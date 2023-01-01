О застройщике

Golden House уже более 14 лет на рынке Узбекистана.

За годы работы компания приобрела огромный опыт в девелопменте, что позволило занять одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости.

На сегодняшний день компания осуществляет весь цикл девелопмента, реализовывая строительство во всех сегментах рынка - жилье класса комфорт, проекты классов бизнес и премиум, а также коммерческая недвижимость.

Развивая регион, Golden House стремится не только сохранить лидирующие позиции на рынке недвижимости Узбекистана, но и быть главным новатором.

Мы всегда смотрим вперед, совершенствуемся и развиваемся, увеличивая тем самым количество качественных предложений на рынке жилой и коммерческой недвижимости.