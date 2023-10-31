Tashkent, O‘zbekiston
Жилой комплекс Prime Residence
Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.
Инфраструктура
Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.
Особенности клубного дома
Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.
Квартирография
При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой.
. Высота потолков 3.10
. Срок рассрочки (до 12 месяцев)
. Количество квартир 88
. Этажность 9+терраса
. Срок сдачи 03.2024
. Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, )
. Тип дома ( Монолитно-кирпичный )
. Парковка (Подземная )
. Время до метро ( 2 мин пешком)
. Отделка (White box)
. Балкон (Терраса, Балкон)
. Система отопления (Автономное)
. Территория (Охраняемая)
. Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад)
.двухуровневые пентхаусы