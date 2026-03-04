Turar-joy maydoni Beyterak. NRG-BI

Bayterak — NRG Uzbekistan’dan yangi avlod turar-joy kvartali
Bugungi kunda uy-joy tanlashda xaridorlar nafaqat kvartiraning o‘ziga, balki kelajakdagi yashash muhitiga ham katta e’tibor qaratmoqda. Shu sababli zamonaviy turar-joy kvartallari oddiy yangi qurilishlardan ko‘ra ko‘proq talabga ega bo‘lib bormoqda. NRG Uzbekistan tomonidan amalga oshirilayotgan Bayterak loyihasi aynan shunday konsepsiyaga asoslangan bo‘lib, unda arxitektura, infratuzilma, obodonlashtirish va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha qulayliklar bir butun tizim sifatida yaratilgan.
Loyiha nomi turkiy xalqlar madaniyatidagi rivojlanish, barqarorlik va farovonlik ramzi bo‘lgan Bayterak timsolidan ilhomlangan. Ushbu g‘oya kvartal konsepsiyasining asosini tashkil etadi. Bayterak oilalar uchun qulay yashash muhiti, xavfsizlik va zamonaviy shahar hayotining barcha afzalliklarini birlashtirgan maskan sifatida yaratilmoqda.
Toshkentdagi yirik turar-joy loyihalaridan biri
Bayterak NRG Uzbekistan kompaniyasining yirik loyihalaridan biri bo‘lib, zamonaviy urbanistika tamoyillari asosida ishlab chiqilgan.
Loyiha nafaqat turar-joy binolarini, balki aholining kundalik ehtiyojlarini qondiruvchi infratuzilmani ham o‘z ichiga oladi. Bu yerda yashovchilar kvartira bilan birga qulay va zamonaviy hayot tarziga ega bo‘ladilar.
Bayterak konsepsiyasi alohida uylar qurishdan ko‘ra kengroq maqsadni ko‘zlaydi. Bu yerda yashash, dam olish, sport bilan shug‘ullanish va kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun barcha sharoitlar yaratiladi.
Zamonaviy arxitektura va sifatli qurilish
Bayterak arxitekturasi zamonaviy shahar uslubini amaliy qulaylik bilan uyg‘unlashtiradi. Binolarning tashqi ko‘rinishi estetik jihatdan jozibador bo‘lishi bilan birga, uzoq muddatli foydalanish uchun ham mo‘ljallangan.
Loyihada quyidagi jihatlarga alohida e’tibor qaratilgan:
• energiya samaradorligi
• sifatli qurilish materiallari
• zamonaviy muhandislik tizimlari
• qulay rejalashtirish yechimlari
• tabiiy yorug‘likdan maksimal foydalanish
• yuqori darajadagi shovqin izolyatsiyasi
Bunday yondashuv rezidentlar uchun yil davomida qulay yashash sharoitlarini yaratadi.
Uylar orasidagi makon ham muhim
Bayterak’ning asosiy afzalliklaridan biri faqat binolarning o‘zi emas, balki ular orasidagi makonning ham puxta o‘ylanganidir.
Loyihada katta e’tibor quyidagilarga qaratilgan:
• sayr xiyobonlari
• yashil hududlar
• bolalar maydonchalari
• sport zonalari
• dam olish maskanlari
• rezidentlar uchun uchrashuv joylari
• tijorat infratuzilmasi
• xavfsiz ichki hovlilar
Natijada aholi faqat kvartirada emas, balki butun kvartal hududida vaqtini maroqli va foydali o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Butun oila uchun yaratilgan muhit
Bayterak barcha yoshdagi aholi uchun qulay yashash muhiti yaratishga qaratilgan.
Bolalar uchun xavfsiz maydonchalar va o‘yin hududlari tashkil etiladi.
Kattalar uchun sport va dam olish zonalari, kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun xizmat ko‘rsatish obyektlari va savdo nuqtalari mavjud bo‘ladi.
Keksalar uchun esa yashil hududlar, sayr yo‘laklari va tinch muhit yaratiladi.
Bunday yondashuv Bayterak’ni bir necha avlod vakillari birgalikda qulay yashashi mumkin bo‘lgan zamonaviy oilaviy kvartalga aylantiradi.
Investitsiya uchun istiqbolli loyiha
Toshkentdagi ko‘chmas mulk bozori faol rivojlanishda davom etmoqda. Zamonaviy va infratuzilmasi rivojlangan turar-joy kvartallari esa investorlar va xaridorlar orasida yuqori talabga ega.
Bayterak’ning investitsion jozibadorligini quyidagi omillar belgilaydi:
• NRG Uzbekistan kabi yirik va ishonchli develloper
• keng ko‘lamli loyiha
• zamonaviy urbanistik konsepsiya
• obodonlashtirilgan hudud
• oilaviy turar-joy formatiga bo‘lgan yuqori talab
• Toshkentdagi yangi qurilishlarga qiziqishning o‘sib borishi
Shu sababli Bayterak’dagi kvartiralar nafaqat yashash, balki kapitalni saqlash va ko‘paytirish vositasi sifatida ham ko‘rib chiqiladi.
Bayterak’ni tanlashning sabablari
• NRG Uzbekistan tomonidan amalga oshirilayotgan zamonaviy loyiha
• puxta o‘ylangan turar-joy kvartali konsepsiyasi
• zamonaviy arxitektura
• keng yashil hududlar
• bolalar va sport maydonchalari
• rivojlangan ichki infratuzilma
• xavfsiz hovlilar
• zamonaviy rejalashtirilgan kvartiralar
• oilalar uchun qulay yashash muhiti
• yuqori investitsion salohiyat
Bayterak — bu Toshkentdagi zamonaviy turar-joy kvartali bo‘lib, unda qulaylik, xavfsizlik, zamonaviy arxitektura va rivojlangan infratuzilma uyg‘unlashgan. Loyiha o‘z oilasi uchun sifatli yashash muhitini izlayotganlar hamda ko‘chmas mulkka uzoq muddatli investitsiya qilishni rejalashtirayotganlar uchun ajoyib tanlovdir.