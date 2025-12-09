  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi BI Meros

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
13 1
ID: 32986
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

NRG MEROS — гармония традиций и современности

NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность встречается с элегантностью, а компактность с продуманностью каждого метра.

Архитектура и планировки

• Стильные корпуса высотой 11, 13 и 16 этажей
• Сейсмоустойчивый монолитный каркас, газоблоковые стены
• Вентилируемые фасады из натурального камня
• Увеличенные металлопластиковые окна
• Эргономичные квартиры с рациональными планировками
• Дизайнерские холлы с мягкими зонами ожидания, колясочными и бесшумными лифтами

Двор и инфраструктура

• Закрытый и безопасный двор с видеонаблюдением 24/7 и охраной
• Авторский ландшафтный дизайн с зелёными зонами и фруктовым садом
• Просторные детские площадки и безбарьерная среда
• Workout-зона, аутентичная чайхана с тандыром и казаном
• Беседки для отдыха и прогулочные аллеи с коммерческими помещениями

Прогулочная аллея NRG Meros — место для прогулок и встреч, где современная архитектура сочетается с зелёными насаждениями, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Локация и доступность

ЖК комфорт+ класса расположен в престижном Мирабадском районе, рядом с ключевыми объектами:
ТЦ Alfraganus, парк культуры и отдыха им. Фурката
Школы: №65, 294, 57, 103, 175, Лицей ТВтА
Высшее образование: Oxus University, Университет AJOU, Транспортный университет, Институт Маннона Уйгура, Университет прикладных наук
• Продуктовые магазины, кафе, банки и другие городские объекты в шаговой доступности
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Orqaga Arizani qoldiring
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Telegram
