_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston

dan 665,24M soʻm

37–92 m² 174

Taslim bo'lish: 2024

ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, проезжая часть - всё в вашем распоряжении. Бизнес-локация позволит вам быстрее добираться до учебы и работы, и за 10 минут прогуляться до парка для отдыха с семьей. А красивая архитектура и окна в пол с шикарным видом на город- как бонус для комфортного проживания. На территории ЖК O’z mahal предусмотрена собственная школа! Современное здание оснащено высокотехнологическими IT-классами, новым оборудованием и просторным спортивным залом. Таким образом, вы будете тратить свое время и силы не на дорогу и лишние средства, а на время, проведенное с детьми, не беспокоясь за их образование и безопасность. Впервые на территории новостройки построено свое гастро-пространство Food Market, включающее в себя современный базар, супермаркеты, магазины, рестораны и кафе. Наличие торговых точек рядом с домом - еще один аргумент в пользу приобретения квартиры в жилом комплексе O’z mahal.