Premium Premium
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК "O`Z MAKON"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
arxitektura claper> Ko'p funktsiyali shisha infratuzilma Xususiy hovli quruq favvlani quruq favvora
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dreamland Parkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 13
Ohangaron avtomobil yo'li bo'ylab yangi turar-joy majmuasi. Uy 10 qavatdan iborat, sinfning farovonligi. Sizning didingiz uchun barcha kvartiralar mavjud. qo'shimcha ma'lumotni telefon raqamidan topish mumkin
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Sad'o Comfort"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Uy-joy majmuasi jabhasi uchun biz o'zingizning qurilish standartlariga mos keladigan juda katta materiallardan foydalanamiz. Bu nafaqat xavfsizlikni, balki uylarning jozibali, estetik ko'rinishini ham ta'minlaydi. Xavfsiz va qulay yopiq hovli, avtoulovlardan xoli, begona o'yinlar uchun ide…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy choragi "Greenpark Bozsu"
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
16 qavatli turar-joy majmuasi Yunusobod tumanida joylashgan. “Highttown City” turar-joy majmuasi yaqinida. Komfort toifasidagi turar-joy majmuasi 12 ta uydan iborat. Hozirda sotuvga qo‘yilgan 3 ta uy bor, ular kelgusi yilda tayyor bo‘ladi. Uy-joy majmuasini 2025-yilda yakunlash. 24 oyga …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,195
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 11
SUN turar-joy majmuasida bolalaringizning rivojlanishi uchun ideal sharoitlar yaratilgan. Bu yerda eng dadil g'oyalarni amalga oshirish va ijodiy salohiyatni kashf etish uchun maxsus ijodiy maydonlar mavjud. Sport va dam olishdan tortib, muloqot qilishgacha, oilangiz uchun tengsiz qulaylikla…
Quruvchi
Human2Human
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,187
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 8
Mirador Group kompaniyasining Turar-joy majmuasi GOROD poytaxtning nufuzli tumanida joylashgan biznes-klassdagi kvartiralarning zamonaviy majmuasidir. Endi aksiyada Bo'sh to'lovsiz 0% Yangi honadon xarid qilsangiz bo'ladi GOROD Turar-joy majmuasi hududida keng terasli va balkonli 6, 8 va …
Quruvchi
MIRADOR GROUP
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "ЖК «Diamond City» "
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$864
“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квар…
Quruvchi
DIAMOND CITY
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$714
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Binkat turar-joy majmuasi — - yashash issiq va xavfsiz bo'lgan g'ishtli uy. Poytaxt mavzesi kompaniyasining ko'p xonadonli g'ishtli uylarining afzalliklari: - Issiqlikning yuqori darajada saqlanishi: kvartiralar qattiq sovuqlarda ham qulay. - Ekologik toza. Qurilish uchun biz zararli va s…
Quruvchi
INSIDE
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Khasanboy, Oʻzbekiston
dan
$666
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Xasanboy turar-joy majmuasi haqida Bizning navbatdagi va noyob loyihamiz, Yuqori Hasanboy ko'chasida joylashgan. O'zining hashamatli va ajoyib ko'rinishi bilan u zamonaviylik va qulaylikni ifodalaydi. 16 qavatli bino, va hududning ochiq teraslari ajoyib dam olish uchun ajoyib muhit yarat…
Quruvchi
Luxe Construction Group
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$579
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Munisal uy "OBOD" turar-joy majmuasi ko'p qavatli, ko'p xonadonli turar-joy binosining yuqori sifatli, xavfsiz, shinam binolaridan biri. Butun turar-joy majmuasi boʻylab 24 soatlik qoʻriqlash va videokuzatuv bilan.  Shahar shovqinidan uzoqda, sokin joyda. Sizning ixtiyoringizda er osti va y…
Quruvchi
Munisal House
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Majmuamizning Doʻmbrobod avtovokzal va Olmazor metro bekati yonida joylashgani majmuamiz aholisiga shahar boʻylab muammosiz harakatlanish imkonini beradi. ?Manzilimiz: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Do‘mbrobod massivi. Belgilangan joy: Toshkent amaliy fanlar universiteti. O'zingiz…
Quruvchi
DO MBROBOD CITY GROUP
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,108
Qavatlar soni 5
“Do'stlik” turar-joy majmuasida AKSIYA TAYYOR UYLAR muddatli to'lovga. Batafsil 78-150-13-90 Ekologik toza hududda joylashgan “Do'stlik” turar-joy majmuasi xaridorlarga arzon narxlarda kvartiralarni taklif etmoqda. Konfor kompleksi – sinf va o'ralgan shaxsiy hovli. 5 qavatli bino klassik …
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Khanabadtepa, Oʻzbekiston
dan
$780
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Hanobod ko'chasi, Sergey tog'ida g'isht qurilishi texnologiyasi, gish-qurilish texnologiyasi yordamida sinfning qulayligi. Toshkent shahrining Sergiliya tumanining Mahalla Honobod shahrida, shuningdek, zamonaviy bolalar maydonchasi, Xususiy bog'lar maydonchasi, xususiy bog'lar va yuqori ko'…
Quruvchi
Xonobod Avenue
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$700
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Toshkentdagi yangi bino – Do'rmon saroyi Binoning hashamatli oq jabhasi bilan komfort toifasidagi zamonaviy turar-joy majmuasi. Qurilish miqyosi tufayli u xavfsiz yashash uchun yaratilgan mikrorayonni tashkil etadi. U 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan va 14 ta 7 qavatli binoga ega. U…
Quruvchi
Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Mevazar, Oʻzbekiston
dan
$484
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
Shahardan 10 daqiqalik masofada, ekologik toza hududda barpo etilayotgan “Nur Baraka” eko-kvartal! Ehtiyojlaringizga mos ravishda yaratilgan yangi kvartiralar qatori bilan arzon narxlarda zamonaviy hayotning yangi darajasini kashf eting. Nur Baraka — tabiat bilan uyg'unlikda yaratilgan eko-k…
Quruvchi
NUR BARAKA
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$13,500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Qo'yliq ЖК Yangi Qo'yliq Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, использ…
Quruvchi
ETALON BUILDING
Turar-joy choragi Ko'kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Topshirish muddati 2024
«ko’;’;kcha-oqtepa» turar-joy majmuasi xaridorlarga nafaqat yashash uchun kvartiralar, balki o’;z biznesini yuritish uchun 1 va 2-qavatlarni ham taklif etadi. Biznes va tijorat sohalarida rivojlangan infratuzilmaga ega 12 blokdan iborat va 1000+ xonadonga mo‘ljallangan majmuamiz biznesingiz …
Quruvchi
ART HOUSE
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$25,000
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Majmua Yashnobod tumanida, “Yangiobod” metro bekati yonida joylashgan. 3 ta uy, 1 ta bino, 4 ta kirish joyi, qolganlari 3. 10 qavatli binolardan iborat. Birinchi qavatlar turar-joy majmuasining ichki infratuzilmasini tashkil etuvchi tijorat binolariga berilgan. Piyoda masofada Kompas va Korz…
Quruvchi
Millennium House
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,883
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Sad'O nafaqat turar-joy majmuasi, balki biznes va komfort turidagi xonadonlarni taklif etuvchi qulaylikning yangi darajasidir. Bu yerda siz nafaqat qulay turar joy, balki dam olish va o'yin-kulgi uchun turli xil imkoniyatlarga xam ega bo’;lasiz. Avtomobillardan xoli bo’;lgan yopiq hovlida sh…
Quruvchi
Bi GROUP
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$555
Turar-joy majmuasi Samarqand Darvoza ko‘chasida, go‘zal poytaxtimizning tarixiy Shayxontoxur tumanida qurilmoqda. Premium, elita 12 qavatli Yevropa dizayni binosi 5 blok, 7 kirish, 438 xonadon, noyob arxitektura, travertin va sayqallangan hashamatli frantsuz fasad dizayni, katta obodonlashti…
Quruvchi
BM GROUP
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$634
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
BM GROUP company sidan   ajoyib yangilik  Siz kutgan yangi ‘’;DOMBIROBOD RESIDENCE”  loyiha khdonlari pit holatidan baholash andy SOTUVDA! 30% Bosh to'lov qilib, kolganini 30 oyga foizsiz t'o'lovda t'lang! 100% lik t'olovda 15% li chegirmaga ega buling!< /p> 1m² - 8 032 000 so'mda…
Quruvchi
BM GROUP
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$700
Topshirish muddati 2025
“Fayz” - bu sizning ajoyib hayotingiz uchun mos bo'lgan konfor – sinfidagi turar-joy majmuasi. Majmua loyihasi 23 000 m² maydonni o'z ichiga oladi. Qurilgan ettita uy monolit turga ega. Bu hudud shovqinsiz va tinch joyni xohlaydiganlar uchun ideal. Bino gaz blokidan qurilgani tufayli qor va …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$952
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Uchtepa rezidenti 9 qavatli bino 580 xonadon 1,5 gektar 13 blokli uylar Bolalar maydonchasi Uni sotib olmoqchi bo'lgan har bir kishi uchun 200 ga yaqin er osti avtoturargohi  Narxlar 10 400 000 so'mdan boshlanadi  Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz  Bizning noyob uylarimiz sizning far…
Quruvchi
Median Development
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$805
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Riverside qarorgohi Foydali zamonaviy makonga xush kelibsiz! Riverside Residence ⠀ Bizning noyob turar-joy majmualarimiz hayotingiz uchun eng zo'r joy. Konfor va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi bizni ideal tanlovga aylantiradi! ⠀ Komplekslarimiz shaharning go'zal burchaklarida joy…
Quruvchi
Median Development
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Musaffo maskan uy-joy qurish uchun tayyor kvartiralarni xarid qilishingiz mumkin. Imtiyozli shartlar asosida subsidiyalar va ipoteka
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Olmos turar-joy majmuasi ipoteka va subsidiya uchun tayyor kvartiralar.  Toshkent shahridagi kvartiralar uchun subsidiya yoki ipoteka olish uchun ariza topshirishga shoshiling
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$23,553
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Almaz Tower Almaz Tower - bu noodatiy va yorqin bino jabhasiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u berilgan. J.K. konfor klassi 1000 …
Quruvchi
BETTER BEST Development
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Silver Tower Silver Tower - bu noodatiy va yorqin bino fasadiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u beriladi. J.K. konfor klassi 1000…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2025
Toshkent shahridagi yangi bino BETTER BEST Development Chigil Residence ishlab chiqaruvchisidan! Ushbu majmua 55,9 m2 dan 88,88 m2 gacha bo'lgan shinam kvartiralarni o'z ichiga oladi, ularni 30% boshlang'ich to'lov bilan sotib olishingiz mumkin. Mavjud kvartiralar: 2 xonali kvartira -…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Kirov, Oʻzbekiston
dan
$349
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Salom Nurafshon turar-joy majmuasi barchaga yillik dastur asosida foizsiz kvartira sotib olish imkoniyatini taqdim etadi Boshlangʻich toʻlov umumiy summaning 50% ni tashkil etadi  18 oyga foizsiz boʻlib toʻlash rejasi  Shuningdek, uch xonali kvartiralar uchun noyob uch bosqichli to'lo…
Quruvchi
SALOM NURAFSHON ART CITY
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Modera Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаков…
Quruvchi
Modera Towers
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Yunusobod qarorgohi — Kvartiralarni dastlabki to‘lovsiz 12 oyga bo‘lib-bo‘lib sotib olish imkoniyatini taqdim etuvchi zamonaviy premium turar-joy majmuasi Bu Toshkentda ko‘chmas mulk sotib olmoqchi bo‘lgan, lekin bir vaqtning o‘zida katta summani to‘lashga tayyor bo‘lmaganlar uchun ajoyib i…
Quruvchi
Yunusabad Residence
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Strong Houses ishlab chiqaruvchisining «S-Tower» — turar-joy majmuasi poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan. U lakonik fasad uslubidagi 12 qavatli binolardan, shuningdek, daraxtlar, butalar va maysazorlar bilan bezatilgan katta hovlidan iborat. Ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan infratuz…
Quruvchi
STRONG HOUSES
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "IPAK YO'LI"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
2.3 gektar maydonning umumiy maydoni bilan "Ipak yo '; li" loyihasi 12 qavatli binolardan iborat 5 blokdan iborat: - umumiy maydoni 32,3 m2 dan 80 m2 gacha bo'lgan kvartiralar; - tashqi terastasi bilan balkonlar 3,8 m2 dan 10 m2; - Uyda xususiy hovli bo'lgan kvartiralar; - o'yin maydonc…
Quruvchi
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$995
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Zenit — LCD - bu zamonaviy dizayn, yuqori sifatli qurilish va qulay yashash sharoitlarini birlashtirgan taxminan 10 gektar maydonda joylashgan yangi turar-joy majmuasi. Zenit LCD displeyda har bir kishi qulay joydan tortib kvartiralarning batafsil rejasi, avtoturargoh mavjudligi, park maydon…
Quruvchi
Premier House
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$20,954
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turadi-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshilin…
Quruvchi
Eco Dream Luxe
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37,432
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необ…
Quruvchi
Interra Group
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$900
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Coracamish Riverside  Olmazor tumani, Qoraqamish 2/4 da joylashgan “Riverside Residence”loyihamizda sotuvlar boshlandi. Loyihamizning afzalliklari: - Soy bo'yida joylashgan; - Arzon narxlar davom etmoqda" chuqur",  - Yaqin atrofda supermarket, maktab, bolalar bog'chasi, yoqilg'i quy…
Quruvchi
Median Development
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$713
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей. Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE: Невероятно доступные цены. У…
Quruvchi
STAR HOUSE BUILDINGS
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,036
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Anor Development - sifatli loyiha bo'lib, hozirda o'z mijozlariga ta'mirlangan tayyor kvartiralarni taqdim etadi.Majmuada “Anor Development” Faqat vaqt sinovidan o‘tgan, mustahkamlik, chidamlilik va qulaylikni kafolatlovchi yuqori sifatli qurilish materiallaridan foydalaniladi.13 qavatli bin…
Quruvchi
Anor development
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,582
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах х…
Quruvchi
NEWMON GROUP
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$53,100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Maydoni 72–128 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность …
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
71.8 – 71.9
82,570 – 82,685
Apartment 2 xonalar
98.0 – 106.0
102,900 – 111,300
Apartment 3 xonalar
127.9
127,850
Agentlik
RED
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Shurabazar, Oʻzbekiston
dan
$599
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Dasturchidan ajoyib taklif. Parvoz turar-joy majmuasi - To'lov muddati: 36 oy - 1 m2 7 400 000 so'mdan 100% to'lov bilan Kvartira maydoni: 1 xona - 28m2, 35m2, 36m2, 43m2, 45m2 2 xonali - 45m2, 54m2, 55m2 3 xonali-69m2  Afzalliklar: * Ekologik zona; &bul; Xavfsiz o'yin maydoni…
Quruvchi
ООО PARVOZ
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$896
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
«brooklyn» turar-joy majmuasi Mirzo Ulugʻbek tumanida, Sayram koʻchasida, «The British School» yaqinida joylashgan. Lcd «Brooklyn» — - bu yuqori hayot sifati! O'n olti qavatli ko'p qavatli binolarda sevgi uchun kvartiralar mavjud. Shinam studiyadan tortib, keng premium kvartiralargacha. Qula…
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Yakkasaroy viloyatidagi yangi bino – Royal House Bitta 10 qavatli binodan iborat yangi konfor sinfidagi turar-joy majmuasi. Poytaxtning markazida ajoyib joylashuvga ega. Qurilish maydoni 2000 kv. m. Kvartiralar qo'pol qoplamaga ega, shuning uchun kelajakdagi egalari bir vaqtning o'zida ham…
Quruvchi
OOO Royal House
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$27,122
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Aqlli sarmoyadorlar va o'z uylarini orzu qilganlar uchun! "Nur pichan" yangi binosida bizda, ayniqsa siz uchun ajoyib taklif bor"!  Siz boshlang'ich to'lovisiz kvartiralarning baxtli egasi bo'lishingiz mumkin, qolgan qismi esa foiz to'lovisiz 23 oyga bo'linadi. Bizning LCD « Nur Hay…
Quruvchi
NUR HAYAT NEW CLASSIC
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,121
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Turar-joy majmuasi «Chimgan Hills» Bu 40 000 m2 dan ortiq turar-joy va noturarjoy hashamatli ko'chmas mulk bo'lib, u turli xil tartibdagi kvartiralar va tijorat binolarini o'z ichiga oladi. Turar-joy majmuasining 15 ta blokining har biri o'zining yer usti va er osti to'xtash joyiga ega, bu s…
Quruvchi
CHIMGAN HILLS
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная …
Quruvchi
Prime Towers
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$653
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
LCD « Turkiya » — - bu katta va kichik kvartiralarning keng tanlovi bilan jozibali narxlarda bazalt fasadli yuqori texnologiyali zamonaviy turar-joy majmuasi! Turar-joy majmuasi 16 qavatli uyni o'z ichiga oladi, 8 ta kirish joyi bor, ularning har biri ikkita jim liftli keng zinapoyaga ega…
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,110
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
"Qadriyat" LCD - bu butun oila bilan yashash uchun ideal turar-joy majmuasi.                                                                                                                                               Ushbu loyihada biz eng yaxshisini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz. …
Quruvchi
Binar group
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Toshkentning yangi binosi - Newport Newport turar-joy majmuasi 19 qavatli turar-joy g'ishtli uylarning 15 binosidan iborat. Kompleks arxitekturasi zamonaviy uslubda yaratilgan bo'lib, u yangi texnologiya va qulaylik davrining timsoli sifatida loyiha tushunchasini to'liq ifodalaydi. Uy-joy, …
Quruvchi
Newport
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$38,760
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Maydoni 39–51 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окруж…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
38.7 – 50.6
38,760 – 46,100
Agentlik
RED
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$689
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка …
Quruvchi
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "MEHNAT" 
Damaryk, Oʻzbekiston
dan
$600
?Жилой комплекс "MEHNAT"  ? 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! ? цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² ?‍♂️ Успевайт…
Quruvchi
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$2,214
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
NRG VOHA — premium toifa turar-joy majmuasi, o‘zi va yaqinlari uchun qulay uy va nafis muhitning eng yaxshi uyg‘unligini izlayotganlar uchun ideal tanlov bo‘ladi. Osoyishtalik vohasi sokin Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan. Bu ko‘p qavatli ko‘kalamzorlashtirish, ko‘rkam Qorasuv kanali ha…
Quruvchi
NRG
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,031
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
DARXAN RESIDENCE-  Yuqori texnologiyali 12 qavatli uy boy infratuzilma, a'lo ekologiya, yashil maydon va yaqin atrofdagi parklar joylashgan hududda joylashgan  Fasad uchun faqat yuqori sifatli materiallar ishlatiladi, uy qishda va yozda salqin issiqlikni saqlashning maksimal samaradorlig…
Quruvchi
ATREZZO GROUP
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$693
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Sun Arizis - bu keng xonadonlarning katta tanlovi bilan jozibali narxlarda zamonaviy turar-joy majmuasi! o'n olti-hikoya ikki tomonlama uy. Har bir kirish joyida ikki sokin lift bilan keng mustahkam zinapoya bor. Har bir kvartirada o'rnatish amalga oshiriladi: - Kirish eshigi - Plast…
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv River Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE рас…
Quruvchi
Qorasuvriver
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЊК "PRESTIGE Gardens "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор,…
Quruvchi
PRESTIGE Gardens
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$753
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasida tayyor uylar 30% Bo'sh to'lov bilan rassrochkaga. Telefon 78-150-13-90 Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasi yuqori sifatli deyarli tayyor kvartiralarni taklif etadi. Ushbu zamonaviy majmua qulay yashash uchun turli xil xonadonlar maketi, zamonaviy qula…
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,102
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Toshkentdagi yangi bino – Musaffo Musaffo – turar-joy majmuasi zamonaviy qulayliklar tabiiy go'zallik bilan uchrashadigan ideal yashash joyidir. Yunusobod tumanida joylashgan biznes-klass majmuasi alohida, zamonaviy shaharcha tashkil etadi. U 127 000 kvadrat metr obodonlashtirilgan hududda …
Quruvchi
ART HOUSE
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$34,370
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Maydoni 29–54 m²
250 ko'chmas mulk ob'ektlari 250
LCD «Assalom Sohil» - bu oltin uy hududini integratsiyalashgan rivojlanishi uchun yangi loyiha. Bir necha yil ichida bu erda rivojlangan tijorat va ijtimoiy infratuzilmaga ega bo'lgan qulay tijorat va ijtimoiy infratuzilma, shu jumladan bolalar bog'chasi va turar joy majmuasida maktab qurila…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.6 – 53.9
35,868 – 92,439
Quruvchi
Golden House
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$806
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Developer Luxe Construction Group kompaniyasidan tayyor kvartiralar Qurilishda eng ilg'or innovatsion echimlar qo'llaniladi va ishonchli va bardoshli monolitik ramkalar qo'llaniladi. Majmuaning yer osti qismida joylashgan qulay avtoturargoh videokuzatuv kameralari bilan jihozlangan.
Quruvchi
Luxe Construction Group
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$55,014
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Maydoni 38–182 m²
158 ko'chmas mulk ob'ektlari 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
38.2 – 80.1
69,454 – 171,712
Apartment 2 xonalar
68.2 – 75.0
110,573 – 125,992
Kvartira
47.8 – 182.0
165,162 – 314,072
Quruvchi
Golden House
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo