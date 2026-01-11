  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Regnum Plaza"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$73,414
dan
$1,730/m²
23/02/26
$73,753
23/02/26
$1,730
;
4
ID: 33900
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 700 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  Class
    Class
    Biznes-klass
  Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    15

Kompleks haqida

Regnum Plaza — Toshkent shahrining markaziy qismida joylashgan biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, yuqori hayot standartlari, estetika va puxta o‘ylangan qulaylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha arxitektura ifodadorligi, boy ichki infratuzilma va nufuzli shahar muhiti atmosferasini birlashtiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi shakl san’ati sifatida ishlab chiqilgan: fasadlarning dinamik geometriyasi, yorug‘lik va soyaning uyg‘un o‘yini hamda mis va oltin ranglar palitrasi loyihaga o‘ziga xos va tanib olinadigan ko‘rinish beradi.

Bezak ishlari davomida klinker g‘isht va turli fakturadagi materiallardan foydalanilib, majmuaning xarakteri va individualligini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Bloklar soni: 11

  • Kvartiralar soni: 776 ta

  • Qurilish bosqichlari: 3 navbat

  • Loyiha umumiy maydoni: ≈ 30 000 m²

  • Konsepsiya: shahar markazidagi zamonaviy va qulay yashash makoni

🏢 Dizaynerlik kirish zonalari

Loyihada katta vitraj oynalar va yumshoq yoritishga ega nafis lobbilar yaratilgan. Barcha kirish zonalari to‘siqlarsiz muhit konsepsiyasida bajarilgan — ichki hovliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqishga ega liftlar va qulay kutish hududlari nazarda tutilgan.

🌿 Obodonlashtirish va qulaylik

Majmua hududi dam olish va faol hayot uchun shaxsiy va osoyishta muhitni yaratadi:

  • hovlidagi zamonaviy lounge-zonalar

  • ochiq va yopiq bolalar maydonchalari

  • workout zonasi va yugurish yo‘laklari

  • ko‘p funksiyali sport maydonchasi

  • o‘yin xonalari va musiqa xonasi

  • uchrashuv va tadbirlar uchun event-makonlar

  • mualliflik landshaft dizayni

Bunday yondashuv qulaylik, sport va oilaviy dam olishni bir hududda uyg‘unlashtiradi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ta’minlangan:

  • videokuzatuvga ega qo‘riqlanadigan avtoturargoh

  • elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari

  • hududdagi kimyoviy tozalash xizmati

  • bolalar aravachalari uchun saqlash xonasi

  • avtomoyka

  • o‘z nonvoyxonasi

Bu esa kundalik vazifalarni majmuadan chiqmasdan hal qilish imkonini beradi.

📍 Lokatsiya

Majmua Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanida, Sayram ko‘chasida — shaharning markaziy qismida joylashgan. Hudud rivojlangan infratuzilmaga ega bo‘lib, yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, sport obyektlari, kafelar va savdo nuqtalari mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
