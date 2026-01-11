Turar-joy majmuasi "Regnum Plaza"

Regnum Plaza — Toshkent shahrining markaziy qismida joylashgan biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, yuqori hayot standartlari, estetika va puxta o‘ylangan qulaylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha arxitektura ifodadorligi, boy ichki infratuzilma va nufuzli shahar muhiti atmosferasini birlashtiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi shakl san’ati sifatida ishlab chiqilgan: fasadlarning dinamik geometriyasi, yorug‘lik va soyaning uyg‘un o‘yini hamda mis va oltin ranglar palitrasi loyihaga o‘ziga xos va tanib olinadigan ko‘rinish beradi.
Bezak ishlari davomida klinker g‘isht va turli fakturadagi materiallardan foydalanilib, majmuaning xarakteri va individualligini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Bloklar soni: 11
Kvartiralar soni: 776 ta
Qurilish bosqichlari: 3 navbat
Loyiha umumiy maydoni: ≈ 30 000 m²
Konsepsiya: shahar markazidagi zamonaviy va qulay yashash makoni
🏢 Dizaynerlik kirish zonalari
Loyihada katta vitraj oynalar va yumshoq yoritishga ega nafis lobbilar yaratilgan. Barcha kirish zonalari to‘siqlarsiz muhit konsepsiyasida bajarilgan — ichki hovliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqishga ega liftlar va qulay kutish hududlari nazarda tutilgan.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Majmua hududi dam olish va faol hayot uchun shaxsiy va osoyishta muhitni yaratadi:
hovlidagi zamonaviy lounge-zonalar
ochiq va yopiq bolalar maydonchalari
workout zonasi va yugurish yo‘laklari
ko‘p funksiyali sport maydonchasi
o‘yin xonalari va musiqa xonasi
uchrashuv va tadbirlar uchun event-makonlar
mualliflik landshaft dizayni
Bunday yondashuv qulaylik, sport va oilaviy dam olishni bir hududda uyg‘unlashtiradi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ta’minlangan:
videokuzatuvga ega qo‘riqlanadigan avtoturargoh
elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari
hududdagi kimyoviy tozalash xizmati
bolalar aravachalari uchun saqlash xonasi
avtomoyka
o‘z nonvoyxonasi
Bu esa kundalik vazifalarni majmuadan chiqmasdan hal qilish imkonini beradi.
📍 Lokatsiya
Majmua Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanida, Sayram ko‘chasida — shaharning markaziy qismida joylashgan. Hudud rivojlangan infratuzilmaga ega bo‘lib, yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, sport obyektlari, kafelar va savdo nuqtalari mavjud.