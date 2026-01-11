  1. Realting.uz
  Turar-joy majmuasi "SOY BO'YI"

Turar-joy majmuasi "SOY BO'YI"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$49,287
dan
$1,050/m²
;
4
ID: 33899
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Учтепинский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2028
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    17

Kompleks haqida

SOY BO'YI — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, suv bo‘yida yashash konsepsiyasidan ilhomlangan. Loyiha obodonlashtirilgan qirg‘oq bo‘yi, keng ko‘lamli ko‘kalamzorlashtirish va puxta infratuzilmani uyg‘unlashtirib, qulay shahar hayoti va osoyishta oilaviy dam olish uchun makon yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy materiallar va dinamik fasad yechimlari uyg‘unligiga asoslangan. Turli balandlikdagi binolar uyg‘un panoramani shakllantiradi, dizaynerlik yondashuvi esa loyihaning nufuzini va shaharning yangilanib borayotgan qiyofasi bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi.

Fasad bezagida kompozit panellar, keromogranit va vitraj oynalar qo‘llanilib, binolarga ifodali hamda vizual yengil ko‘rinish beradi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Bloklar soni: 14

  • Kvartiralar soni: ≈ 1 249 ta

  • Qurilish bosqichlari: 4 navbat

  • Loyiha maydoni: ≈ 43 321 m²

  • Qavatlar soni: 13 dan 16 qavatgacha

  • Shaxsiy qirg‘oq bo‘yida yashash konsepsiyasi

🏢 Dizaynerlik kirish zonalari

Loyihada yashil hovliga qaragan, shinam kutish hududlariga ega zamonaviy dizaynerlik lobbilar nazarda tutilgan. Ushbu makonlar zamonaviy estetika asosida yaratilgan bo‘lib, aholi va mehmonlar uchun “ikkinchi mehmonxona” hissini uyg‘otadi.

🌿 Obodonlashtirish va qulaylik

Hudud konsepsiyasi faol va qulay hayot tarziga yo‘naltirilgan:

  • tumandagi eng katta hovli-park

  • sayr yo‘laklari va ko‘kalamzor hududlar

  • shaxsiy qirg‘oq bo‘yi

  • workout maydonchalari va sport zonalari

  • zamonaviy bolalar maydonchalari

  • ochiq osmon ostidagi kinoteatr

  • choyxona va nonvoyxona

  • favvorali dam olish hududlari

Bunday yondashuv shahar ritmi va tabiiy muhit uyg‘unlashgan osoyishta hamda shinam atmosferani yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • tadbirlar uchun mehmon xonasi

  • bolalar o‘yin xonasi

  • xavfsiz tezkor liftlar

  • ikki tomondan kirish imkoniyati

  • majmua hududidagi tijorat servislar

📍 Lokatsiya

Majmua Toshkent shahri Uchtepa tumanida, Yusuf Sakkokiy shoh ko‘chasi, 3A manzilida joylashgan. Hudud rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqalariga ega. Yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, savdo va sport obyektlari mavjud bo‘lib, bu joy kundalik hayot uchun juda qulay hisoblanadi.

Toshkent, Oʻzbekiston
Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
