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ЖК NEOM TOWER

Toshkent, O‘zbekiston
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7
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Kompleks haqida

 

Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков.

Фасад: жидкий травертин.

Площадь застройки - 1 гектар.

Общее количество квартир: 512.

Сдача объекта: 2024 год 4 квартал

Имеется рассрочка на 24 месяцев.

Первые три этажа уйдут под коммерцию:

1- супермаркеты

2- гипермаркеты

3- развлекательные

Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский).

Стоимость квартиры (коробка)включает:

  • Будет подведено электричество и сантехника.
  • Будет установлен счётчик.
  • Входная дверь
  • Окна
  • Высота потолков 3,1-3,2м

Свободная планировка.

Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.

Yangi bino joylashgan joy
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
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ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ». Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.