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ЖК "PRESTIGE Gardens "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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23
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Kompleks haqida

PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.

 

Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей.
Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв.

ВИСЯЧИЕ САДЫ

Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей.

Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей.

Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
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ЖК "PRESTIGE Gardens "
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Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Toshkent, O‘zbekiston
dan
380,67M soʻm
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Maydoni 30–81 m²
167 ob'ektlar 167
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также, мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта.
Quruvchi
Golden House
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Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira binosi ЖК Strong Cities
Kvartira binosi ЖК Strong Cities
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 38–87 m²
10 ob'ektlar 10
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Agentlik
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Agentlik
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Kvartira binosi "Сабзавот"
Kvartira binosi "Сабзавот"
Toshkent, O‘zbekiston
dan
228,00M soʻm
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–66 m²
53 ob'ekt 53
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар» Виды оплат: При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Счетчики Электрика до квартиры Перегородки из Гипсокартона   Тип постройки: Каркасно-ригельный, кирпич межквартирные перегородки кирпич. квартиры продаются без ремонта, коробка Высота потолков 3,3 м Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением   Инфраструктура: -Парковка наземная и -Удобное местоположение -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
Quruvchi
Сабзавот
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Сабзавот
Aloqa tillari
Русский