzbekiston
? MIRZO-ULUG‘BEK TUMANI ?TSIOLKOVSKY #TAUNHUUS SOTILADI ✅ Qavat: 2 + podval ✅ Xonalar so…
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Shahar uyi 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 2 500 m²
Qavatlar soni 3
Продается роскошный Таунхаус Мирза-Улугбекский район Общаяплощадь:2500м2 12-ком/3-этаж /…
$1,80M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ORIENT HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Shahar uyi 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 115 m²
Qavatlar soni 2
Yangi ta'mirlangan kottej sotuvga qo'yiladi. Kottej 3 qavatdan iborat. Kottej quyidagilarda…
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Jasur Rieltor Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Shahar uyi 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 2
Продается роскошный особняк Мирза-Улугбекский район Общая площадь:1200м2 12-ком/2-этаж+по…
$2,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ORIENT HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Shahar uyi 7 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Shahar uyi 7 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 1 300 m²
Qavatlar soni 2
Ўзбекистоннинг энг нуфузли ҳудудларидан бирида жойлашган ажойиб инвестиция имкониятини кашф …
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Shahar uyi 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 4
Uyda evro sotish Manzil: Shayxontaxskiy tumani. Maxal ipakchili Yer maydoni: 2 Acres Uy…
$390 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Shahar uyi 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 12 000 m²
Qavatlar soni 3
Срочно продам Роскошный особняк в элитном районе Мирза-Улугбекский район 12-ком/3-этажа/12…
$2,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ORIENT HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Shahar uyi 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 2
SAVOLLARINGIZ BORSA WHATSAPP YOKI TELEGRAMGA YOZING TELEFON E'londa!G'ishtli uy sotiladi, 2 …
$139 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Shahar uyi 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 71 m²
Qavatlar soni 2
Новый кирпичный дом на земле в общем дворе(300кв.м.) с евроремонтом. 2 этажа, 3 комнаты, кух…
$50 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Shahar uyi 5 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Shahar uyi 5 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 154 m²
Qavatlar soni 2
Зудлик билан Лимонадка зератгохи олдига якин жойлашган махалла ичида 154м2 иборат Танхаус со…
$60 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Shahar uyi 7 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Shahar uyi 7 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 3
E'lon № 25 Samarqand shahar Nekrasova katta kuchasiga yaqinida joylashgan yangi arxitektura…
$155 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita