  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "BI 4U Tashkent"

Turar-joy majmuasi "BI 4U Tashkent"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$59,467
dan
$1,783/m²
;
3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33896
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 800 m)
  • Metro
    Pushkin (~ 800 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

🏙 4U turar-joy majmuasi — shahar hayotining zamonaviy ritmi

4U — Toshkent shahrida joylashgan biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, funksionallik va uslubni qadrlaydigan faol insonlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirish va dinamik shahar muhitini uyg‘unlashtirib, qulay yashash hamda dam olish uchun makon yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy minimalistik uslubda bajarilgan — qat’iy chiziqlar, ixcham fasadlar va materiallarning uyg‘un kombinatsiyasi loyihaga ifodali va nufuzli ko‘rinish beradi.

Binoning vizual yengilligi va yashash qulayligiga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, majmua shahar muhitiga tabiiy ravishda moslashadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Qavatlar soni: zamonaviy ko‘p qavatli format

  • Shift balandligi: kenglik hissini beruvchi qulay daraja

  • Kvartiralar: turli hayot tarzi uchun mos xilma-xil rejalashtirish

  • Har bir kvadrat metrdan oqilona foydalanish

🏢 Zamonaviy kirish zonalari

Loyihada zamonaviy pardoz va puxta yoritish yechimlariga ega uslubiy dizaynerlik hollari ko‘zda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar hamda barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Obodonlashtirish va qulaylik

Hudud konsepsiyasi aholi xavfsizligi va qulayligiga yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • avtomobilsiz hovli

  • videokuzatuv

  • bolalar va sayr zonalari

  • dam olish uchun maxsus joylar

Bunday yondashuv shahar hayoti faol bo‘lishiga qaramay, majmua ichida osoyishta muhitni yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi qulayligi uchun quyidagilar ta’minlangan:

  • avtoturargoh joylari

  • saqlash zonalari

  • zamonaviy muhandislik yechimlari

  • qulay jamoat makonlari

📍 Lokatsiya

4U turar-joy majmuasi Toshkentning qulay shahar hududida joylashgan bo‘lib, asosiy transport yo‘llari, biznes infratuzilmasi, savdo obyektlari va dam olish zonalariga tezkor kirishni ta’minlaydi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi My House Company
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "MEROS"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$62,979
Kvartira binosi ЖК АTU
Navoiy, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "BI 4U Tashkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$59,467
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Minor Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,602
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 25
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в цент…
Quruvchi
Binar Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Binar Group
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Denov, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора…
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Yakkasaroy viloyatidagi yangi bino – Royal House Bitta 10 qavatli binodan iborat yangi konfor sinfidagi turar-joy majmuasi. Poytaxtning markazida ajoyib joylashuvga ega. Qurilish maydoni 2000 kv. m. Kvartiralar qo'pol qoplamaga ega, shuning uchun kelajakdagi egalari bir vaqtning o'zida ham…
Quruvchi
OOO Royal House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO Royal House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish