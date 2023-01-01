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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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3
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры.

В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт.

13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2
На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2
90.96+96.60 м2
Дом расположен на первой линии
Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2, 
Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом, 
В МАРТЕ 2024 года
Тип оплаты  рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата
Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла
 
Anor Development  уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор
13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат
Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади
Уйларимизни 100% тайер холда ремонти 
Билан топширамиз
Топширилиш муддати март 2024 йил
Тулов Тури 2 хил: накд ва  6 ойгабулиб тулаш 
Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги,
Кичик Халка Йули 20-уй,
Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз
Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди

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Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Biznes-klass
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2024
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
13
Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Navoiy, O‘zbekiston
dan
665,24M soʻm
Maydoni 37–92 m²
174 ob'ekt 174
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Golden House
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, проезжая часть - всё в вашем распоряжении. Бизнес-локация позволит вам быстрее добираться до учебы и работы, и за 10 минут прогуляться до парка для отдыха с семьей. А красивая архитектура и окна в пол с шикарным видом на город- как бонус для комфортного проживания. На территории ЖК O’z mahal предусмотрена собственная школа! Современное здание оснащено высокотехнологическими IT-классами, новым оборудованием и просторным спортивным залом. Таким образом, вы будете тратить свое время и силы не на дорогу и лишние средства, а на время, проведенное с детьми, не беспокоясь за их образование и безопасность. Впервые на территории новостройки построено свое гастро-пространство Food Market, включающее в себя современный базар, супермаркеты, магазины, рестораны и кафе. Наличие торговых точек рядом с домом - еще один аргумент в пользу приобретения квартиры в жилом комплексе O’z mahal.
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Navoiy, O‘zbekiston
dan
472,00M soʻm
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Interra Group
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необходимые стационарные процедуры. Женскую часть жителей в комплексе порадует спа-центр, а мужчин — барбершоп с игровыми кабинками, кофейней и автодитейлингом. А также для детей будет предусмотрена закрытая детская площадка.   Жилой комплекс Celebrity Residence расположен в центре Ташкента, в Яккасарайском районе, в пятиминутной близости к Международному Аэропорту им. Ислама Каримова и вокзалами. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а доступность к центральным улицам позволяет быстро оказаться в любой части города. Celebrity Residence — это современный комплекс с удобствами, расположенный в престижном районе столицы.
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2025
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK " Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность.  Chinara Park  Тип строительство монолитный  Этажность  9 Стены из газаблока. Двухконтурный котёл Квартиры в комплексе 1342 160 гектар экологическая зона  Экологический чистый микрорайон  Круглосуточная охраняемая территория   Камера видеонаблюдения 24/7 WORKОUT площадка  Детская площадка  Стадион  Супермаркет  Надземные и подземные стоянки  До больницы 2 минут  До школы 8 минут  До рынка 10 минут  До парка 15 минут  