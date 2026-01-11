Turar-joy majmuasi "SOY BO'YI"

SOY BO'YI — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, suv bo‘yida yashash konsepsiyasidan ilhomlangan. Loyiha obodonlashtirilgan qirg‘oq bo‘yi, keng ko‘lamli ko‘kalamzorlashtirish va puxta infratuzilmani uyg‘unlashtirib, qulay shahar hayoti va osoyishta oilaviy dam olish uchun makon yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy materiallar va dinamik fasad yechimlari uyg‘unligiga asoslangan. Turli balandlikdagi binolar uyg‘un panoramani shakllantiradi, dizaynerlik yondashuvi esa loyihaning nufuzini va shaharning yangilanib borayotgan qiyofasi bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi.
Fasad bezagida kompozit panellar, keromogranit va vitraj oynalar qo‘llanilib, binolarga ifodali hamda vizual yengil ko‘rinish beradi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Bloklar soni: 14
Kvartiralar soni: ≈ 1 249 ta
Qurilish bosqichlari: 4 navbat
Loyiha maydoni: ≈ 43 321 m²
Qavatlar soni: 13 dan 16 qavatgacha
Shaxsiy qirg‘oq bo‘yida yashash konsepsiyasi
🏢 Dizaynerlik kirish zonalari
Loyihada yashil hovliga qaragan, shinam kutish hududlariga ega zamonaviy dizaynerlik lobbilar nazarda tutilgan. Ushbu makonlar zamonaviy estetika asosida yaratilgan bo‘lib, aholi va mehmonlar uchun “ikkinchi mehmonxona” hissini uyg‘otadi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Hudud konsepsiyasi faol va qulay hayot tarziga yo‘naltirilgan:
tumandagi eng katta hovli-park
sayr yo‘laklari va ko‘kalamzor hududlar
shaxsiy qirg‘oq bo‘yi
workout maydonchalari va sport zonalari
zamonaviy bolalar maydonchalari
ochiq osmon ostidagi kinoteatr
choyxona va nonvoyxona
favvorali dam olish hududlari
Bunday yondashuv shahar ritmi va tabiiy muhit uyg‘unlashgan osoyishta hamda shinam atmosferani yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
tadbirlar uchun mehmon xonasi
bolalar o‘yin xonasi
xavfsiz tezkor liftlar
ikki tomondan kirish imkoniyati
majmua hududidagi tijorat servislar
📍 Lokatsiya
Majmua Toshkent shahri Uchtepa tumanida, Yusuf Sakkokiy shoh ko‘chasi, 3A manzilida joylashgan. Hudud rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqalariga ega. Yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, savdo va sport obyektlari mavjud bo‘lib, bu joy kundalik hayot uchun juda qulay hisoblanadi.