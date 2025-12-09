Turar-joy majmuasi BI Meros

NRG MEROS — гармония традиций и современности

NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность встречается с элегантностью, а компактность с продуманностью каждого метра.

Архитектура и планировки

• Стильные корпуса высотой 11, 13 и 16 этажей

• Сейсмоустойчивый монолитный каркас, газоблоковые стены

• Вентилируемые фасады из натурального камня

• Увеличенные металлопластиковые окна

• Эргономичные квартиры с рациональными планировками

• Дизайнерские холлы с мягкими зонами ожидания, колясочными и бесшумными лифтами

Двор и инфраструктура

• Закрытый и безопасный двор с видеонаблюдением 24/7 и охраной

• Авторский ландшафтный дизайн с зелёными зонами и фруктовым садом

• Просторные детские площадки и безбарьерная среда

• Workout-зона, аутентичная чайхана с тандыром и казаном

• Беседки для отдыха и прогулочные аллеи с коммерческими помещениями

Прогулочная аллея NRG Meros — место для прогулок и встреч, где современная архитектура сочетается с зелёными насаждениями, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Локация и доступность

ЖК комфорт+ класса расположен в престижном Мирабадском районе, рядом с ключевыми объектами:

• ТЦ Alfraganus, парк культуры и отдыха им. Фурката

• Школы: №65, 294, 57, 103, 175, Лицей ТВтА

• Высшее образование: Oxus University, Университет AJOU, Транспортный университет, Институт Маннона Уйгура, Университет прикладных наук

• Продуктовые магазины, кафе, банки и другие городские объекты в шаговой доступности



В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко