Turar-joy majmuasi "Oila"

Khanabadtepa, Oʻzbekiston
dan
$38,070
dan
$903/m²
;
4
ID: 33990
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Qishloq
    Ханабадтепа

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Oila — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi Life Group Business tomonidan, shahar hayotida qulaylik, funksionallik va xotirjamlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, amaliyot va uyg‘unlikka urg‘u berilgan.
Fasadlar panoramik derazalar va chiroyli chiziqlar bilan bezatilgan bo‘lib, loyiha qulayligi va maqomini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: premium

  • Qavatlar soni: 16

  • Qurilish turi: monolit + g‘isht

  • Ta’mirlash: predchistova / white box

  • Rejalashtirish: oilalar va faol hayot uchun qulay va funksional yechimlar

🏢 Qulaylik va komfort

  • Zamonaviy kirish zonalari

  • Qulay holatlar va liftlar

  • Birinchi qavatda savdo maydonchalari

  • Avtomobillar uchun turar joylar (er osti va er usti turargoh)

🌿 Hududni obodonlashtirish

  • Yashil ichki hovlilar

  • Sayr va dam olish zonalari

  • Bolalar va sport maydonchalari

  • Dam olish va muloqot zonalari

  • Video nazorat va xavfsizlik tizimi

📍 Joylashuvi

Oila majmuasi Toshkent, Sergeli tumanida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqasiga ega.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bog‘chalar va transport bekatlari mavjud — shahar hayotini qulay va funksional qiladi.

Joylashuvi xaritada

sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Boshqa komplekslar
