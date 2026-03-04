Turar-joy majmuasi "Oila"

Oila — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi Life Group Business tomonidan, shahar hayotida qulaylik, funksionallik va xotirjamlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, amaliyot va uyg‘unlikka urg‘u berilgan.
Fasadlar panoramik derazalar va chiroyli chiziqlar bilan bezatilgan bo‘lib, loyiha qulayligi va maqomini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: premium
Qavatlar soni: 16
Qurilish turi: monolit + g‘isht
Ta’mirlash: predchistova / white box
Rejalashtirish: oilalar va faol hayot uchun qulay va funksional yechimlar
🏢 Qulaylik va komfort
Zamonaviy kirish zonalari
Qulay holatlar va liftlar
Birinchi qavatda savdo maydonchalari
Avtomobillar uchun turar joylar (er osti va er usti turargoh)
🌿 Hududni obodonlashtirish
Yashil ichki hovlilar
Sayr va dam olish zonalari
Bolalar va sport maydonchalari
Dam olish va muloqot zonalari
Video nazorat va xavfsizlik tizimi
📍 Joylashuvi
Oila majmuasi Toshkent, Sergeli tumanida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqasiga ega.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bog‘chalar va transport bekatlari mavjud — shahar hayotini qulay va funksional qiladi.