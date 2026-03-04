  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy maydoni D-Casa. Dreamlevel

Turar-joy maydoni D-Casa. Dreamlevel

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,200
QQS
dan
$1,350/m²
;
5
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38138
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

D'CASA — Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi

D'CASA — qulaylik, xavfsizlik va zamonaviy turmush tarzini qadrlaydigan insonlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan xonadon rejalari va rivojlangan ichki infratuzilmani o‘zida mujassam etib, aholiga har kuni yuqori darajadagi qulaylikni taqdim etadi.

Bugungi kunda ko‘chmas mulk xaridorlari nafaqat kvartira, balki yashash muhiti va hayot sifatini ham tanlaydilar. Shu sababli D'CASA oilalar, yosh mutaxassislar hamda Toshkent ko‘chmas mulk bozoriga investitsiya kiritishni rejalashtirayotgan xaridorlar uchun jozibador tanlov hisoblanadi.

Qulay joylashuv va rivojlangan infratuzilma

D'CASA turar-joy majmuasining asosiy afzalliklaridan biri uning qulay joylashuvidir. Majmua aholisi shaharning asosiy transport yo‘nalishlari, ta’lim muassasalari, savdo markazlari va dam olish maskanlariga tez yetib borish imkoniyatiga ega.

Majmua yaqinida quyidagilar joylashgan:

• maktablar va bolalar bog‘chalari

• supermarketlar va do‘konlar

• tibbiyot muassasalari

• kafe va restoranlar

• sport obyektlari

• jamoat transporti bekatlari

Rivojlangan infratuzilma kundalik hayotni yanada qulay qiladi va vaqtni tejash imkonini beradi.

Zamonaviy xonadonlar

D'CASA majmuasida zamonaviy talablar asosida ishlab chiqilgan qulay va funksional xonadonlar taqdim etilgan. Har bir kvadrat metr samarali foydalanilishi uchun rejalashtirish yechimlariga alohida e’tibor qaratilgan.

Katta derazalar xonalarga tabiiy yorug‘likni ko‘proq olib kiradi, zamonaviy muhandislik tizimlari esa yilning har qanday faslida qulay mikroiqlim yaratadi.

Xonadonlar yosh oilalar, faol hayot tarzini olib boruvchi insonlar va yangi uy-joy izlayotgan xaridorlar uchun mos keladi.

Yopiq hudud va xavfsizlik

Loyihada aholi xavfsizligi va osoyishtaligiga alohida e’tibor qaratilgan. Yopiq hudud rezidentlar uchun tinch va xavfsiz yashash muhitini yaratadi.

Obodonlashtirilgan ichki hovlilar, sayr yo‘laklari, dam olish hududlari va zamonaviy bolalar maydonchalari oilaviy hayot uchun qulay sharoit yaratadi.

Majmua konsepsiyasi shahar shovqinidan himoyalangan, xavfsiz va qulay yashash makonini shakllantirishga qaratilgan.

Dam olish va faol hayot uchun imkoniyatlar

D'CASA nafaqat xonadonlar, balki to‘laqonli yashash muhiti hamdir. Hududda yashil maydonlar, dam olish zonalari va faol hordiq chiqarish uchun qulay joylar tashkil etilgan.

Obodonlashtirilgan hudud aholiga ko‘proq vaqtni ochiq havoda o‘tkazish, sport bilan shug‘ullanish va yaqinlari bilan maroqli dam olish imkonini beradi.

Zamonaviy qurilish standartlari va mayda detallargacha o‘ylangan yechimlar D'CASA’ni qulay yashash uchun jozibador loyihaga aylantiradi.

Investitsiya uchun istiqbolli tanlov

Toshkentdagi yangi qurilgan turar-joy majmualariga bo‘lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Sifatli loyihalar esa yashash bilan bir qatorda investitsiya vositasi sifatida ham katta qiziqish uyg‘otadi.

D'CASA ko‘chmas mulkka sarmoya kiritishni rejalashtirayotgan xaridorlar uchun ham munosib variant hisoblanadi. Zamonaviy loyiha konsepsiyasi, qulay joylashuv va yuqori darajadagi qulaylik kelajakda ko‘chmas mulk qiymatining o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Bu yerda xarid qilingan kvartira yashash uchun qulay uy bo‘lishi bilan birga, ijaraga berish yoki keyinchalik sotish orqali daromad keltiruvchi aktivga ham aylanishi mumkin.

D'CASA turar-joy majmuasining afzalliklari

• Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi

• quruvchidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kvartiralar

• qulay joylashuv

• zamonaviy va funksional rejalashtirish

• obodonlashtirilgan hudud

• yopiq va xavfsiz hovli

• bolalar va dam olish maydonlari

• rivojlangan infratuzilma

• yuqori darajadagi qulaylik

• investitsiya uchun istiqbolli loyiha

D'CASA — sifatli qurilish, zamonaviy arxitektura va qulay yashash muhitini o‘zida mujassam etgan Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha yangi kvartira izlayotgan oilalar hamda ko‘chmas mulkka uzoq muddatli investitsiya qilishni rejalashtirayotgan xaridorlar uchun ajoyib tanlov bo‘lib xizmat qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy maydoni D-Casa. Dreamlevel
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,200
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish