Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue

Khanabadtepa, Oʻzbekiston
dan
$780
;
5
ID: 19831
ID: 19831

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Qishloq
    Ханабадтепа

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2024
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Русский Русский
Hanobod ko'chasi, Sergey tog'ida g'isht qurilishi texnologiyasi, gish-qurilish texnologiyasi yordamida sinfning qulayligi.
Toshkent shahrining Sergiliya tumanining Mahalla Honobod shahrida, shuningdek, zamonaviy bolalar maydonchasi, Xususiy bog'lar maydonchasi, xususiy bog'lar va yuqori ko'chma elektr transport vositalarining 12 qavatli infratuzilmasini yaratish. Kvartira 39,7 m2 dan 99,7 m2 gacha mavjud

Joylashuvi xaritada

Khanabadtepa, Oʻzbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
