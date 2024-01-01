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ЖК "Qorasuv River Residence"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
19
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Kompleks haqida

Новостройка Qorasuv River Residence

Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города.


Специальное предложение 

3-х этапная программа рассрочки

  1. Первоначальный взнос от 50%
  2. До завершения строительства по 7 000 000 сумов ежемесячно

Информация

Общая площадь проекта2800 кв. метров

Количество зданий 6

Этажность10

Цена за м²от 8 000 000 сум

Рассрочка

Ob'ekt parametrlari
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2023
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
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Quruvchi
NRG
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Quruvchi
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3 ob'ekt 3
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.
Quruvchi
GRAND CAPITAL
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Quruvchi
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Aloqa tillari
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Quruvchi
Fayz buildings
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Quruvchi
Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский