Turar-joy majmuasi "BI 4U Tashkent"

🏙 4U turar-joy majmuasi — shahar hayotining zamonaviy ritmi
4U — Toshkent shahrida joylashgan biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, funksionallik va uslubni qadrlaydigan faol insonlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirish va dinamik shahar muhitini uyg‘unlashtirib, qulay yashash hamda dam olish uchun makon yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy minimalistik uslubda bajarilgan — qat’iy chiziqlar, ixcham fasadlar va materiallarning uyg‘un kombinatsiyasi loyihaga ifodali va nufuzli ko‘rinish beradi.
Binoning vizual yengilligi va yashash qulayligiga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, majmua shahar muhitiga tabiiy ravishda moslashadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Qavatlar soni: zamonaviy ko‘p qavatli format
Shift balandligi: kenglik hissini beruvchi qulay daraja
Kvartiralar: turli hayot tarzi uchun mos xilma-xil rejalashtirish
Har bir kvadrat metrdan oqilona foydalanish
🏢 Zamonaviy kirish zonalari
Loyihada zamonaviy pardoz va puxta yoritish yechimlariga ega uslubiy dizaynerlik hollari ko‘zda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar hamda barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Hudud konsepsiyasi aholi xavfsizligi va qulayligiga yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
avtomobilsiz hovli
videokuzatuv
bolalar va sayr zonalari
dam olish uchun maxsus joylar
Bunday yondashuv shahar hayoti faol bo‘lishiga qaramay, majmua ichida osoyishta muhitni yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi qulayligi uchun quyidagilar ta’minlangan:
avtoturargoh joylari
saqlash zonalari
zamonaviy muhandislik yechimlari
qulay jamoat makonlari
📍 Lokatsiya
4U turar-joy majmuasi Toshkentning qulay shahar hududida joylashgan bo‘lib, asosiy transport yo‘llari, biznes infratuzilmasi, savdo obyektlari va dam olish zonalariga tezkor kirishni ta’minlaydi.