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Golden House

Яшнабадский район, ул. Истикбол 45-1
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Golden House
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
bit.ly/47wW5Sh
О застройщике

Golden House уже более 14 лет на рынке Узбекистана.

За годы работы компания приобрела огромный опыт в девелопменте, что позволило занять одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости.

На сегодняшний день компания осуществляет весь цикл девелопмента, реализовывая строительство во всех сегментах рынка - жилье класса комфорт, проекты классов бизнес и премиум, а также коммерческая недвижимость.

Развивая регион, Golden House стремится не только сохранить лидирующие позиции на рынке недвижимости Узбекистана, но и быть главным новатором.

Мы всегда смотрим вперед, совершенствуемся и развиваемся, увеличивая тем самым количество качественных предложений на рынке жилой и коммерческой недвижимости.

Услуги

Мы первые среди девелоперов Узбекистана, кто получил международное признание: 9 наград Asia Pacific Property Awards.

Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Ташкент, Узбекистан
от
380,67 млн сум
30–81 м² 130 квартир
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также, мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта.
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
665,24 млн сум
37–92 м² 181 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, проезжая часть - всё в вашем распоряжении. Бизнес-локация позволит вам быстрее добираться до учебы и работы, и за 10 минут прогуляться до парка для отдыха с семьей. А красивая архитектура и окна в пол с шикарным видом на город- как бонус для комфортного проживания. На территории ЖК O’z mahal предусмотрена собственная школа! Современное здание оснащено высокотехнологическими IT-классами, новым оборудованием и просторным спортивным залом. Таким образом, вы будете тратить свое время и силы не на дорогу и лишние средства, а на время, проведенное с детьми, не беспокоясь за их образование и безопасность. Впервые на территории новостройки построено свое гастро-пространство Food Market, включающее в себя современный базар, супермаркеты, магазины, рестораны и кафе. Наличие торговых точек рядом с домом - еще один аргумент в пользу приобретения квартиры в жилом комплексе O’z mahal.
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Ташкент, Узбекистан
от
540,49 млн сум
32–65 м² 78 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной стадии строительства. Проект отличается авторской архитектурой, благоустроенной территорией и занимает большую площадь – 2,12 га. Эко-квартал Assalom Havo – идеальный вариант для тех, кто ищет доступное жилье в зеленом районе вдали от шума, но при этом с развитой инфраструктурой и возможностью быстро добираться до центра города.
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Ташкент, Узбекистан
от
424,83 млн сум
12–201 м² 467 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта. Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города.  Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
396,86 млн сум
30–81 м² 113 квартир
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
Эко-квартал Assalom Bog’lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта. Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.
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Golden House
1 338 объектов
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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