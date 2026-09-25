Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Tijorat

Tijorat mulki O‘zbekistonda

;
Toshkent
1520
Buxoro viloyati
11
Samarqand viloyati
42
Qashqadaryo viloyati
7
Ko'proq ko'rsatish
1 798 ob'ektlar topildi
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/2
Noyobvayuqoridaromadliinvestitsiyaimkoniyatiniqidiryapsizmi?Bizturizmvasog‘lomlashtirish(wel…
$514 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 300 m²
Qavatlar soni 7
ID: V00175 Operatsion mehmonxonani sotish Umumiy maydoni: 2300 m² Qavatlar soni: 7 qavat Qur…
$2,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ИЧАН-КАЛА, ХИВА — ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА** _just_in Xiva, Oʻzbekiston
Premium Premium
ИЧАН-КАЛА, ХИВА — ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА**
Xiva, Oʻzbekiston
Maydoni 497 m²
Qavatlar soni 1
Tasavvur qiling: sizning biznesingiz YUNESKO** tomonidan himoyalangan yodgorlik ichida joyla…
$750 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 994
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 800 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 1 800 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 5
1800 кв.м. 5 уровней . Лифт. Комнаты разделены. Иранский травертин. Кадастр 100%. Луначарски…
$1,95M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 290 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 1 290 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 290 m²
Qavat 1/2
#Chilonzor #Hozirobod #Bino #Seminar #Turar joy boʻlmagan binolar # 1 qator - Or-r NEO MED …
$62 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 4 000 m²
Qavatlar soni 9
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! Адрес: Яккасарайский р-н, ориентир: ул. Кичик Бешагач, Глинк…
$9,99M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 400 m²
Qavatlar soni 4
🌟 TAYYOR KALYON TASLIM MEHMONENT BIZNESI SOTILADI! 🌟Yakkasaroy tumani, diqqatga sazovor joy…
$3,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
394м2 помещение // Tashkent city Gardens _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
394м2 помещение // Tashkent city Gardens
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 394 m²
Qavatlar soni 7
Toshkent shahri Bog'lar uchun binolar sotiladi Belgilangan joy: Toyota avtosalonlari Yevropa…
$5 250
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 7 255 m²
Qavatlar soni 5
Tijorat mulki sotiladiToshkent, Chilonzor tumani Ko'chada birinchi qator. Mukkimi Novza metr…
$8,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 583
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 515 m²
Qavatlar soni 10
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS XONASI SOTILADI…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 320 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Tijorat 320 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 320 m²
Qavat 1/5
Sotaman: to‘liq jihozlangan tijorat ko‘chmas mulki — faoliyat yuritayotgan ko‘p tarmoqli t…
$720 214
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 608 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 608 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 608 m²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЖК Сеул Мун Next Бабур (Яккасарайский район) Этаж: Цокольный Этажность:…
$998 775
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 120 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 120 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 120 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц4 …
$319 578
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 340 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 340 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 340 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$749 011
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: улица…
$179 763
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 724 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 724 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 724 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский райо…
$1,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц6 /…
$182 759
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 95 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 95 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$459 437
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Sotiladi: Metro yaqinida 700 kv.m tijorat binosi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Sotiladi: Metro yaqinida 700 kv.m tijorat binosi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 2
Sergeli tumanining gavjum hududida joylashgan, umumiy maydoni 700 kv.m boʻlgan 2 qavatli (pl…
$600 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tijorat 1 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 500 m²
Qavat 4
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирзо Улугбекский …
$1,68M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский райо…
$249 670
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$229 697
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 90 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 90 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$284 624
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский  район Ориентир: Парке…
$244 700
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 87 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 87 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 87 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район…
$214 716
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 120 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 120 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 120 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: Н…
$319 578
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 65 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 65 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р М.Горький , метро БИЙ …
$148 817
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari O‘zbekistonda

restoranlar
mehmonxonlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
omborlar
do'konlar
tayyor biznes