  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Яккасарайский район

in Yakkasaray district, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

kvartiralar
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Sun"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$59,152
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 14
Sun — Toshkentda joylashgan biznes sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayotida qulaylik, tinchlik va uyg‘un muhitni qadrlovchilar uchun mo‘ljallangan. Loyiha zamonaviy me’moriy yechimlar, qulay rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayo…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xaritada