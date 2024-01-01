ЖК "Qorasuv River Residence"

Новостройка Qorasuv River Residence
Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города.
Специальное предложение
3-х этапная программа рассрочки
Информация
Общая площадь проекта2800 кв. метров
Количество зданий 6
Этажность10
Цена за м²от 8 000 000 сум
Рассрочка