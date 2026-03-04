  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy maydoni Beyterak. NRG-BI

Turar-joy maydoni Beyterak. NRG-BI

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$27,200
QQS
dan
$920/m²
;
7
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38140
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Янгиташкентский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2028
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Bayterak — NRG Uzbekistan’dan yangi avlod turar-joy kvartali

Bugungi kunda uy-joy tanlashda xaridorlar nafaqat kvartiraning o‘ziga, balki kelajakdagi yashash muhitiga ham katta e’tibor qaratmoqda. Shu sababli zamonaviy turar-joy kvartallari oddiy yangi qurilishlardan ko‘ra ko‘proq talabga ega bo‘lib bormoqda. NRG Uzbekistan tomonidan amalga oshirilayotgan Bayterak loyihasi aynan shunday konsepsiyaga asoslangan bo‘lib, unda arxitektura, infratuzilma, obodonlashtirish va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha qulayliklar bir butun tizim sifatida yaratilgan.

Loyiha nomi turkiy xalqlar madaniyatidagi rivojlanish, barqarorlik va farovonlik ramzi bo‘lgan Bayterak timsolidan ilhomlangan. Ushbu g‘oya kvartal konsepsiyasining asosini tashkil etadi. Bayterak oilalar uchun qulay yashash muhiti, xavfsizlik va zamonaviy shahar hayotining barcha afzalliklarini birlashtirgan maskan sifatida yaratilmoqda.

Toshkentdagi yirik turar-joy loyihalaridan biri

Bayterak NRG Uzbekistan kompaniyasining yirik loyihalaridan biri bo‘lib, zamonaviy urbanistika tamoyillari asosida ishlab chiqilgan.

Loyiha nafaqat turar-joy binolarini, balki aholining kundalik ehtiyojlarini qondiruvchi infratuzilmani ham o‘z ichiga oladi. Bu yerda yashovchilar kvartira bilan birga qulay va zamonaviy hayot tarziga ega bo‘ladilar.

Bayterak konsepsiyasi alohida uylar qurishdan ko‘ra kengroq maqsadni ko‘zlaydi. Bu yerda yashash, dam olish, sport bilan shug‘ullanish va kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun barcha sharoitlar yaratiladi.

Zamonaviy arxitektura va sifatli qurilish

Bayterak arxitekturasi zamonaviy shahar uslubini amaliy qulaylik bilan uyg‘unlashtiradi. Binolarning tashqi ko‘rinishi estetik jihatdan jozibador bo‘lishi bilan birga, uzoq muddatli foydalanish uchun ham mo‘ljallangan.

Loyihada quyidagi jihatlarga alohida e’tibor qaratilgan:

• energiya samaradorligi

• sifatli qurilish materiallari

• zamonaviy muhandislik tizimlari

• qulay rejalashtirish yechimlari

• tabiiy yorug‘likdan maksimal foydalanish

• yuqori darajadagi shovqin izolyatsiyasi

Bunday yondashuv rezidentlar uchun yil davomida qulay yashash sharoitlarini yaratadi.

Uylar orasidagi makon ham muhim

Bayterak’ning asosiy afzalliklaridan biri faqat binolarning o‘zi emas, balki ular orasidagi makonning ham puxta o‘ylanganidir.

Loyihada katta e’tibor quyidagilarga qaratilgan:

• sayr xiyobonlari

• yashil hududlar

• bolalar maydonchalari

• sport zonalari

• dam olish maskanlari

• rezidentlar uchun uchrashuv joylari

• tijorat infratuzilmasi

• xavfsiz ichki hovlilar

Natijada aholi faqat kvartirada emas, balki butun kvartal hududida vaqtini maroqli va foydali o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Butun oila uchun yaratilgan muhit

Bayterak barcha yoshdagi aholi uchun qulay yashash muhiti yaratishga qaratilgan.

Bolalar uchun xavfsiz maydonchalar va o‘yin hududlari tashkil etiladi.

Kattalar uchun sport va dam olish zonalari, kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun xizmat ko‘rsatish obyektlari va savdo nuqtalari mavjud bo‘ladi.

Keksalar uchun esa yashil hududlar, sayr yo‘laklari va tinch muhit yaratiladi.

Bunday yondashuv Bayterak’ni bir necha avlod vakillari birgalikda qulay yashashi mumkin bo‘lgan zamonaviy oilaviy kvartalga aylantiradi.

Investitsiya uchun istiqbolli loyiha

Toshkentdagi ko‘chmas mulk bozori faol rivojlanishda davom etmoqda. Zamonaviy va infratuzilmasi rivojlangan turar-joy kvartallari esa investorlar va xaridorlar orasida yuqori talabga ega.

Bayterak’ning investitsion jozibadorligini quyidagi omillar belgilaydi:

• NRG Uzbekistan kabi yirik va ishonchli develloper

• keng ko‘lamli loyiha

• zamonaviy urbanistik konsepsiya

• obodonlashtirilgan hudud

• oilaviy turar-joy formatiga bo‘lgan yuqori talab

• Toshkentdagi yangi qurilishlarga qiziqishning o‘sib borishi

Shu sababli Bayterak’dagi kvartiralar nafaqat yashash, balki kapitalni saqlash va ko‘paytirish vositasi sifatida ham ko‘rib chiqiladi.

Bayterak’ni tanlashning sabablari

• NRG Uzbekistan tomonidan amalga oshirilayotgan zamonaviy loyiha

• puxta o‘ylangan turar-joy kvartali konsepsiyasi

• zamonaviy arxitektura

• keng yashil hududlar

• bolalar va sport maydonchalari

• rivojlangan ichki infratuzilma

• xavfsiz hovlilar

• zamonaviy rejalashtirilgan kvartiralar

• oilalar uchun qulay yashash muhiti

• yuqori investitsion salohiyat

Bayterak — bu Toshkentdagi zamonaviy turar-joy kvartali bo‘lib, unda qulaylik, xavfsizlik, zamonaviy arxitektura va rivojlangan infratuzilma uyg‘unlashgan. Loyiha o‘z oilasi uchun sifatli yashash muhitini izlayotganlar hamda ko‘chmas mulkka uzoq muddatli investitsiya qilishni rejalashtirayotganlar uchun ajoyib tanlovdir.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy maydoni Beyterak. NRG-BI
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$27,200
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish