Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Tijorat
  3. Ishlab chiqarish

O‘zbekistonda ishlab chiqarish binolari

;
Toshkent
7
Toshkent viloyati
3
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
15 ob'ektlar topildi
Продается Склад 55 Соток Назарбек _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 485 m²
Qavatlar soni 1
ZANGIOTA PREMIUM SAVDO OBYEKTI - TAYYOR BIZNES + OQBOR MAJMASI 🔥 📍 Joylashuvi: Zangiota, Naz…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочни Продается Производство Соток 54 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочни Продается Производство Соток 54
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 982 m²
Qavatlar soni 1
Bektemir Baza yopiq maydon - Or-r Coco Kala zavodi - 1 qavatli bino - Umumiy maydoni 5 400 m…
$850 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Коммерческая территория на метро Алмазар _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Коммерческая территория на метро Алмазар
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 27 220 m²
Qavatlar soni 3
Savdo hududi Olmazor hisoblagichlarining birinchi qatorida joylashgan
$2,45M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона) _just_in Uyrat, Oʻzbekiston
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона)
Uyrat, Oʻzbekiston
Maydoni 18 000 m²
Gips va gipsokarton mahsulotlari ishlab chiqarish chikarish zavodi sotiladi. Jami maydoni 1,…
$500 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 400 m²
Qavatlar soni 2
#Zangiota #Asosiy - Or-r Taxta Bozor. - Bazaning texnik parametrlari: - maydoni (jami) - 540…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Цех 5349м2 Серглинский Район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Цех 5349м2 Серглинский Район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 349 m²
Qavatlar soni 1
#Sergeli tumani #Seminar #Turar joy boʻlmagan binolar - Umumiy maydoni: 5349 m² - 59 gektar …
$3,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Ферма 40 соток Зангиота Фасад 77м Ор-р Ором Кафе _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Ферма 40 соток Зангиота Фасад 77м Ор-р Ором Кафе
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 790 m²
Qavatlar soni 1
#Zangiota #Buzsuv #Ferma #Angar #Seminar - Or-r Dildora Faiz - 40 akr - Fasad 77 m - Fasad c…
$680 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЖА база с ж/д веткой _just_in Oʻzbekiston
ПРОДАЖА база с ж/д веткой
Oʻzbekiston
Maydoni 60 000 m²
kuuchnik Temir yo'l liniyasi bilan baza Ikki temir yo'l liniyasi hududida 6-chi. 43 ta…
$4,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 865 m²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой йўл ю…
$350 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаёться производственный объект с ЖД веткой _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Продаёться производственный объект с ЖД веткой
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Maydoni 89 000 m²
8.9 gektar maydon 8.9 Gektar maydoni zig'ir novdasi 800 metr perimetri panjara aylani…
$3,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ishlab chiqarish 15 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Ishlab chiqarish 15 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 15 000 m²
Qavat 1/1
$45 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Продаеться Производственный объект 75соток _just_in Kushkundy, Oʻzbekiston
Продаеться Производственный объект 75соток
Kushkundy, Oʻzbekiston
Maydoni 7 440 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent tumanlik Tulabii MFI Medoni 75 gektar, ikkitasi 2700m2, Hamma Bor aloqasi, Ishlama …
$380 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
аренда под любой вид деятельности _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
аренда под любой вид деятельности
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 3
Uzoq muddatli ijara uchun, uch qavatli binoning ikkinchi va uchinchi qavatlarida bepul binol…
$5
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается производственная территория _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается производственная территория
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 13
Hammomlar soni 2
Maydoni 1 600 m²
Qavatlar soni 2
Yuqori-Chirchiq tumani Iyq-Ota qishlog'i “Rohat” YPX postidan 2 km 16,1 akr 800 kv.m foydali…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Ishlab chiqarish _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ishlab chiqarish
Toshkent, Oʻzbekiston
?? TAYYOR BIZNES BO'LGAN SUT TEGIMANI! ??⠀? Toshkentdan atigi 15-18 km uzoqlikda joylashgan …
$4,26M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
FinSTrise
Aloqa tillari
Русский, Українська
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari O‘zbekistonda

tijorat mulki
restoranlar
mehmonxonlar
ofislar
investitsiya mulki
omborlar
do'konlar
tayyor biznes