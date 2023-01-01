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ООО "Alliance Estate"

Узбекистан, Ташкент
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ООО "Alliance Estate"
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
ООО "Alliance Estate"
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Описание

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

Услуги

Агентство недвижимости Alliance Estate — все услуги на рынке недвижимости Ташкента:

  • продать квартиру через агентство недвижимости
  • поиск, подбор квартиры на вторичном рынке
  • проверка юридической чистоты при покупке квартиры
  • обмен квартир, сложные альтернативные сделки
  • помощь в получении ипотеки
  • сдать квартиру или нежилое помещение через агентство недвижимости
Новостройки
Смотреть все 23 новостройки
Жилой комплекс "Мингчинор"
Жилой комплекс "Мингчинор"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: ООО "ASIA GLOBAL PRODUCTS"
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.  Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.  Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна   Тип постройки:  Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.  стяжка пола.  Высота потолков 3,2 м   Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка  
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Binar Group
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: ООО New world med"
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 9 этажный дом, выполненный из газоблока. Имеет 4 подъездов. Фасад: жидкий травертин. Общее количество квартир: 180. Сдача объекта: 2024 год 1 квартал Имеется рассрочка на 12 месяцев.   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 43 кв.м. до 106 кв.м.  
Жилой комплекс "Несс Сити"
Жилой комплекс "Несс Сити"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс "40 лет победы"
Жилой комплекс "40 лет победы"
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: ООО "Alliance Estate"
Новый жилой комплекс вдоль Ахангаранского шоссе. Дом состоит из 10 этажей, комфорт класа. Есть любые квартиры на ваш вкус. За подробной информацией общраться по номеру телефона
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Квартиры
Смотреть все 1 922 объекта
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 6/8
ПРОДАЕТСЯ 3/6/8 НОВОСТРОЙКА  ЖК Parkwood ор-р: Госпитальный (Мирабадский район) Комна…
1,77 млрд сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/9
Продаётся Квартира😍 ﻿﻿▪️Тип дома: Новостройка ▪️Район:  Мирзо-Улугбекский ▪️Ориентир: у…
1,46 млрд сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8/10
🏙🔥СРОЧНО🔥 Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке Бизнес класса, ЖК "Mirabad City"!🔥🔥🔥…
1,95 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, в центре города
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/4
4/3/4  Метро БУЮК ИПАК ЙУЛИ  171 школа  Детская больница N 14 🕌 Кирпичный дом  Комна…
1,10 млрд сум
Дома
Смотреть все 113 объектов
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Мукимий Махалля  (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2 + подва…
4,28 млрд сум
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏛Дача в продажу  📍Адрес: Бочки , предгорье  ✔️7 соток ✔️3 Спальни, Зал и Тапчан  ✔️Сау…
3,05 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продажа классного дома!  Регион: г. Ташкент –Улица: Троицкий мост ( ул. Тимур- Малик)   …
2,93 млрд сум
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Чайхана Салом (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 6 Этажность: 2 О…
6,71 млрд сум
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 69 объектов
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Район: #Мирзо-Улугбек ул.Сайрам Объект: #Помещение площадью 150м2 цокольный этаж  Состоя…
4,64 млрд сум
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент
Комнаты 52
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 6 008 м²
Количество этажей 3
Общая площадь: 6008 кв. м Ремонт: Отличный ремонт Цена: 4.200.000 у.е Две здания: 1-здан…
51,26 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-1 Бибигон (Мирзо-Улугбекский район) Общая площадь: 10…
3,42 млрд сум