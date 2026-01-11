  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy maydoni Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.

Turar-joy maydoni Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$36,960
QQS
dan
$1,200/m²
;
16
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33231
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Янгиташкентский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Crystal Avenue – формирует центральную ось Нового Ташкента - главный променад города будущего. Здесь жизнь развивается по принципу “город в городе”.

Это то пространство, которое будет отражать ваши стремления, позитивно влиять на решения и предоставлять все необходимое для осуществления целей.

Архитектура Crystal Avenue — современная и пластичная: вертикальный ритм, глубокие балконы, тёплая палитра и панорамные окна создают европейский характер, а каскадные объёмы и вечерняя подсветка придают комплексу лёгкость и выразительность.

Просторные лобби и холлы Crystal Avenue создают атмосферу спокойного премиума: натуральные материалы, мягкий свет и продуманная мебель.

Под всей территорией Crystal Avenue расположен просторный подземный паркинг на 900 машиномест — комфортный въезд, безопасность и личное пространство для каждого резидента.

Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², USD
Kvartira narxi, USD
Kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 30.8
Narxi m², USD 1,200
Kvartira narxi, USD 36,960

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,373
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turkistan, Oʻzbekiston
dan
$444
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,108
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,073
Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy maydoni Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$36,960
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по дост…
Quruvchi
BEKOBOD DREAM HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BEKOBOD DREAM HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "VOHA"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
✨ nrg Voha - Tabiat va arxitekturadan ilhomlangan premium sinf NRG VOHA - bu nafaqat turar joy, dinamik shaharda tinchlik vohasi. Kompleks nufuzli Mirzo Ulug'bek tumanida, "Oltin tepa" tumanida, shahar shovqinidan uzoqda, ammo transportning asosiy almashinuvi yonida joylashgan "Oltin tepa"…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК " Parkent Avenue "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 10
“Parkent Avenue” - это жилой комплекс из 1 100 квартир, расположенный в Яшнабадском районе. Общая площадь комплекса составляет 35 000 м², а здания построены из кирпича. “Parkent Avenue” в настоящее время является одним из самых успешных проектов строительной компании VEK. Здесь вы можете уви…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish