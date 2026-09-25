Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Tijorat
  3. Mehmonxona

O‘zbekistonda mehmonxonlar

;
Toshkent
20
Mehmonxona Oʻchirish
Tozalash
29 ob'ektlar topildi
Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 300 m²
Qavatlar soni 7
ID: V00175 Operatsion mehmonxonani sotish Umumiy maydoni: 2300 m² Qavatlar soni: 7 qavat Qur…
$2,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 400 m²
Qavatlar soni 4
🌟 TAYYOR KALYON TASLIM MEHMONENT BIZNESI SOTILADI! 🌟Yakkasaroy tumani, diqqatga sazovor joy…
$3,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГОСТИНИЦА _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГОСТИНИЦА
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 159 m²
Qavatlar soni 4
🌟Mavjud mijoz bazasi va barqaror daromadga ega tayyor mehmonxona biznesi.🌟 🌟Yakkasaroy tuma…
$2,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Продается здание под любой бизнес _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается здание под любой бизнес
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 428 m²
Qavatlar soni 6
TIJORAT Bino SOTISH 🔷 Tuman: Yakkasaroy, Rakat mahallasi 🔷 Maqsad: mehmonxona, tibbiy klin…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UmicH RieltoR
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ГОТОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В ТАШКЕНТЕ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ГОТОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В ТАШКЕНТЕ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 4 500 m²
Qavatlar soni 10
Mirzo-Ulug'bek tumani, markaz 🌟 Yer uchastkasi - 36 sotix 🌟 Umumiy maydoni - 4500 m² 🌟 Xona…
$8,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся гостиница с арендаторами _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся гостиница с арендаторами
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 22
Hammomlar soni 10
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Joylashuv belgisi Marriott mexmonxonadagi 8-tug'ruqxona (Qizil, buzish kerak)Kadastr bo'yich…
$1,65M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается гостиница с Арендатором Яккасарай Ракат _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается гостиница с Арендатором Яккасарай Ракат
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
Yakkasaroy tumani Rakat Mehmonxona - gektar -4 - Qurilish maydoni - 800m2 - G'isht - 13 xona…
$1,15M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТЕЛЬ В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТЕЛЬ В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
MIROBOD TUMANIDA FAOLIYAT BO'LGAN MEHMONXONA sotiladiBuyuk obro'ga ega, barqaror rentabellik…
$690 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Гостиница 45 номеров _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Гостиница 45 номеров
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 700 m²
Qavatlar soni 4
Mehmonxona sotiladi Sergilinskiy tumani Or-r Karzinka Asosiy xususiyatlari:🔹 Umumiy maydoni …
$1,55M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Mehmonxona 1 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Mehmonxona 1 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Продается действующая гостиница 📍Яккасарайском районе на 34 номера.  Ориентир махалля Му…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Mehmonxona 1 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Mehmonxona 1 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 200 m²
🏨 Mehmonxona yoki apartatel uchun ideal sotilgan mulk 📍 Yopiq hudud ▪️ Uchastka: 7 akr…
$650 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Гостиница 34 номеров Яккасарайский район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Гостиница 34 номеров Яккасарайский район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 3
Yakkasaroy Mehmonxona - gektar -3,25 - Qurilish maydoni - 1000m2 - Qurilish yili - 2024 - G'…
$1,55M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Продается гостиница Яшнабандский район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается гостиница Яшнабандский район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 696 m²
Qavatlar soni 2
Yashnobod tumani Mehmonxona - gektar - 6 - Fasad - 12m - Qurilish maydoni - 696 m2 - Ochiq m…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся гостиница 35 Номеров _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся гостиница 35 Номеров
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 4
Yunusobod tumani Mehmonxona - Or-r 3-sonli tug'ruq majmuasi - 4 qavatli - Umumiy maydoni: 18…
$2,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовый бизнес Гостиница из 12 квартир Центр города _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовый бизнес Гостиница из 12 квартир Центр города
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 3
Sotish uchun tayyor biznes, HOTEL/MEHMONLAR UYI Mirobod tumani, Katta Mirobod ko‘chasida. Di…
$1 000 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Qavatlar soni 9
Yunusobod tumani 🌟Binoning umumiy maydoni 5000 m² 🌟Teras – 650 m² 🌟9 daraja 🌟2 ta tezyurar l…
$9,90M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается гостиница 65 номеров _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается гостиница 65 номеров
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 24 000 m²
Qavatlar soni 4
Yakkasaroy tumani - 4-qavat - Umumiy maydoni: 2400 m² - Yer maydoni 7,3 akr. - 65 xona - 25 …
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся гостиница с готовой клиентской базой _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся гостиница с готовой клиентской базой
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
#Mirobod - 2 qavatli bino - Umumiy maydoni: 600 m - Yashash maydoni: 530 m² - gektar 4,58 - …
$600 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Продается Гостиница 20 Номеров с Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Гостиница 20 Номеров с Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 840 m²
Qavatlar soni 4
Yakkasaroy Mehmonxona - 210 gektar - Umumiy maydoni: 840 m² - 4-qavat - 20 ta xona - 11 ta i…
$1,35M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Mehmonxona 2 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Mehmonxona 2 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 400 m²
Qavatlar soni 4
Продается действующая гостиница в  📍Яккасарайском районе на 65 номеров.  Ориентир Жуманжи.…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся помещение под частную Гостиницу _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся помещение под частную Гостиницу
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 16
Hammomlar soni 4
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 4
Badamzar Narxi 1 kv.m uchun 1500 AQSh dollari 2,57 akr + qo'shni hudud qurilish Manzil: Yun…
$1,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Mehmonxona 1 000 m² _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Mehmonxona 1 000 m²
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 3
# Chimgan MXI
$400 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЕТСЯ Новая Гостиница «Эмир» 4 звезды _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ Новая Гостиница «Эмир» 4 звезды
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 53
Maydoni 2 700 m²
Qavatlar soni 4
Buxoroning eng hayratlanarli va qadimiy madaniy yodgorliklaridan biri ro‘parasida joylashgan…
$1 200
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Срочно Гостиница Сотилади тайёр _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочно Гостиница Сотилади тайёр
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 26
Hammomlar soni 10
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 3
Продаётся действующая Гостиница. Тошкент Ракат Район:  Яккасарой Полезная площадь…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал _just_in Xiva, Oʻzbekiston
Срочно Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал
Xiva, Oʻzbekiston
Xonalar 33
Hammomlar soni 10
Qavatlar soni 3
Birinchi qavatda oshxona va ikkinchi qavatda 27 ta xona, ulardan 10 tasi balkonli Uchinchi …
$750 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище _just_in Yusuphana, Oʻzbekiston
Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище
Yusuphana, Oʻzbekiston
Xonalar 40
Hammomlar soni 10
Maydoni 6 100 m²
Qavatlar soni 3
Mehmonxona Chorvoq suv omboriga yaqin joyda joylashgan. Plyaj, rivojlangan infratuzilma va k…
$2,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Mehmonxona 3 326 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Mehmonxona 3 326 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 70
Maydoni 3 326 m²
Qavatlar soni 7
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 19
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 4
Tayyor mehmonxona sotilgan | Yunusobod | Toshkent Manzil: Yunusobod tumani, Badamzar, Tat…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа гостиницы премиум класса в центре Ташкента _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа гостиницы премиум класса в центре Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 62
Maydoni 3 819 m²
Qavatlar soni 5
Mehmonxona 3819 m² 8 akr maydonda, 2024-yil mart oyida ochilgan. Standart xonalar: 57 xona S…
$1
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari O‘zbekistonda

tijorat mulki
restoranlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
omborlar
do'konlar
tayyor biznes