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Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой

Ташкент, Узбекистан
от
$46,040
от
$1,020/м²
;
10
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ID: 25805
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов.

Класс — улучшенный комфорт (комфорт+): это возможность приобрести преимущества бизнес-класса по цене комфорт-сегмента.

Инфраструктура комплекса:

  • Для жизни и семьи:

    • Двор без машин

    • Детские площадки европейского производства, разработанные с участием Ассоциации Психологов Узбекистана

    • Фонтан-ручей во дворе

    • Футбольное поле

    • Воркаут-зоны, летняя кухня, беседки

  • Снаружи:

    • Всё необходимое — рядом, инфраструктура района будет активно расти

Характеристики:

  • 16 этажей

  • Квартиры от 36 до 94 м² (1–3 комнаты)

  • Предчистовая отделка, есть варианты с ремонтом под ключ

  • Подземный и гостевой паркинг

Сроки сдачи:

  • Первая очередь: сентябрь 2026

Застройщик — BI Group, международная девелоперская компания с проектами по всему миру.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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