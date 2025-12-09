Turar-joy majmuasi BI Meros

NRG MEROS — гармония традиций и современности
NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность встречается с элегантностью, а компактность с продуманностью каждого метра.
Архитектура и планировки
• Стильные корпуса высотой 11, 13 и 16 этажей
• Сейсмоустойчивый монолитный каркас, газоблоковые стены
• Вентилируемые фасады из натурального камня
• Увеличенные металлопластиковые окна
• Эргономичные квартиры с рациональными планировками
• Дизайнерские холлы с мягкими зонами ожидания, колясочными и бесшумными лифтами
Двор и инфраструктура
• Закрытый и безопасный двор с видеонаблюдением 24/7 и охраной
• Авторский ландшафтный дизайн с зелёными зонами и фруктовым садом
• Просторные детские площадки и безбарьерная среда
• Workout-зона, аутентичная чайхана с тандыром и казаном
• Беседки для отдыха и прогулочные аллеи с коммерческими помещениями
Прогулочная аллея NRG Meros — место для прогулок и встреч, где современная архитектура сочетается с зелёными насаждениями, создавая атмосферу уюта и комфорта.
Локация и доступность
ЖК комфорт+ класса расположен в престижном Мирабадском районе, рядом с ключевыми объектами:
• ТЦ Alfraganus, парк культуры и отдыха им. Фурката
• Школы: №65, 294, 57, 103, 175, Лицей ТВтА
• Высшее образование: Oxus University, Университет AJOU, Транспортный университет, Институт Маннона Уйгура, Университет прикладных наук
• Продуктовые магазины, кафе, банки и другие городские объекты в шаговой доступности
