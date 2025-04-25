Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой

Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов.
Класс — улучшенный комфорт (комфорт+): это возможность приобрести преимущества бизнес-класса по цене комфорт-сегмента.
Инфраструктура комплекса:
Для жизни и семьи:
Двор без машин
Детские площадки европейского производства, разработанные с участием Ассоциации Психологов Узбекистана
Фонтан-ручей во дворе
Футбольное поле
Воркаут-зоны, летняя кухня, беседки
Снаружи:
Всё необходимое — рядом, инфраструктура района будет активно расти
Характеристики:
16 этажей
Квартиры от 36 до 94 м² (1–3 комнаты)
Предчистовая отделка, есть варианты с ремонтом под ключ
Подземный и гостевой паркинг
Сроки сдачи:
Первая очередь: сентябрь 2026
Застройщик — BI Group, международная девелоперская компания с проектами по всему миру.