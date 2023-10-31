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Yangi binolarni sotuvi in Uchtepa Tumani

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Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Prime Towers
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.   Особенности клубного дома Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.   Квартирография При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой. . Высота потолков 3.10 . Срок рассрочки (до 12 месяцев) . Количество квартир 88 . Этажность 9+терраса . Срок сдачи 03.2024 . Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, ) . Тип дома ( Монолитно-кирпичный ) . Парковка (Подземная ) . Время до метро ( 2 мин пешком) . Отделка (White box) . Балкон (Терраса, Балкон) . Система отопления (Автономное) . Территория (Охраняемая) . Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад) .двухуровневые пентхаусы  
Kvartira binosi ЖК «Anor Development»
Kvartira binosi ЖК «Anor Development»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры. В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт. 13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2 На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2 90.96+96.60 м2 Дом расположен на первой линии Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2,  Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом,  В МАРТЕ 2024 года Тип оплаты  рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла   Anor Development  уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор 13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади Уйларимизни 100% тайер холда ремонти  Билан топширамиз Топширилиш муддати март 2024 йил Тулов Тури 2 хил: накд ва  6 ойгабулиб тулаш  Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги, Кичик Халка Йули 20-уй, Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.