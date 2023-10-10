Realting.uz информационный портал недвижимости в Узбекистане

“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере.
Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi”
Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям.
Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими.
Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей.
Квартиры ЖК “Nasl Dahasi”
12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами.
Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий.
Чилтугон
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы.
На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов.
Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория.
Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов.
Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон.
● Площадь комплекса: 17200 кв.м.
● Тип дома: кирпич
● Высота потолков: 3.1м.
На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54.
Планировки :
1 комн: 37,5 кв.м
2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м,
3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
● Межкомнатные перегородки из кирпича
● Черновая стяжка пола
● Окна
● входная дверь
● Коммуникационные счетчики
● Двухконтурный котел
Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм.
На Против Ширин Массив
этажность : 6-7
Первоначальный взнос начинается 20%
Рассрочка на 48 месяцев.
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм.
Первоначальный взнос 10% и
Рассрочка на 48 месяцев
этажность : 6
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче.
Планировки квартир:
2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²;
3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²;
Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.
Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства.
Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе .
Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .
Квартира 44,6 кв.м+4.1 терраса
Общая стоимость : 528 328 000 сум
Первоначальная оплата : 158 498 400 сум
Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум
Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь по телефону : 93 946 28 56 Феруза
Почта :
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике.
Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.
Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.
Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ.
Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов.
Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
ЖК “New bukhara“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)
Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м
3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.