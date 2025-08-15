Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue

Sayt tarkibini ko'rish va funksionallikka kirishni ta'minlash. Ushbu turdagi cookie fayllari faqat saytning to'g'ri ishlashi uchun ishlatiladi va uchinchi shaxslarga o'tkazilmaydi. Saytning ishlashini buzmasdan o'chirish mumkin emas.
Hanobod ko'chasi, Sergey tog'ida g'isht qurilishi texnologiyasi, gish-qurilish texnologiyasi yordamida sinfning qulayligi.
Toshkent shahrining Sergiliya tumanining Mahalla Honobod shahrida, shuningdek, zamonaviy bolalar maydonchasi, Xususiy bog'lar maydonchasi, xususiy bog'lar va yuqori ko'chma elektr transport vositalarining 12 qavatli infratuzilmasini yaratish. Kvartira 39,7 m2 dan 99,7 m2 gacha mavjud
Joylashuvi xaritada
Khanabadtepa, Oʻzbekiston
Ipoteka kalkulyatori
Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi.
Orqaga qaytaring