ЖК "Qorasuv River Residence"

Toshkent, O‘zbekiston

NRG U-TOWER – это отдельный идеальный мир, перед жителями которого весь город будет, словно на ладони. Благодаря прекрасным видам, комфортному расположению, инновационной инфраструктуре, каждый сможет воплотить мечты и подарить новую жизнь своим близким. В NRG U-Tower каждый – почувствует себя сильнее. Уникальнее. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИЛЛИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ОДНО РЕШЕНИЕ В комплексе учтены потребности и интересы всех жильцов; во дворе созданы различные зоны отдыха для детей и взрослых, комната просвещения, смотровая площадка – на свежем воздухе, игровая для детей, а так же зал для приёма гостей, собственная комната для фитнеса, спортивный зал и коворкинг зона – внутри дома. Для сохранности Вашей машины предусмотрена двухэтажная крытая парковка.